Lo que Gürtel se llevó

Ayer vivimos un buen debate, trascendente, entre el presidente del Gobierno y el candidato a sucederle en el que ambos desempolvaron lo que pudieron. Sánchez recordó la mala praxis de Rajoy durante su oposición a Zapatero, cuando no respetaba ni a muertos ni a gays con tal de desgastar al entonces inquilino de La Moncloa. Y Rajoy, por su parte, acusó a Sánchez de pintar una España excesivamente negra y un escenario siniestro para asfaltar su camino a la Presidencia, quizás recordando aquella oposición de Aznar, padre putativo de la corrupción en el PP y que, sin embargo, no fue citado.

Como todo en esta vida, ni tanto ni tan calvo. Por más que se empeñe un partido en España, es muy difícil alcanzar los niveles de crispación usados por Aznar y por Rajoy, por no recordar al dúo González-Guerra. Y ninguno de los dos llegó al poder gracias a ello, sino por el apoyo del molt corrupto Pujol (el primero) y por la limitadísima habilidad de Zapatero para luchar contra la corrupción (el segundo).

Tampoco es Rajoy el hueso sacro de la corrupción, por más que se repita desde varias esquinas del hemiciclo. Es cierto que Rafael Vera no creó los GAL e, incluso, presume de haber acabado con ese terrorismo de Estado, pero fue condenado y purgó en la cárcel. En ocasiones no es suficiente acabar con una práctica ilegal si no eres capaz de tomar medidas contra lo que se hizo hasta que tú llegaste.

En una cosa lleva razón Rajoy: así como es fácil vislumbrarle a él como líder de la oposición, el esfuerzo es mayor a la hora de imaginar a Sánchez gobernando España"

Puede que Rajoy tenga parte de razón al negar su responsabilidad absoluta en lo que ha juzgado y condenado la Audiencia Nacional, pero ningunear la situación solo podía excitar a quienes reclamaban su cabeza. Señala el presidente que en la sentencia hay un voto particular (al menos lo repitió dos veces), pero también lo hay en la condena a La Manada, y estamos todos indignados, hasta su ministro de Justicia, así que los votos particulares no son garantía de nada, nunca. Dice, y lleva razón, que en el PP ha habido corrupción, pero no es un partido corrupto; faltaría más, con los años que nos llevó ilegalizar Herri Batasuna por una teoría similar: quienes delinquen son los individuos, no la organización (menos mal que Aznar tomó las riendas en ese asunto, el de HB).

Tampoco se debe valorar la calidad de un candidato a la presidencia de España en función de lo que pase en la Bolsa o cómo se comporte la prima de riesgo. Es entrar de lleno en un mensaje de la izquierda: ¿Es democrático obligar a un país a buscar un político que guste al Ibex 35 o a la troika comunitaria? Hay discursos políticos que producen el efecto contrario.

Insistió otra vez Rajoy en que le piden el trono por unas cositas de Pozuelo y Majadahonda, pero se olvida de que el mapa de España está teñido de miembros del PP imputados, juzgados y algunos condenados y hasta en la cárcel ya por corrupción. Por más que no pronuncie la palabra Gürtel, ayer se dio cuenta Mariano Rajoy de que, antes o después, el asunto se llevaría por delante algo importante. Como a él.

Y qué decir de Pedro Sánchez. Que lleva razón Rajoy y se le notan demasiado las urgencias. Y así como es fácil vislumbrar a un Rajoy como líder de la oposición, el esfuerzo es mayor si se quiere uno imaginar a Sánchez gobernando España, gobernando, digo, no viviendo en La Moncloa, que eso es más fácil. De su discurso poco se puede concluir. Intentó dar una imagen de hombre de Estado y a cada uno de los que le tenían que apoyar les concedió algo. Pero como la manta no da para todo, cuando se tapaba los hombros se descubría los pies. Aceptar los Presupuestos del PP, cantar loas a la Constitución… para unos es cal, pero para otros es arena. Es lo que tienen los discursos presidencialistas cuando no se va sobrado de votos.