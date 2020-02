El Gobierno presenta la senda del humo

La vicepresidenta económica Nadia Calviño y la ministra de Hacienda y portavoz María Jesús Montero, presentaron días atrás a los medios la senda de estabilidad presupuestaria acordada por el Gobierno.

Esta senda consiste en fijar cuatro datos: el objetivo de déficit público sobre PIB, el objetivo de deuda pública (PDE) sobre PIB, el techo de gasto no financiero y la regla de gasto. Constituye el paso previo a la presentación de los presupuestos generales del Estado, y debe ser aprobada en el Congreso y en el Senado, tal y como establece la Ley y la directiva de la UE.

Montero, tras presentar unas tablas y cuadros macroeconómicos, acaba de anunciar los siguientes objetivos:

Déficit público 1,8% para 2020, 1,5% para 2021, 1,2% para 2022 y 0,9% para 2023

Deuda PDE 94,6% para 2020, 93,4% para 2021, 91,7% para 2022 y 89,8% para 2023

Regla de Gasto 2,9% para 2020, 3% para 2021, 3,2% para 2022 y 3,3% para 2023

Techo de gasto no financiero 127.609M€, un 3,8% más que en 2019.

Añade que el PIB será del 1,6% para 2020 y del 1,5% para 2021. Termina su discurso diciendo:

—… y la credibilidad de un Gobierno pasa por establecer objetivos realistas, y si me permiten la expresión, “no vender humo”. Confiamos desde el Gobierno que el Congreso de los “Diputaos” y el “Senao” den el visto “nuevo”… perdón, visto bueno, a estos objetivos de estabilidad, y por tanto, avancemos en la tramitación de los presupuestos generales del “Estao”. Ahora sí, quedamos a vuestra disposición para cualquier pregunta que se plantee, —concluye la ministra portavoz.

El reportero Tribulete, que está cubriendo la rueda de prensa por la baja de un compañero, levanta la mano.

P.-Buenos días señora ministra. No me ha parecido ver en las tablas el dato de déficit de 2019. Usted aseguró hace poco que cerraría en el 2% ¿Me podría decir cuál ha sido el dato final?.

R.-Los datos finales están en proceso de “obtenció” por parte del Ministerio, pero le puedo adelantar que estarán “alineaos” con la previsión. Somos un Gobierno muy serio que no vende humo, como ya les dije, —responde la ministra.

P.-Se lo digo ministra, porque según los datos a noviembre, el déficit ya era de 21.500 millones, y teniendo en cuenta que diciembre es pobre en recaudación y se pagan las pagas extras de la seguridad social… superará los 30.000 millones, por lo que nos iremos cerca del 3%, estaríamos incumpliendo el pacto de estabilidad y haría inviable que en 2020 el déficit pueda ser del 1,8%.

R.-La coyuntura es positiva, y el Gobierno ha tenido en cuenta la sensación dinámica de la economía para hacer sus previsiones, replica la ministra.

P.-Ya, ya, ministra. Dice usted que van a situar el ratio de deuda en el 94,6% del PIB, pero ahora está en el 98% ¿Cómo van a bajar casi cuatro puntos si además la deuda neta no para de crecer y el PIB se está desacelerando? ¡Déjeme que lo adivine! ¿Van a recortar el gasto?

R.-Este Gobierno no tiene previsión de recortes. ¡Todo lo contrario! Nuestra agenda social acordada con nuestro socio de Gobierno nos compromete a invertir más fondos públicos en medidas sociales. El Gobierno prevé un aumento considerable de los ingresos por el crecimiento económico, Montero dixit.

P.-Pero ministra, el gabinete de la vicepresidenta Calviño acaba de publicar el cuadro de indicadores económicos actualizado y los datos son aterradores. La venta de grandes empresas crece sólo al 0,8%, el consumo de energía eléctrica lleva cayendo diez meses seguidos, el indicador de confianza industrial cae un 5,2%, la construcción cae un 3%, la matriculación de automóviles cae un 7,6%, la matriculación de vehículos de carga cae un 19,6%, el índice de confianza del consumidor un 11,5%...

R.-¡Son elementos circunstanciales! Todo tiene una corrección reflejada en nuestras previsiones que además se verán fortalecidas por los ingresos tributarios y de cotizaciones sociales gracias al buen comportamiento del empleo, exclama la vicepresidenta.

Destrucción de empleo

P.-¿Buen comportamiento del empleo? ¡Acaba de destruirse un cuarto de millón de afiliaciones a la Seguridad Social y ustedes plasman en el cuadro que España seguirá creando empleo los próximos cuatro años! En un escenario de deterioro económico eso no es posible. Todo lo contrario, ministra, caerá la recaudación y ello disparará el déficit y la deuda pública, -concluye el reportero.

En la sala se siente un murmullo generalizado entre los profesionales de la prensa. Las caras de las representantes del Gobierno reflejan malestar. En ese momento, levanta la mano el reportero Gustavo, ataviado con su habitual gabardina y sombrero.

P.-Buenos días ministra. Ustedes fijan el techo de gasto no financiero en 127.609M€, un 3,8% más que en 2019. La ley establece que el techo de gasto es un instrumento de gestión presupuestaria a través del cual, una vez estimados los ingresos del ejercicio, se calcula el gasto presupuestario que permite el cumplimiento del objetivo de estabilidad. No me ha parecido ver en sus tablas la previsión de ingresos para 2020. ¿Nos puede explicar en qué ha basado usted ese cálculo y el incremento? —pregunta Gustavo.

R.-Como ya dijimos anteriormente, por el remanente que nos proporciona el buen comportamiento de los ingresos públicos, -apunta la ministra contrariada.

P.-Ministra, usted afirmó que en 2019 los ingresos tributarios serían de 218.000 millones. Lamentablemente, a noviembre se sitúan en 198.000 millones, lo que hace imposible llegar a la cifra que usted previó. ¿Cómo va usted a justificar ese incremento del techo de gasto ante el Congreso, el Senado y la Comisión Europea? Se antoja muy complicado, ¿no le parece?, inquiere Gustavo.

R.-Damos por “finalizao” el acto. No hay más preguntas por hoy. Muchas gracias por su atención, concluye amablemetne la ministra mientras recoge sus enseres apresuradamente y abandona la sala.

Nota: Este texto es la simulación de la intervención de los medios de comunicación tras la rueda de prensa y que no puede verse en la página web oficial del Gobierno porque no es posible acceder a su contenido a pesar de que figura en el siguiente enlace.

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Paginas/2020/110220-cministros.aspx?galv2r=3