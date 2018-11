A Sánchez le han hecho un 'hat trick' que puede dejarle fuera del partido antes de lo que él mismo pensaba. En cuestión de horas la OCDE, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional (FMI) han tumbado la política económica del presidente al desmontar una a una las 'mentiras arriesgadas' incluidas en el Presupuesto, que han convencido a Podemos, pero que no cuelan fuera de nuestras fronteras.

Y es que ni las cifras macroeconómicas ni las presupuestarias encajan a los grandes organismos internacionales. El miércoles, la OCDE y el FMI se sumaron a la avalancha de rebajas de previsiones que hemos visto en los últimos meses y Bruselas desmontó punto por punto los planes del Ejecutivo para las cuentas de 2019. Ni los ingresos, ni los gastos, nada funciona según la Comisión.

¿Dónde está el fallo? El plan presupuestario que presentó el Gobierno a mediados de octubre promete un aumento de ingresos de 7.200 millones (el 0,6% del PIB) y una subida del gasto de 2.400 millones (0,2%). Pero Bruselas no compra estas cifras. Cree que los ingresos solo mejorarán 4.800 millones (un 0,4%) y los gastos, en cambio, aumentarán 3.600 millones.

El Gobierno ha respondido a Bruselas con nuevas mentiras, como la que concluye que la Comisión no ha contado para hacer su análisis con los nuevos impuestos

Vamos, que el Gobierno miente abiertamente y promete una reducción del déficit que sabe que no puede cumplir. Según los cálculos de la Comisión, de hecho, el ajuste será prácticamente nulo. El déficit nominal bajará algo, pero el estructural, que es el que verdaderamente importa porque no depende del ciclo económico, no se reducirá ni una sola décima.

¿Cómo ha respondido el Gobierno ante estas acusaciones? Negando la mayor y con nuevas mentiras. Dice que las previsiones de estos organismos están en línea con las suyas y las refuerzan, y que las diferencias presupuestarias con la Comisión se explican por una sencilla razón: las autoridades comunitarias no incluyen en sus cuentas medidas que aún no se han aprobado, como los nuevos impuestos.

Pero lo cierto es que no es así. Bruselas sí tiene en cuenta estos cambios, solo que ha hecho sus propios cálculos y las cifras de recaudación no coinciden con las del equipo de Pedro Sánchez. Y tienen motivos de peso para creerlo porque, entre otras cosas, lo más probable es que la 'tasa Google' y la 'tasa Tobin' no vean la luz hasta bien entrado 2019, lo que afectará a sus ingresos.

Calviño, tocada

Más allá de las cifras, queda la importancia del mensaje. El golpe reputacional que ha sufrido España esta semana ha sido grande y la ministra de Economía, Nadia Calviño, es una de las más afectadas. Vino desde Bruselas con la clara misión de aportar credibilidad y certidumbre al Gobierno y ha fracasado en el primer intento.

La conclusión es clara: la política económica de Sánchez no gusta, ni dentro ni fuera de España. El Gobierno no ha sido capaz de conseguir socios para sacar adelante sus cuentas en el Congreso y tampoco ha logrado el aval de los organismos internacionales. Las opciones de Sánchez se van reduciendo y lo cierto es que hoy las elecciones generales parecen un poco más cerca.