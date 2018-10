Por qué Cepsa no sale a Bolsa: populismo en EE UU, Italia y España

Qué habrá llegado a los oídos de los grandes inversores para que, en el último momento, tras meses de trabajo, con la gran banca internacional involucrada, hayan valorado que el precio considerado por los jeques de Abu Dhabi para sacar Cepsa a Bolsa en España sea tan elevado como para que se haya procedido a la suspensión de la operación. "Si hubiese salido hace unos meses a cotizar habría ido como un tiro", lamenta una de las personas que más se ha involucrado en la OPV planeada por la petrolera con sede en Madrid.

Cepsa comunicó el lunes su decisión de cancelar su salida a Bolsa, prevista para esta semana, por "el deterioro de las condiciones del mercado", informó Mubadala, el fondo soberano de Abu Dhabi propietario de la petrolera. La compañía pretendía sacar al mercado, el jueves, el 25% del capital, a un precio de entre 13,1 y 15,1 euros, lo que suponía valorar la empresa en hasta 8.081 millones de euros.

Ni siquiera la política de dividendos con la que la compañía quería tentar a los inversores, con una entrega de más de 1.600 millones de euros hasta 2021, una retribución al inversor cercana a los tres euros por acción en ese periodo, ha servido de gancho. El precio barajado para la salida a Bolsa, sencillamente, les ha parecido demasiado caro a los inversores, con poco recorrido para rentabilizar la inversión teniendo en cuenta los riesgos existentes. ¿Y qué riesgos son esos?

La bravuconada de los Presupuestos del Gobierno italiano dejan a los del Gobierno español con mayores probabilidades de éxito en Bruselas

La compañía, en su folleto de salida a Bolsa publicado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, apuntaba algunos de esos riesgos, inherentes a su negocio. La volatilidad del precio del crudo; el factor de los accidentes en la producción, tratamiento y transporte del petróleo; los cambios regulatorios; el cambio climático; el deterioro de las economías en las que está presente la empresa; la inestabilidad política de algunos países productores de petróleo; la competencia con otras grandes petroleras; la aparición de nuevas tecnologías; el riesgo fiscal; la dependencia financiera... En resumen, riesgos que podrían ser anotados por casi cualquier otra compañía de otro sector que se dispusiera a salir a Bolsa.

Pero hay otros riesgos, no tan generales, con nombres y apellidos, que no apunta Cepsa en su folleto, que son los que posiblemente hayan llevado a los inversores a concluir que el precio de la acción propuesto simplemente no compensa. Donald Trump; Luigi di Maio y Matteo Salvini; y Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, son algunos de esos riesgos, con nombre y apellidos.

La agresiva política internacional del presidente de Estados Unidos ha incidido directamente en el negocio de Cepsa. Después de que su antecesor en la Casa Blanca, el expresidente Barack Obama, relajara la tensión con Irán y firmara, con el resto de potencias, un acuerdo para rebajar las sanciones al país a cambio de que este modificara su política nuclear, Trump borró de un plumazo el acuerdo internacional.

El diésel o las Socimis son algunos de los nuevos demonios a los que fiscalizar

El pasado mes de mayo el presidente de Estados Unidos anunció su decisión de volver a imponer sanciones a Irán y a todo aquel que hiciera negocio en el país. Este mes, ya sin tapujos, Trump ha acusado a Irán de patrocinar el terrorismo internacional. Cepsa, que en 2016 regresó a Irán firmando un importante acuerdo con la petrolera pública nacional, llegando a extraer el pasado año el 13% del crudo que posee en el país árabe, tuvo que deshacer el acuerdo tan sólo unos días antes de presentar el folleto de salida a Bolsa, como publicó el lunes este diario.

El Gobierno italiano, controlado por los euroescépticos del Movimiento 5 Estrellas y la extrema derecha de la Liga Norte, liderados por Di Maio y Salvini, da miedo. A principios de este mes, el Gobierno italiano avanzó que, no es que tenga previsto incumplir el objetivo de déficit impuesto por Bruselas, sino que pretende incrementarlo, a pesar de que el país tiene el nivel de deuda más elevado de la zona euro, del 130% de su PIB.

El lunes el Ejecutivo italiano aprobó sus Presupuestos para 2019, que debía enviar anoche a la Comisión Europea para comprobar que estos cumplen las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Reforma del sistema de pensiones, menos ayudas a la inmigración, o una amnistía fiscal son algunos de los puntos de esos presupuestos italianos que amenazan la estabilidad política europea. Si Bruselas los tumba, será la primera vez que lo haga, y Roma podrá cargar con victimismo trágico contra el euro y la UE; si no lo hace, otros países entenderán que hay manga ancha y que lo que se exige a unos no sirve para otros.

La bravuconada de los Presupuestos italianos permite que los diseñados por el Gobierno de Pedro Sánchez con sus aliados de Podemos puedan pasar el filtro de Bruselas, aunque tenga algunos parecidos, como los referidos a las pensiones o al aumento del salario mínimo. En otras circunstancias, posiblemente la Comisión Europea se pusiera en plan duro con la propuesta española, pero estando las cosas como están, con Italia amenazando la arquitectura europea, no es plan de avivar ahora otro fuego al sur de Europa.

Pero lo que le vale a Bruselas no le vale a los inversores. La publicación del proyecto de Presupuestos para el próximo año del Gobierno español se ha traducido en caídas en Bolsa de las compañías eléctricas, por los temores a un mayor intervencionismo en este mercado. Otros sectores como el de la construcción o el inmobiliario cotizado, también se verían afectados por la política presupuestaria del Gobierno y sus socios.

El incremento del gasto público que contemplan los Presupuestos del Gobierno español viene maquillado por un aumento de la recaudación que permita pasar el filtro de Bruselas. Ese aumento de la recaudación tiene tintes marketinianos, fiscalizando en mayor medida algunos nuevos demonios como el diésel o las Socimis, y otros clásicos como las rentas altas, las Sicav o los dividendos empresariales.

El marco jurídico que logre diseñar el actual Gobierno puede alargarse, como mucho, hasta 2020, ¿y después? Después, ¿hasta dónde llegarán las concesiones de Sánchez a sus socios para garantizarse una victoria electoral? ¿Qué quedará de la política actual si llega un Gobierno de otro color? No hay nada que desincentive más a los grandes inversores que la inestabilidad jurídica. Largo lo fiaba Cepsa vendiendo jugosos dividendos hasta 2021.