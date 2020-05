Imágenes políticas de la pandemia

El pasado 1 de mayo, mi colega Xavier Peytibi lanzaba un reto en el día mundial de la imagen política. El ejercicio constaba de uno de esas pruebas de inteligencia distribuida, en las que consultores, politólogos y apasionados de la comunicación política publican las imágenes de líderes que, a su criterio, representaban mejor la crisis de la covid19. Fue un éxito, desde todas las latitudes participamos en este ejercicio que nos permitió recopilar un buen álbum de imágenes de esta pandemia. La paradoja del ejercicio no fue menor, porque es justo el 1 de mayo uno de los días señalados en el calendario de la comunicación política. El día del trabajador siempre nos deja imágenes de manifestaciones que este viernes no se pudieron producir. Porque en comunicación tan importante es lo que se dice, como lo que no se dice, lo que se ve, como lo que no se ve, hagamos un ejercicio de recopilación.

En el plano nacional, Isabel Díaz Ayuso está protagonizando gran parte del álbum fotográfico de esta crisis. Criticada y alabada a partes iguales, ha abrazado la máxima “que se hable de ti, aunque sea bien pero que digan bien tu nombre” y no ahorra esfuerzos en Instagram. Pocos días diferencian dos imágenes radicalmente diferentes por su tono y significación; la primera, con el rímel corrido y de luto riguroso y la segunda, sirviendo bocadillos de calamares desde un food truck. Ambas, polémicas, la sitúan como la líder política española más arriesgada en esta crisis, tanto es así que, publicó en sus redes un video viral en la que aparecía recitando los menús, tras un mostrador de una conocida cadena de hamburgueserías.

Enfundado en su chaqueta en la que se lee ALCALDE, le hemos visto ayudando a transportar cajas o apoyando a los trabajadores municipales. Almeida sale reforzado de esta primera etapa de la crisis

Con otro tono y menos polémica, José Luís Martínez Almeida, el alcalde de Madrid está aprovechando esta crisis para labrarse una imagen pública que concita el apoyo de propios y extraños. La prueba definitiva, la declaración de Rita Maestre en la que alababa su forma de gestionar la crisis y su interlocución con la oposición. No hay más que decir, si lo dice una rival públicamente la sentencia es firme. En el terreno de la imagen, también está siendo inteligente; enfundado en su chaqueta en la que se lee ALCALDE, le hemos visto ayudando a transportar cajas, recibiendo material o apoyando a los trabajadores municipales. Almeida sale muy reforzado de esta primera etapa de la crisis, veremos en adelante.

En discreto segundo plano, tenemos otras imágenes de esta crisis, la ministra Margarita Robles y sus emocionantes palabras clausurando el hospital de Ifema, los Reyes en videoconferencias con todo tipo de sectores, las mascarillas verde militar y con bandera de Macarena Olona, las comparecencias de los uniformados diarias, la imagen y voz de Fernando Simon, los aplausos diarios desde los balcones, los vídeos virales de los sanitarios y su resistiré, son imágenes de un álbum histórico.

Los consejos de Donald Trump

En el ámbito internacional, los populistas se llevan la palma en el ámbito de la imagen. En el terreno de la irresponsabilidad, lidera el ranking AMLO estrechando la mano de la madre del Chapo Guzmán, desdeñando la alerta sanitaria y predicando con el mal ejemplo. Donald Trump no se queda atrás, desde que admitiera la peligrosidad de la pandemia ha comparecido diariamente, ante las caras de estupor de los científicos que lo acompañan; hasta que aconsejó la ingesta de lejía para acabar con el virus, intoxicando a más de 100 personas y motivo por el cual dejó de comparecer.

En el apartado de irresponsabilidad internacional, el tercer puesto está reservado para el presidente brasileño Jair Bolsonaro, quien tosiéndose en la mano (muy desaconsejado por las autoridades sanitarias) ha desdeñado la pandemia tachándola de “gripecita” y cuya gestión ha hecho dimitir a su ministro más popular, el juez Sergio Moro, quien acabó con Lula y ahora puede ir por Bolsonaro. La no imagen, en este caso es para Jonhson quien ha estado ausente por su estado de gravedad por covid19 y quien reapareció tras un gran cartel amarillo de peligro con tres mensajes: quedaros en casa, proteger el sistema de salud pública, salvad vidas.

Las mujeres, presidentas y primeras ministras de países como Alemania, Dinamarca, Islandia o Bélgica, enfundadas en sus mascarillas, han demostrado capacidad de gestión y solvencia

La plaza vacía de San Pedro en el Vaticano, con un Papa sin la presencia de sus fieles es ya una imagen para la historia. También lo son, el gran cartel de la Reina Isabel II en Picadilly Circus con un texto entrecomillado dando las gracias a los sanitarios y personas que han seguido trabajando en actividades esenciales. Otra de las imágenes icónicas, es Emmanuel Macron en el Eliseo de azul marcando bíceps y con un jersey rojo casualmente colocado como si fuera la capa de Superman. A Justin Trudeau no le gusta comparecer en lugares cerrados, por eso, la imagen de su comparecencia a la entrada de su casa nevando es otra de las imágenes de esta crisis. La famosa congresista A. O. Cortez también protagoniza alguna de las instantáneas más aplaudidas, repartiendo mascarillas y haciendo compras para los más necesitados de la gran manzana. Y, por último, las mujeres, presidentas y primeras ministras de países como Alemania, Dinamarca, Islandia o Bélgica, quienes, enfundadas en sus mascarillas, en ocasiones a juego con sus trajes, han demostrado capacidad de gestión y solvencia.

Quedan muchas instantáneas por recoger en este breve artículo, pero nos falta espacio. Les invito a ver el hilo de @BeersPolitics donde se publicaron el pasado primero de mayo. Sin embargo, y como adelantaba al inicio, tan importante son las que se ven como las que no se ven. Las de todos esos políticos y políticas que han preferido gestionar desde la discreción porque consideraban que no era tiempo de fotos, personas que han intentado actuar con diligencia y prudencia esta crisis y que no esperan que nadie los vea haciéndolo. Lo que se ve y lo que no se ve, ambos tienen que estar en el álbum de la crisis de la covid19.