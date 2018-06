Pero ¿qué coño fuman en el Govern?

Dicen que rompen relaciones con la Casa Real, le piden al rey que actúe en contra de la Constitución, esgrimen la mentira de la violencia policial y los mil heridos, aseguran representar a todos los catalanes. En serio, ¿qué coño fuma esta gente?

Pásame el canuto que proclamo la república

O la mandanga que se vende ahora está muy fuerte, o no se han tomado la medicación. Si no es por eso, no se entiende la campaña que han desatado contra del rey Quim Torra y sus mariachis. Repasemos. Primero le piden una audiencia porque quieren que pida perdón y les dé la razón, eso sí, de buen rollo y con diálogo. Como el rey sabe lo que puede y no puede hacer, le pasa la carta al Gobierno. Nenes, que el rey reina, pero no gobierna. Entonces, los de la estelada se lo toman por el Antiguo Testamento y se indignan. Que si no pide perdón, que si ellos lo han intentado, que si los catalanes no tenemos rey, que si mil heridos en el pasado 1-O. Y van, y montan un circo a propósito de la inauguración de los Juegos del Mediterráneo en Tarragona. Lo de los mil heridos ya huele, ¿vale?, porque solo los habéis visto vosotros, que ni en hospitales ni en medios de comunicación ni en ningún lugar de la galaxia los conoce ni Dios. ¿O es que nos creéis tan tontos como para no saber que si hubieseis tenido solo un centenar de personas heridas por las fuerzas de seguridad no las habríais paseado hasta la extenuación? ¡Si la herida fake, la que decía que le habían roto no sé cuantos dedos, salió hasta en la sopa!

Esta tropa pasará a los anales de la psiquiatría. Es imposible mentir tanto, en tanta cantidad y pretender que se es normal. Que el president de la Generalitat se vaya a hacer de agitador social ante la tropilla de hiperventilados –trescientos eran, se nota que hace demasiado calor para defender repúblicas y tal- para, acto seguido, irse a poner cara de que le deben y no le pagan al rey, es de internamiento urgente en Bellvitge, que dispone de servicios para problemas mentales de muy alto nivel. Están desmadradísimos, y no creo que se deba solamente al aumento de las temperaturas. Ergo, algo más debe pasarles.

A lo mejor, es que los juicios por el asuntillo del tres por ciento están a punto de eclosionar y mostrarnos de la manera más descarnada cómo se expolia a toda una región con un sistema de comisiones que dejaría a la mafia siciliana, la calabresa y la napolitana asombrados y en la categoría de Niños Cantores de Viena. O igual debe ser porque algunas amistades –peligrosas- del actual president habían colaborado con CEDADE, organización nacionalsocialista presidida por Pedro Varela, llegando a escribir artículos en la revista de dicha entidad. Por cierto, ya que estamos, que los separatas hagan también campaña para que a Varela lo saquen de la cárcel, que lo está por delitos de opinión. Total, solo se le acusa de tener una librería, una editorial y dar a la imprenta obras que no concuerdan con lo que defiende el statu quo. Digo yo ¿no?. Siguiendo con los porqué de esa radicalización en gentes que ya venían radicalizadas de sus casitas, igual es debido a que, al no estar Rajoy y ser el PSOE más blandiblub que un helado debajo del culo de un camello, igual creen que así les meten más presión.

Le importa tres higos que la inversión extranjera haya caído en más de un 80% en Cataluña. Y le importa la higuera completa que sea la extrema derecha europea la que está detrás de esta panda de orates"

Ah, pues sin descartar que la ful que se fuma ahora en mi tierra sea mejor que la que conocí de joven en Melilla o Ceuta, cuando uno chicoleaba de chapiri por aquellos pagos, a ver si va a ser eso.

Tú dame merme, que ya yo

Eso decía José Mota. Dame merme. Eso quieren los torranianos, curiosa secta que mezcla a Cataluña, la Moreneta, el Barça, la república y el multiculturalismo que sea, excepto en lo que respecta a la cultura española. Y el merme ha empezado, vaya que sí. De entrada, Sánchez quiere a un representante de Esquerra en el consejo de RTVE. Ha pactado con nacionalistas y podemitas un presidente ad hoc para pasar cómodamente la travesía de dos añitos antes de que toquen elecciones.

Sánchez también se ha comprometido a frenar toda iniciativa legal contra lo que se haga en Cataluña, a hacerse el sueco cuando los exabruptos suban de tono, que seguirán, y a que Batet e Iceta sean el bálsamo suave que perfume la siempre finísima piel de los que pretenden separar a Cataluña de España. Qué bonito.

Por eso, ni el Gobierno de la nación ni su presidente dice ni mú acerca de lo que le están haciendo a la Corona. ¿Para qué, pa cagarla, que diría el clásico? A Sánchez, el runner, que ya ha conseguido lo que pretendía, llegar a la presidencia, le importa un higo que a la toma de posesión de Teresa Cunillera como delegada del Gobierno en Cataluña no vaya nadie de la Generalitat. Le importa dos higos que quedemos todos como unos cocheros ante el mundo con la astracanada de los separatas en la inauguración de los juegos. Le importa tres higos que la inversión extranjera haya caído en más de un ochenta por ciento en Cataluña. Y le importa la higuera completa que sea la extrema derecha europea la que está detrás de esta panda de orates. Que se lo pregunten al ministro italiano del interior de la separatista Lega Nord, que se hacía fotitos con la estelada y ahora se niega a aceptar a refugiados.

No es posible que, sin una potente droga, nos tengan tan idiotizados ante la tragedia que se vive en Cataluña"

Que no, que en Moncloa la cosa del fumar también va potente, porque tanto el Gobierno de España como el simulacro que hay en Cataluña alucinan pepinillos, ven unicornios irisados saltando por las montañas, flipan en tecnicolor y se les escapa la risa floja mientras el mundo se hunde a sus pies. Tienen tal colocón de poder, tal empacho de niñatos enrabietados con el mundo, que están encantados de conocerse.

Pero, y esto es serio, la comedia barata, el sainete de corrala, tiene que cesar de una forma u otra. Tenemos la economía catalana bajo cero y a la sociedad harta de que dos millones hablen por siete. Hay mal rollo y más que habrá cuando Sánchez decida trasladar a los presos a cárceles catalanas. ¿Saben que pasará entonces? Que como la Generalitat tiene plenas competencias en cárceles y dispone de su propio sistema de instituciones penitenciarias los pondrá, primero, en grado de salir cada día para pernoctar solo por las noches, con fines de semana libres; tras un breve tiempo, los dejará en régimen de libertad vigilada con esas pulseritas tan monas que sirven lo mismo que un médico a un cadáver. Eso también lo tienen pactado.

Creo que, visto lo visto, los que deberíamos hacernos mirar lo que fumamos somos los de a pie. No es posible que, sin una potente droga, nos tengan tan idiotizados ante la tragedia que se vive en Cataluña.

Y así va todo. Que rule, que rule.