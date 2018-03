¿Por qué España sigue utilizando el ‘refugio’ del Déficit Excesivo?

Bruselas, 9:30 de la mañana. El comisario Pedro ha decidido cambiar definitivamente el café por infusión, ya que le reduce los problemas de reflujo gástrico. Hoy, recibe al nuevo ministro español de economía. Será su primer encuentro privado.

Pedro está nervioso. Ya estamos en primavera y la Comisión tiene que emitir un informe al Consejo para decidir qué hacer con España, único país de la Unión Europea que no cumple con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) al cerrar 2017 con un déficit superior al 3%. Al menos, eso es lo que le han transmitido con los datos preliminares, aunque Pedro anda con la mosca detrás de la oreja porque sospecha que Mariano y Cristóbal se la están jugando para dejar otro año más a España dentro del Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) y de esa forma poder seguir aumentando la deuda pública del reino de España y ocultando su valor real.

El objetivo que la Comisión puso a España para 2017 fue del 3,1%, y alcanzar el 3% para salir del PDE y cumplir el PCE no requeriría grandes esfuerzos, salvo que al Gobierno español le interese seguir en el PDE porque realmente España “no va tan bien” como le cuentan.

En ese momento, su secretaria anuncia la llegada del ministro. Carraspea. Apura la infusión precipitadamente sintiendo un calor extremo en el paladar y se dirige a la sala de reuniones.

—Bueno días Román, es un placer conocerte.

—Buenos días Pedro, el placer es mío. Luis le envía recuerdos.

—Gracias, supongo que ahora estará concentrado en su nuevo puesto.

—Ciertamente, la última vez que hablé con él tenía un brillo especial en el rostro…

—Bien Román, vayamos al grano. En unos días Valdis y yo tenemos que emitir un informe al Consejo sobre España. Como supongo ya sabes, todos los países han salido del PDE, incluidos Grecia y Portugal. Sería muy embarazoso tener que anunciar que España, la “locomotora de Europa” de la que presume Mariano, es el único país que no cumple con el PEC. La opinión pública se echaría encima y la situación sería muy complicada de explicar. ¿Qué datos me traes?

—Bueno Pedro, tú sabes que acabo de llegar y no estoy muy familiarizado con estos asuntos, pero tengo buenas noticias. En el dossier que me ha entregado Cristóbal parece que el déficit de 2017 finalmente será del 3,1% del PIB. Eso significa que vamos a cumplir con el objetivo ¿no?

—Apreciado Román, me temía ibas a venir con algo así. ¿Me estás diciendo que, de un presupuesto anual de casi 400.000 millones de euros, no habéis sido capaces de cuadrar el déficit una décima más, es decir, unos 1000 millones de euros, para llegar al 3% del PIB y de esa forma cumplir con el PEC y salir del PDE para no ser el único país de la UE con el dudoso honor de suspender? ¿Y ahora queréis que la Comisión haga de coartada de vuestros desmanes?

—Pues Pedro, me temo que eso es lo que dicen los datos. Pero ¿cuál es el problema?

—Vamos a ver Román, efectivamente te noto un poco despistado. ¿Cómo vamos a explicar al Consejo Europeo y a la opinión pública que el país que más crece y más reduce el empleo, “el ejemplo a seguir”, es el único suspenso que permanece en el PDE única y exclusivamente para que pueda seguir emitiendo deuda como si fuera confeti? Inmediatamente se nos echarán encima y aflorará otra vez la duda de que ha habido manipulación en las cuentas públicas. Te recuerdo que el Reglamento 1467/97 establece sanciones de hasta el 0,5% del PIB a aquellos países que manipulan las cuentas y se les priva de los Fondos Estructurales y de Inversión de la Unión Europea. ¿No sabes que ya ha habido registrada una denuncia que pone en serias dudas la veracidad del PIB español?

El 3,1% de déficit genera un tufillo muy sospechoso, ya que invita a pensar que ese porcentaje es en realidad mayor y lo que se está haciendo es maquillar las cuentas

—Creo que será fácil de explicar…

—Yo no soy tan optimista, Román. Al contrario, ofrecer ese dato del 3,1% genera un “tufillo” muy sospechoso, ya que invita a pensar que el déficit es en realidad mayor y lo que se está haciendo es maquillar las cuentas para decir que “hemos cumplido el objetivo pero nos quedamos en el refugio del PDE” que os permite seguir ocultando la deuda real. Además, los datos adelantados de recaudación de la Agencia Tributaria y de la Seguridad Social indican que los Presupuestos de 2017 no se van a cumplir, como ya tenemos por costumbre con vosotros.

