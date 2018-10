Ganan las autonomías, pierde la épica nacionalista

Por fin alguien ha mentado la bicha en una tribuna pública proponiendo que se supriman las 17 autonomías de España. Fue Santiago Abascal en Vista Alegre. En absoluto resulta extraño que los nacionalistas españoles más tradicionales digan lo que llevan pensando desde siempre, pero, finalmente se ha propuesto de forma pública.

El sistema autonómico, que ha conformado la España de la democracia, ha superado de largo los objetivos para los que fue instaurado. Sin duda, el principal de ellos fue, en su día, integrar y atender a las demandas de los nacionalismos catalán y vasco, así como subirlos al tren del sistema democrático que se estaba creando. Pero ocurría que el Estado central no solo era mal visto por los nacionalistas, sino que fuera de Madrid se percibía como un ente ineficaz, retrasado y ajeno al resto de territorios del país. Ideológicamente el centralismo se asociaba con el franquismo y administrativamente con el abandono y la ineptitud.

Cuando comenzó el proceso autonómico eran dos las ideologías que despotricaban contra la existencia de 17 comunidades autónomas: los franquistas, que pensaban que así España se destruía, y los nacionalistas vascos y catalanes, que entendían aquello como una trampa dirigida a depreciar sus propios sistemas autonómicos, únicos que merecían existir, según ellos. Por eso usaban la desdeñosa expresión de que aquello era “café para todos”. Paradójicamente eran Cataluña y el País Vasco, junto con Madrid, las regiones a las que había beneficiado económicamente el Estado centralista y por eso mismo recibieron -recibimos- a tantos miles de inmigrantes de otras zonas de España, para trabajar en una industria que a ellos se les había negado en su propia tierra.

Pasaron los años y fue evidente que sistema autonómico no había contentado en absoluto a los nacionalistas (no podía), pero también lo fue que en el resto de España se había creado una administración más cercana y controlable por la población. Las autonomías estaban sirviendo para desarrollar territorios y regiones que antes habían estado abandonadas. El sistema autonómico, que tan poco satisfacía a los nacionalistas catalanes y vascos fue, sin embargo, un éxito para el resto de españoles, a quienes les gustó que por primera vez hubiese algo para todos, aunque fuese “café”.

Con el tiempo las autonomías que parecían de “menor rango” se han convertido en instituciones sólidas mientras que las aventuras identitarias y supremacistas fracasaron en Euskadi con Ibarretxe y ya están fracasando en Cataluña con la ruptura inevitable de los grupos independentistas.

Todo esto no parecen haberlo entendido quienes siguen queriendo desmontar el sistema autonómico, vengan de la derecha nacionalista española o de los nacionalismos irredentos catalán y vasco, y por eso siguen enredados en una idea que hace mucho que quedó atrás. A quienes creemos que España somos los españoles, Euskadi somos los vascos y Andalucía son los andaluces, es decir, a los que las arengas patrióticas nos importan menos, las autonomías no nos parecen una amenaza sino todo lo contrario; una forma de hacer de España un país más equilibrado, más justo y también más fuerte.

Por supuesto que el sistema autonómico ha tenido y tiene sus defectos, desde la tonta emulación de los gestos y manías de los nacionalistas, para así ganar un supuesto pedigrí, hasta la creación de estructuras clientelares, cuando no corruptas, que ha reproducido muchos de los defectos que se pretendían corregir de una administración centralizada. Bien, pues habrá que ponerse a ello, con normalidad, sin alharacas, repasando incluso la actual distribución de competencias para ver si conviene hacer o no un reparto diferente y tal vez más eficaz. Pero no para contentar a quienes en Cataluña o Euskadi por definición nunca podrán darse por contentos, sino para que todo funcione mejor para los demás.

Porque, lamentablemente, respecto a la actual ruptura de la sociedad catalana, y a la que también vuelven a pretender algunos en mi tierra vasca, no va a quedar otra que armarse de paciencia y acostumbrarse a que habrá allí mucha gente que vivirá insatisfecha, siempre pensando, como todo nacionalista, que le sobran la mayoría de sus convecinos. Será un problema, por supuesto, pero sobre todo lo será para ellos.