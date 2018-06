Estremera no es La Bastilla

A raíz del vídeo donde se ve a los encarcelados por el proceso separatista, la polémica se ha encendido. De entrada, ¿es lícito difundir tales imágenes? Deontología aparte, hay otra cuestión más inquietante: ¿es tan terrible ésa cárcel como dicen Torra y sus mariachis?

Hay que releer a Marmontel

Jean-François Marmontel fue un escritor y dramaturgo francés que, por cosas de la vida, dio con sus huesos a La Bastilla. En aquel azaroso siglo XIX, el presidio francés ya no era tan pavoroso como en épocas pretéritas. En su amenísima obra Memoires d’un père pour servir a l’instruction de ses enfants –concretamente en el tomo II, página 166– el autor de Bélisaire describe como era una comida habitual en su encarcelamiento. Su criado Bury y él gozaron de un suculento ágape consistente en una sabrosísima sopa, filete de buey, muslo de capón hervido, alcachofas fritas, espinacas, puré de habichuelas, bacalao a la provenzal, pera, uva fresca, una botella de Borgoña y un excelente café de Moka. No está mal.

Otros famosos internos de aquel establecimiento fueron el Marqués de Sade, que despachaba minutas compuestas por suculentas salchichas trufadas, delicadísimas alas de perdiz, contundentes riñones de ternera o deliciosas cremas de vainilla y chocolate. Pero el bulo de que aquellos muros encerraban tormentos dignos de la Inquisición provocó que el sano pueblo francés la asaltase, ebrios de furor revolucionario e indignación igualitaria, un 14 de julio de 1789, entendiendo que así ponían fin a la más horrorosa de las sevicias reales. Debieron quedarse estupefactos al comprobar la suntuosidad de las cocinas carcelarias, de sus bodegas o de lo encontrado en una de las celdas, en las que el interno atesoraba, apunten, sesenta botellas de vino, treinta de cerveza y cuatro de buen aguardiente normando. Exigieron la inmediata libertad de los honrados patriotas franceses que, sin duda alguna, debían estar allí padeciendo tremendas torturas. El número de presos ascendía a… siete, de los cuales ninguno era político. Cuatro estafadores, un noble y dos locos. Eso sí, como la tradición manda siempre en revoluciones ideadas por intelectuales y perpetradas por energúmenos, al gobernador de La Bastilla le cortaron la cabeza, la ensartaron en una pica y fue paseada por las calles de París en medio del fervor y la algarabía revolucionaria. Se había hecho justicia.

Ah, ciertamente, aquello no era el templo de la tortura que les habían contado, pero como en historia cuenta más la moraleja que el hecho, La Bastilla ha pasado a ser símbolo de opresión, así como sus gárrulos liberadores, los terribles sans culotte, son modelo de héroes abnegados y altruistas. Mucho nos tememos que con los encarcelados por el proceso en Estremera suceda lo mismo. Las imágenes que han podido ver los espectadores de Oriol Junqueras y Joaquim Forn en sus quehaceres cotidianos tienen ése punto de desmitificación. También de tristeza, porque una cárcel, por más limpia y aseada que esté, no deja de ser terriblemente triste, opresiva y castradora.

Lo que no parece que hagan es reflexionar acerca de lo que le ha llevado hasta allí. Y mucho menos arrepentirse"

Desde luego, Estremera no es aquella Modelo que algunos pudimos conocer en la década de los años setenta ni mucho menos las terribles cárceles de postguerra, como la del Puerto de Santa María, El Dueso, Porlier o Carabanchel. Gracias a Dios, añadimos. La actividad diaria de los internos, tampoco.

Pasan muchas horas encerrados en su chabolo, la celda, en jerga del maco, la cárcel, pero también hacen deporte, interactúan con otros internos –de hecho, la persona que los graba parece mantener una buena relación con ellos-, escriben como Forn, que está redactando sus memorias, tienen televisión en su celda e intentan, como cualquier otro recluso, llenar las horas tediosas, lentas, plúmbeas. Lo que no parece que hagan es reflexionar acerca de lo que le ha llevado hasta allí. Y mucho menos arrepentirse.

