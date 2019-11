Gobierno sociópata y previsiones económicas

Tras las pasadas votaciones y para alegría de sus redes clientelares, un grupo de individuos salidos de las listas electorales, que deberían estar inhabilitados para cargos públicos, se pusieron sus respectivos disfraces, abandonaron su mega-chalets y, en un acto de marketing político de libro, firmaron un preacuerdo de coalición entre el PSOE y 'Podemos & Cía.' en el que, sin programa, ya se reparten cargos.

Lógicamente, dicho acuerdo ha despertado toda una serie de alarmas sobre la inviabilidad de España a corto plazo, viejo objetivo de propios y extraños y que, como cada casi cien años, vuelve a anunciarse puntual a su cita secular. En ese tránsito obligado, aquí o en Chile, hay un componente económico de corto plazo que es el que trataremos hoy, pero antes haremos un breve repaso a la sociopatía endémica de nuestra clase política, para luego ver qué nos espera en términos de crecimiento económico en el futuro más próximo, en un intento de ayudarles a pasar el mal trago que nos viene. Veámoslo.

Generación sociópata

El tema de la generaciónsociópata, la que va de Zapatero a Felipe González, pasando por Mas, Ibarretxe, Urkullu, Aznar, Chaves y Griñan, Rajoy, Torra, Varoufakis, López Obrador, etc. ya lo tratamos (ver enlace anterior), así que solo tomaré una cita, la referida al comportamiento sociópata:

"También llamado trastorno de personalidad antisocial, que simplificándolo sería una patología psiquiátrica que suele detectarse en adolescentes cuyo trastorno les hace evadir las normas establecidas a las que les imposible adaptarse y respetarlas, y no porque no las conozcan, simplemente porque, como si de una pulsión interna se tratara, van y las violan, incluso sabiendo que van a cometer crímenes gravísimos; casos extremos en política los encontramos en el nazismo y el comunismo."

Un ejemplo reciente de esto podría ser Evo Morales, quien no pudiendo presentarse a la reelección, hace un referéndum, lo pierde, lo incumple, se presenta, hay fraude, se descubre, renuncia y, tras irse a su casa la guardia presidencial, huye como los conejos diciendo que le han dado un golpe de estado cuando todo apunta justo a lo contrario; ya en el exilio, amenaza con una posible guerra civil. Durante su peripecia cocalera, el monopolio televisivo español se pone "neutral" y Pablemos, tal vez emocionado por un tongo muy de la Segunda República, pide que le demos asilo pero Bablador se adelanta. Conociendo a Iglesias, este despropósito solo es otro más de una lista que aumentará exponencialmente mientras los ciudadanos nos llevamos una bofetada tras otra; no olvidemos, además, que los partidos principales de la coalición de gobierno recién formada tienen un pasado golpista, ya sea directa o indirectamente.

Regeneración sociópata

Hay que señalar que en España se ha dado un cambio generacional y, gracias al sistema proporcional de listas - vivimos en una dedocracia -, la sociopatía política se ha "regenerado", de ahí que escribiéramos "Españoles, ZPhavuelto" al analizar a Sánchez. Como son nuevos en el gobierno central, hay pocos casos para la comparación a ese nivel (en municipios y autonomías sí, Colau, Oltra, Junqueras, Armengol, etc.) y, si vamos a la historia en busca de políticos equivalentes a la Generación X o Nómada, en países con sistemas electorales muy similares o casi idénticos al nuestro, nos encontramos con Hitler y Musolini en sus inicios, a líderes de la Segunda República española o de la, extremadamente disfuncional, Tercera República francesa tras el tratado de Versalles (Daladier, Chautemps, etc.). El fracaso de todos esos países vino por una forma de gobierno (la forma de estado es indiferente) similar a la nuestra, que les hizo imposible llevar a cabo de forma solvente el rol de su generación y que vimos en "ElguióndelaGeneraciónPerdida".

Es evidente que por donde lo mires la gestión futura será nefasta y, como además, "lo público" ya venía cargado de enchufados sociópatas, hay que ingeniárselas bastante para hacer un diagnóstico económico.

El PIB del INE

Diez días antes de las elecciones se publicó el dato adelantado del crecimiento del PIB del tercer trimestre, que dicen creció un 2% anual en términos reales (línea negra siguiente gráfica), dato que no considero creíble. Verán, normalmente, en una estimación tan próxima (un mes), el dato de aportación del sector externo (línea ocre) al crecimiento del PIB es el más fiable, pues viene de aduanas, mientras que el de la demanda interna (línea verde) no, por tener más imputaciones. Aparte de eso, ¿alguien se cree que en el tercer trimestre de 2019 se produjera un rebote de la demanda interna similar al del cuarto trimestre de 2016, cuando las expectativas eran otras?

