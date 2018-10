Nadie tose al ‘puto amo’

Un político con los peores resultados de la historia del PSOE que duerme en La Moncloa; legal, pero con escasa legitimidad. Un presidente que llega a la presidencia sin pasar por unas elecciones; legal pero con corta legitimidad. Pedro Sánchez, que firma un papel, un acuerdo de gobierno con dos membretes, uno del Gobierno de España y otro con el logo de Unidos Podemos; legal, pero ramplonamente legítimo e inoportuno. (¿Es La Moncloa la sede del PSOE? Ese papel sólo se puede firmar en la calle Ferraz. Y la oposición a por uvas, que estamos en vendimia).

Un presidente que deja a otro líder que haga la turné que él quisiera con los que quieren romper el país del que es presidente, lo que resulta aparatoso e inadecuado; un verdadero contradios. Una desternillante tautología que deja a los ciudadanos perplejos y cabreados y preguntándose quién narices manda aquí.

-“Ahora te toca a ti, Pedro, mover ficha”.

Un partido ensimismado y esperando no se sabe muy bien qué con los antiguos críticos socialistas -Vara, García Paje, Lambán-, callados, silentes, complacientes y a merced de un presidente que lo único que tiene claro es durar en La Moncloa sin reparar en los daños para España y el PSOE. Eso y preparar una alianza con Podemos más allá de las -¿próximas?-, elecciones generales.

Un partido con la mirada gacha y humillado ante los movimiento del líder de Unidos Podemos, verdadero artista de este espectáculo en el que nada ni nadie -tampoco la Oposición-, son lo que parecen. Es mejor esperar, me dice alguien que hasta hace bien poco le zurraba la badana a Pedro Sánchez. El mismo que un día de hace más de un año bramaba en privado:

“Es un peligro, un peligro. Si no nos lo cargamos hunde a España y al partido”.

Se lo cargaron, volvió, ganó las primarias y hoy aquel barón crítico y sensato luce vergonzoso declaraciones animosas y consentidoras con Sánchez. Y calla. Hoy lo veo sonriente junto al líder renacido mientras el fotógrafo dispara su cámara. Más o menos como veo a Susana Díaz en esa foto en la que los dos posan como si fuera un reportaje de dos recién casados.

Todos callan ante el crack, ante “el puto amo”, según ha bautizado a Pablo Iglesias el diputado Maíllo, entretenido ahora que tiene tiempo en alegrar al patio y motejar al personal. No hay quien le levante la voz a Iglesias. Sólo Sánchez sabe qué es lo que hace y por qué lo hace. Hace falta poca vergüenza torera para ser ministro de España y no tener ni la más remota idea de cuál será el próximo paso que Iglesias dé comandado por Sánchez. Ayer Junqueras, luego Puigdemont, después Urkullu. Hace lo que el Gobierno no puede hacer, dicen en La Moncloa. ¡Qué gran verdad!

Cuando llegó el gobierno bonito yo fui uno de tantos que pensó que la presencia de Borrell, Marlaska, Calviño y Planas, entre otros, sería era un dique de contención frente a la exageración y el disparate; frente a la miopía y a la estulticia política. Pero resulta que callan también, como ese dirigente que hoy les traigo: “Es un peligro, un peligro”. Pero el peligro se acrecienta ante una oposición trastornada, fiel expresión del pensamiento desordenado y tarado de Dolors Montserrat; un lío, un revuelto de palabras y conceptos; una saturación de iniciativas que miran unas a Ciudadanos y otras a VOX. Hasta las putas se han hecho un lío con lo que el PP quiere y dice. Y ante millones de ciudadanos, que dan por bueno un estado de cosas que sólo podrían ocurrir después de haber sido convocados a unas elecciones generales. Y así estamos. Entre la legitimidad y la legalidad, en España suena animosa la melodía de una máquina tragaperras del bareto de la esquina. ¡Vaya con el peligro! ¡Joder con el puto amo!