Mantenella y no enmendalla

Junqueras aparece en las imágenes más taciturno que Forn. Incluso se muestra comedido en sus palabras. Solo se desmadra cuando comenta que a Marta Rovira le ha asegurado el gobierno suizo que no la extraditarán porque “les importa una mierda lo que digan desde España”. Es generoso con sus colegas de cárcel – le regala cuatro sellos al que le graba, siendo ésta una materia escasísima en el trullo -, saborea una tarta, da clases y habla de Platón, pero mantiene un tono gris, apagado, incluso melancólico. Sabe que le han traicionado, que mientras el está mamando trena, Puigdemont vive a todo tren por ésos mundos de dios. Fugado, sí, pero sin estar limitado a cuatro paredes.

Forn, que siempre ha sido más expansivo, se ve más locuaz. Califica a Pedro Sánchez como “más inútil que Zapatero, que ya tiene mérito”, dice del PP que lo que hacen es “una vergüenza, porque en todos los partidos hay gente que se pasa de la raya, pero lo suyo es corrupción institucionalizada”, viste con mayor atildamiento, ve partidos del Barça. Hace, en fin, lo que puede para arrastrar un día detrás del otro. Pero ni él ni Junqueras - Romeva apenas aparece en la grabación, salvo en un momento en que escoge un libro de la biblioteca o en otro en el que está escuchando la clase de Oriol – se han movido ni un ápice de sus postulados.

Si la privación de libertad en España tiene no un carácter punitivo sino rehabilitador, en este caso el sistema va a tener que apuntarse un cero. No puede haber arrepentimiento en estas personas, por la sencilla razón de que consideran sus razones como las únicas válidas. Sería magnífico que los encarcelados, al menos uno, dijera que se ha equivocado, que lo lamenta, que fue un error intentar imponer la voluntad de menos de la mitad de catalanes al resto, que lo del pseudo referéndum era una astracanada sin valor alguno, que la violencia policial se la inventaron ellos.

No lo esperemos. Se ha llegado a un punto de no retorno, por más que los exégetas de la corrección política se empeñen en mantener lo contrario. El separatismo contemporiza, da excusas, rezonga, se esconde, pero siempre acaba volviendo al mismo punto: quiere la independencia a cualquier precio, a como dé lugar, peti qui peti, expresión que suele traducirse al castellano como caiga quien caiga, pero que, literalmente, significa reviente quien reviente.

Ni los de la cárcel se arrepienten ni los reventadores tampoco. Si el vídeo se ha grabado para conmover a la gente no ha logrado alcanzar sus objetivos"

De momento, revientan siempre los mismos. Separatistas, correligionarios de los encarcelados, han reventado –ya ven, de reventar va la cosa- este jueves un acto en el que se pretendía hablar de Cervantes en la Universidad de Barcelona. Los CDR lo han impedido y el rector se ha negado a que la Policía defendiese a los allí reunidos.

Ni los de la cárcel se arrepienten ni los reventadores tampoco. Si el vídeo se ha grabado para conmover a la gente –lo da a conocer el diario separatista ARA y lo ha emitido La Sexta– no ha logrado alcanzar sus objetivos. Humanamente es triste ver a gente en la cárcel, pero siempre se debe considerar por qué están allí.

No es lo mismo un padre –o una madre– que roba para dar de comer a sus hijos que un corrupto que ha vaciado las arcas de un banco o una institución pública para lucro personal; no es igual una persona que, en un arrebato de ira en medio de un discusión fuerte, mata a otra de manera involuntaria que un terrorista confeso; de la misma forma, no es lo mismo alguien que, por inexperiencia, por juventud, por malas compañías, se desliza hacia ideologías peligrosas, pero sabe rectificar, que gentes hechas y derechas que saben la que han liado y, aún y así, se mantienen en sus trece.

No, no es lo mismo. Porque de la misma forma que Estremera no es La Bastilla o Guantánamo, ya puestos, Junqueras y el resto de presos no son ni Edmundo Dantés ni el Abate Faria. No fotem.