—¿A qué te refieres con que no contabiliza la deuda real?

—¿Es que Cristóbal no te lo ha contado? Un país que está bajo el PDE no contabiliza como deuda pública las operaciones relacionadas con créditos y efectos comerciales.

—¿Y qué es una operación de carácter comercial?

—Lo tienes en el Reglamento 549/2013 relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC 2010). El crédito comercial es un crédito otorgado directamente por los proveedores de bienes y los prestadores de servicios a sus clientes. El crédito comercial se genera cuando el pago de bienes y servicios no se hace al mismo tiempo que el cambio en la propiedad de un bien o la prestación de un servicio.

—¿Y eso que significa?

—Pues que esos créditos no aparecen en el cómputo de la deuda, para que parezca que “debes menos” ante los mercados de inversión, pero hay que pagarlos igualmente. Mira este gráfico del Banco de España: a la izquierda puedes ver un círculo con la deuda real (pasivos en circulación) por 1,57 billones de euros (137% del PIB) y a la derecha otro círculo con la deuda PDE sin los créditos comerciales por 1,13 billones de euros (98% del PIB).

—¿Y entonces qué pasa si España sale del PDE?

—Pues que hay que añadir los créditos comerciales al valor oficial de la deuda pública, entonces, el ratio oficial sobre el PIB sería el 137% y tu Gobierno tendría más problemas para colocar la emisión de deuda, además de tener que pagar más intereses. Por cierto ¿Cómo lleva Mariano la aprobación de los Presupuestos para 2018? Ya estamos en marzo.

—Verás, Pedro, esa es una de las cosas que quería transmitirte. Lamentablemente, este año han aparecido imprevistos.

—¿Qué quieres decir?

—Mariano va a tener serios problemas para que nos aprueben los Presupuestos de 2018, y a Cristóbal no le cuadran las cuentas con las nuevas partidas que hay que incluir.

Un país que está bajo el PDE no contabiliza como deuda pública las operaciones relacionadas con créditos y efectos comerciales

—¿Qué partidas son esas?

—Pues entre otras… la subida de sueldo de a los funcionarios del 8%, la equiparación salarial de las fuerzas de seguridad, ayudas y deducciones, no muy grandes, para las pensiones y rentas más bajas, porque Pedro, ¡tenemos a los jubilados en la calle! Bueno, y también para tapar el agujero de la Seguridad Social que se prevé sea de unos 25.000 millones de euros para 2018.

—¡Mon Dieu! No me extraña que no os salgan las cuentas. Ahora entiendo el porqué de que Mariano quiera seguir bajo el PDE. Pero eso, Román es una locura. Como sabes Mario ha anunciado que este año el Banco Central Europeo dejará de comprar deuda pública de los Estados miembros, los tipos de interés subirán y si seguís incrementando la deuda a tipos más caros el déficit público se disparará a los niveles de 2011. Eso sería insostenible y pondría en jaque a todo el modelo de la Unión Europea.

—Ya Pedro, pero el Estado tiene que seguir funcionando…

—Si, pero te digo lo mismo que ya le dije a Luis mil veces ¿Por qué no recortáis en gasto político? Lo que ocurre en las administraciones públicas españolas no tiene réplica en ninguna parte de Europa. El despilfarro entre duplicidades, empresas públicas inútiles, asesores que no asesoran, analistas que no analizan, organismos que no organizan, observatorios que no observan, fundaciones que no fundan, coches oficiales y demás prebendas supone unos 100.000 millones de euros al año. Te recuerdo que Mariano tiene más asesores que Angela, Theresa y Emmanuel juntos. Si recortáis de ahí te aseguro que a Cristóbal no sólo le saldrían las cuentas, sino que tendría superávit presupuestario, que es lo que busca el PEC y España no va a conseguir.

—Entonces Pedro, ¿qué mensaje vais a trasladar el Consejo? Mariano está preocupado y necesita vuestro apoyo.

—Eso, dependerá de la dueña del circo, que ahora está más tranquila porque va a formar Gobierno, pero dejar a España como único incumplidor del PEC no creo que sea una idea que seduzca a nadie dentro de la Unión Europea ni del Consejo, especialmente con estas novedades que me traes. En los próximos días tendréis noticias nuestras, pero no soy optimista.

PD: Hoy les dedico el tema “Ain't Talkin' 'Bout Love” de Van Halen