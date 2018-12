Infantiles y teatrales

El sábado 8 de noviembre del año 690 a. U. c. (63 antes del nacimiento del Crucificado), el cónsul Marco Tulio Cicerón se levantó en el Senado, que aquel día de reunía en el templo de Júpiter Stator, y en dos folios y medio destrozó al populista Lucio Sergio Catilina. Le acusó de estar preparando un golpe de Estado para erigirse en dictador. Era verdad: el ejército de Manlio estaba apostado cerca de Roma. Cicerón preguntó (retóricamente) a Catilina hasta cuándo pensaba abusar de la paciencia del Senado, hasta cuándo pensaba seguir riéndose de todos, cuándo acabaría aquella desenfrenada osadía suya. Lo puso de vuelta y media.

Pero aquel discurso no hacía ninguna falta. Todos los senadores sabían perfectamente lo que preparaba Catilina: por eso le dejaron solo en su escaño y se sentaron lejos de él, que muy probablemente era el único que no estaba enterado –parece mentira, con lo listo que era– de que todo el mundo estaba al cabo de la calle de sus planes. Aquel célebre discurso del gran Winston Cicerón estaba dirigido, pues, no a Catilina ni a los senadores, sino a la historia. Salió bien: el célebre y hermoso Quousque tandem ha provocado los sudores de los estudiantes de latín durante veintiún siglos.

Juanma Moreno, por ejemplo: es un pedazo de pan, un tipo honesto, generoso, cordial, pero lo han convertido en un imitador de Rafael Hernando

Ahora comparen ustedes: “Pedro Sánchez es un presidente ilegítimo. Juró defender a España y no lo está haciendo” (Paulus Coniunctus, es decir, Pablo Casado).“Una votante socialista me dijo que iba a votar a Vox porque está muy enfadada con Susana” (Ioannes Maria Aquilus, o sea Moreno); “Si Ciudadanos llega se le va a acabar el chollo a mucha gente” (Ioannes Maris Minor, esto es, Juan Marín); “Aznar es el padre de la triple alianza de derecha y extrema derecha” (Susanna Dies Irae, digamos Díaz); “Estamos ante un nuevo paradigma en el que la realidad va ser más multipolar” (Theresia Aenigmatica Rodericensis, es decir Teresa Rodríguez), y por ahí seguido porque ya me canso de leer gansadas.

¿A quién van dirigidas esas gansadas? ¿Al Senado romano? No. ¿A Catilina? Tampoco, salvo que Catilina se haya reencarnado en ese mefistofélico Abascal que ya se ve con un pie en el palacio de El Pardo, perdón, en Moncloa, porque hay encuestas que le dan dos o tres escaños en Andalucía. Esas gansadas, y muchísimas más de diferente pelaje, están destinadas a los votantes andaluces, que este fin de semana decidirán quién quieren que les gobierne durante la próxima legislatura.

Y ahora lean esto: “Los discursos de los políticos son infantiles, son simples, son teatrales y la gente de esta sociedad es madura. Yo estoy orgullosa de la sociedad española, que no puede hacer más que mirar con una cierta sonrisa a la clase política diciendo: chicos, qué hacéis”. Eso es lo que dice la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que se va a presentar a la reelección dejando por delante que ella no es una política como los demás sino una gestora cuyo objetivo no es ganar las elecciones, sino hacer las cosas bien. Aunque sabe que para ello hay que ganar las elecciones.

Hace muchos años que las campañas electorales sacan lo peor de cada candidato y de cada partido. Les obligan a hacer el ridículo, a fingir que son lo que no son. Tengo la suerte de conocer personalmente a Juanma Moreno Bonilla. Fuimos amigos durante varios años, hace ya bastante tiempo. Me da una pena tremenda que este chaval, que es un pedazo de pan, un tipo honesto, risueño, generoso, cordial y siempre dispuesto a hacer un favor a quien lo necesita, se vea obligado a parecer ahora un fanfarrón, un voceras, un chulo deslenguado y camorrista que zahiere por obligación y que se ríe zafiamente de los demás, algo que no ha hecho en su vida. Pero se lo mandan. Los estrategas electorales de su partido parecen haber decidido que, para salvarse de la debacle que se les viene encima, necesitan de candidato al “Attila Melanchini” que interpretaba Donald Sutherland en la primera parte de Novecento, o a un imitador de Rafael Hernando, pero no a Juanma Moreno tal y como lo parió su madre, que es una persona estupenda.

Y a todo esto, ese mefistofélico de Abascal ya se ve con un pie en el Palacio de El Pardo, perdón, en el de La Moncloa

Con los demás sucede más o menos lo mismo. Todos los candidatos tienen que fingir que son mucho peores de lo que en realidad son: agresivos, iracundos, bravucones, intransigentes, despectivos: gente con la que no te irías a tomar una copa, vamos, por lo acabar la noche dando voces en la calle.

Y mientras tanto, los andaluces están ahí sentados, quizá delante de la tele, viendo el espectáculo. Como es lógico y natural, no se creen nada. “Miran con cierta sonrisa”, como dice Carmena; supongo que no pocos se sentirán como en el Teatro Falla de Cádiz viendo las chirigotas por carnaval, pero en las campañas electorales las comparsas tienen bastante menos gracia. Teresa Rodríguez, que es una profesora de instituto gaditana, tiene que comportarse como una ménade despelurciada que quizá tenga que tragarse, en muy pocos días, eso de que jamás de los jamases gobernará con el PSOE. Pues ya lo veremos, hija. Juan Marín, un antiguo joyero cuya verdadera pasión es el voleibol, empezó en Alianza Popular y ahora tiene que dar de patadas en las espinillas a los de su antiguo partido, como si fuera un futbolista marrajo. Qué le va a hacer. Se lo manda su señorito nuevo, que se seguirá soñando que va en un avión desde Canarias a Tetuán para empezar la construcción de una España nueva mientras el suelo se hunde bajo sus pies. Y Susana… Ay, Susana. Nadie sabe lo que piensa Susana. Nadie sabe ya cómo es Susana. Lleva demasiado tiempo en la política y se ha creído su personaje, el que tiene que representar en las campañas. Pobre mujer.

De Catilina se acuerda la gente (la poca que se acuerda) gracias a Cicerón. Y Cicerón tiene un sitio en la historia, entre otros motivos, por aquel maravilloso, innecesario, retórico y hasta demagógico discurso contra Catilina. Es decir, por la fuerza, la belleza, la sabiduría y la intensidad de sus palabras políticas.

Estos de ahora no van a tener tanta suerte. Ninguno. Unos ganarán, otros perderán y no habrá ningún Cicerón que lo cuente.

Y menos mal.