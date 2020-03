Individuos contra la sociedad

Hace apenas tres semanas asistí a una conversación entre dos liberales. Discutían, con gran vehemencia argumental, sobre las medidas de alarma que parecían inminentes, pero que no terminaban de llegar. Y se preguntaban, con esa cierta socarronería de quien tira la piedra y esconde la mano, que quién puñetas era el Gobierno para decir a cada individuo lo que debería hacer, si podía ir o no a donde quisiera o hacer lo que su libertad le propusiera. Individualidad y libertad. Dos términos interesantes estos días.

Esos mismos liberales clamaban días después -y con razón- por la falta de reflejos del Gobierno al permitir la manifestación del8-M y la lentitud en restringir la libertad para frenar lo que ya era inevitable. En esas jornadas, muchos individuos eligieron libremente quedarse en casa antes de que lo decretase el Gobierno. Lo hicieron por su bien y por el de ese colectivo que conocemos como sociedad. No lo hicieron los dirigentes de Vox, para quienes ese Estado que quieren reducir al mínimo no se inmiscuyó lo suficiente en sus asuntos y les dejó la libertad de celebrar su congreso a la búlgara.

Esta crisis, cuando pase y no antes, abre un debate sobre hacia dónde queremos llevar a España. Hacia un país solidario, de igualdad de oportunidades, de derechos compartidos o hacia la individualización y privatización del Estado del bienestar. Muchas personas, algunas que ya venían trastabilladas de la depresión de 2008, van a quedarse en la cuneta. ¿Estará mejor el dinero en el bolsillo de los contribuyentes o en el rescate de las personas? ¿Primaremos al individuo o al conjunto de la sociedad?

Porque no estamos ante una crisis política, sino una crisis social, del conjunto del país. Pero hay maestros de la agonía, de la crítica gris constante, que anhelan la división

Este miércoles, en el Congreso, asistimos a una sesión magistral de política. La mayoría razonable unió sus votos para juntos ser más fuertes. En la Carrera de San Jerónimo no hubo una sola voz. Todos los grupos hablaron, todos sumaron, todos cedieron. Es decir, hubo aportaciones de diferentes y no imposiciones de unos solos para llegar a la unanimidad. Porque no estamos ante una crisis política, sino una crisis social, del conjunto del país. Pero hay maestros de la agonía, de la crítica gris constante, que anhelan la división aún cuando los retos son comunes. Para quienes viven del barro los días de tormenta siempre son mejores.

Extirpar la corrupción

También la noche del miércoles salió a la palestra el rey Felipe VI. El heredero de la jefatura de Estado hizo un discurso tan necesario como vacío. Aunque obvió la gran crisis que vive la institución que le ha tocado en suerte por los presuntos desmanes de su padre, es verdad que no era el momento. Porque, insisto, es el tiempo de la unidad, de la sociedad. Eso sí, en cuanto esto pase, habrá que investigar y tomar las medidas necesarias para extirpar la corrupción sea quien sea el corruptor y el corrompido. Tampoco valen quienes piden unidad para unas cosas y se lanzan a la crítica voraz con otras.

España tiene que sumar ahora el mayor consenso posible para afrontar un futuro en el que debatamos desde la discrepancia cómo salir de la crisis. Pero eso será cuando venzamos al virus. Entonces, volverá la disputa política, el análisis de errores, la exigencia de responsabilidades. Y debatiremos si es mejor ir hacia una sociedad en la que prime la libertad del individuo o el derecho colectivo de una sociedad a vivir todos mejor.

Tenemos una ocasión para corregir los errores de 2008, para anteponer el apoyo a las personas, a los emprendedores, a la economía social por delante de un crecimiento absurdo donde se prima el éxito aún a coste de tener que dejar a la Sanidad hacer batas con bolsas de basura.