Expectativas de recesión

Hoy, a diferencia de 2016, los consumidores y manufactureros españoles están esperando una recesión próxima (siguiente gráfica); es cierto que hay otros sectores, pero es el de manufacturas, al proveer a todos, clientes foráneos incluidos, de los que mejor replica el ciclo. Como hemos dicho en tantas ocasiones y le manifesté hace muchos años a políticos encumbrados del PSOE, uno de los graves problemas que tenemos en España con la "izquierda" es que no generan confianza; es como si estuvieran cegados en ese tema. Para colmo de males, Sánchez repite continuamente las palabras de Zapatero de que "la Economía debe estar al servicio de la Política", tema en el que todos estaríamos de acuerdo si el paro estuviera por debajo del 7%, cosa que no han conseguido en cuarenta años de inventos y destrozo demográfico, algo que irá a peor, por cierto, como la inmigración ilegal masiva. Aparte que, ¿a qué política se refiere, a la de su aliado chavista? Eso por no hablar de la total desconexión con la realidad ciudadana y de la casta que genera la no representatividad electoral.

La perspectiva global

Cuando demostré que Sánchez y su gobierno habían acortado el ciclo, apareció un trol diciendo que yo le echaba la culpa del enfriamiento global y, la verdad, aparte de mentir - nunca diría semejante absurdo - ningún lector de esta bitácora digital cae en esa trampa. En todo caso, lo suyo era alargar el ciclo de forma sana, que se podía, y acortar la duración e intensidad de la recesión, pero ahora ya no es posible. Recordemos que, por ejemplo, el número de suicidios aumenta durante la recesión, ejemplo crudo, sí, pero a ver si así se entiende que la Economía y la forma de gobierno que la afecta no son un juego, aparte que ya no admiten más trampas.

Si analizamos el CLI (siguiente gráfica), que es un indicador que adelanta entre seis y ocho meses los cambios en el ciclo, vemos que, desde que lo analizamos la última vez, el Reino Unido, que parecía rebotar, ha vuelto a caerse y que a Estados Unidos, el otro gran promotor del orden actual que ya muere, le ha ocurrido algo parecido; lógicamente, eso empeora seriamente las previsiones, incluida labursátil.

Si observamos Europa, tampoco se espera que las cosas dejen de empeorar hasta dentro de al menos unos ocho meses, salvo en Francia, nuestro mejor cliente, que sigue en su tónica zombi y es, de momento, el gran beneficiado del orden actual; el otro, Alemania, frena su ritmo de deterioro, aunque las noticias siguen empeorando y patronal y sindicatos piden actuar, mientras, el BCE filtra que compraría acciones en caso de recesión (ya lo intentó Japón). En la siguiente gráfica ampliamos la anterior por si quieren hacerse, con más detalle, la composición de lugar de esta pre recesión.

Próxima recesión

Visto que los agentes económicos ya la esperan, dadas las previsiones españolas, las exteriores, el mal gobierno que nos viene y que no creo que contribuyamos a las malas expectativas, me tocaría pues hacerles una previsión. Los grandes centros de estudios gastan millonadas en modelos que fallan bastante pero yo prefiero, en esta situación, simplemente ver una progresión matemática sencilla de las inercias del sistema (línea punteada, siguiente gráfica), pero sin usar el último dato del INE y, según eso, no crecimos al 2% anual en el tercer trimestre, sino al 1,5%, y la recesión empezaría en el segundo trimestre del año que viene, drama para el que la "izquierda" tiene propaganda de sobra. Así lo veo hoy.

Con ese panorama se cae la recaudación fiscal al caer el PIB nominal por menor crecimiento real y por el agravamiento de la deflación sistémica, aumentará el desempleo (¿a quién importa?) y sus gastos, a los que hay que sumar la clientela a nivel de gobierno centrar de 'Podemos y Cía.', subirá la prima de riesgo y el pago de intereses, se disparará el déficit, la deuda, etc. No será ZP2, pero casi, y lo conocen.

Un país vendido

No tendría que haber sido así, porque el sector privado, aún con la losa política encima, ha reaccionado muy bien pero, hasta que no se cambie la forma de gobierno partitocrática, seguiremos en las mismas hasta que reviente el orden imperante, que lo hará mal. Después, Dios dirá, porque los españoles no contamos para nada, salvo para llevarnos las bofetadas de los inventos de unos sociópatas.

Con un sistema electoral donde seis sujetos deciden quién puede ser diputado, España es una perita en dulce para personajes como Soros, para los promotores del islamismo, cuya alianzaconelnacionalismo y el progresismo es más que evidente, o para los imperiosdepredadores de Rusia y China en su contiendacontraOccidente y, ante las pruebas, ya no se puede hablar de conspiranoia. Ante eso, la próxima recesión casi es lo de menos, pues vamos vendidos y el que no quiera verlo o es un tonto o es, simplemente, otro sociópata, ¿no creen?