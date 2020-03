Irene Montero: 'solas, borrachas y con 39 de fiebre'

Irene Montero tiene el COVID-19 y asistió el pasado domingo a la manifestación feminista. Pese a que en Italia habían establecido fuertes medidas de contención y a que en España se habían diagnosticado cientos de casos, el Gobierno autorizó la 'marcha' porque consideró que no existía un especial riesgo para la salud pública, pese a que era evidente que podría convertirse en un enorme foco de contagio. Unas horas antes de su celebración, Sanidad lanzó un aviso de que, quien tuviera fiebre, mejor se quedara en casa. Pocos días después de la cita, una de sus participantes más insignes, que es la 'ministra de la cosa', ha dado positivo por esta enfermedad, que los científicos ya han advertido de que a veces es asintomática, pero muy contagiosa.

Una semana antes, alrededor de 60 personas se infectaron en un mismo funeral en Vitoria, lo que da una idea de la facilidad con la que puede extenderse esta infección. El domingo desfilaron miles de ciudadanos por las calles de varias ciudades de España y era evidente que existía el riesgo de que el virus saltara entre unas y otras con facilidad. Si Montero lo incubaba en ese momento, pudo contagiar a unas cuantas personas a su alrededor, al igual que cualquiera de los otros participantes. Pero aquí no pasa nada: lo importante era salir a la calle el Día de la Mujer y dejar claro que las feministas tienen poder de convocatoria. Que, por cierto, fue mucho menor del que esperaban.

Cualquiera que no padezca de ceguera o de estupidez congénita puede apreciar que en España se ha actuado con lentitud e imprudencia con el coronavirus. Si hay algo que necesita el país en los momentos de crisis, como el que vivimos, es un Gobierno responsable y con la suficiente cintura como para implementar medidas urgentes sin mucha demora. Pues bien, ni la una, ni la otra. Para colmo, fueron varias las ministras que acudieron a la marcha. Una ya ha dado positivo por coronavirus y su pareja, Pablo Iglesias, ha sido puesto en cuarentena. Lo que faltaba era un Ejecutivo enfermo.

El hedonismo europeo

No es ningún secreto a estas alturas que Europa es victima desde hace mucho tiempo de esa peligrosa inconsciencia que aparece cuando llega la vejez, que provoca que, por orgullo o por incapacidad, no se acepte la evidente decadencia. El tal Fernando Simón aseguraba a finales de enero que sería difícil que la enfermedad llegara a España y que pudieran llegar a producirse brotes descontrolados. China estaba muy lejos y nuestro sistema sanitario es extraordinario. Pues bien, la infección está aquí, no ha alcanzado su pico, la economía cae como no lo hacía desde 2008 y la clase política, que debería actuar de forma ejemplarizante, actúa como Montero, Grande-Marlaska, Celáa o Calviño, que sujetaron una pancarta el pasado domingo.

La crisis del coronavirus ha vuelto a poner de manifiesto otra grave enfermedad que sufre este país desde hace mucho tiempo; y es la que ha provocado que los intereses partidistas primen sobre el bienestar de los ciudadanos y la seguridad nacional. A estas alturas, nadie sabe cuáles serán las consecuencias exactas que ocasionará el COVID-19 en España, pero, desde luego, si hubo la oportunidad de minimizar sus efectos, aquí se perdió.

Es cierto que dejarse llevar por el alarmismo -el que contagiaron los medios desde el principio- hubiera sido un error. Pero las autoridades se han equivocado al ponerse la venda en los ojos. Y las feministas actuaron de forma patética al imponer su lamentable acto propagandístico a la salud.

Como decía un usuario de Twitter el otro día, ahora podrán llegar a casa solas, borrachas y con 39 de fiebre.