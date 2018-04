Errejón cree que está vivo

En 2014, durante una visita a los entonces admirados griegos de Syriza, Pablo Iglesias dijo, no sin cierta razón, que “aquel que pierde una propuesta no puede gestionar una idea que no comparte”. En 2017, a punto de entrar en Vista Alegre II, repitió la misma idea: “Alguien no puede estar al frente de una formación política si sus ideas y su equipo son minoritarios". Íñigo Errejón no parece que tomase nota en ninguna de ambas ocasiones. Aquel hashtag #ÍñigoAsíNo, con el que las espontáneas redes podemitas de Madrid le habían dado las navidades de 2016 podía haberle servido de aviso de lo que se le venía encima, pero no.

Vista Alegre II supuso, como todo el mundo sabe, la victoria aplastante de Iglesias y la derrota de Errejón, aplastado también en Madrid con el triunfo de Ramón Espinar y la sustitución inmediata de prácticamente todo el equipo del perdedor. Parece que tampoco en aquella ocasión fue consciente de lo que estaba pasando a su alrededor.

Su sustitución por Irene Montero como portavoz en el Congreso ya le dejaba poco margen a la duda pero, al parecer, ni aun así se coscó. Decía el gran Jaume Perich que “no hay peor ciego que el que no quiere oír”, y así fue que Errejón tal vez creyó que los gritos “Unidad, Unidad” con que había comenzado aquel cónclave de Carabanchel no iban contra él; que la “reordenación” del equipo de Madrid era eso y no una purga y puede que incluso creyese que la decisión del líder indiscutible de Podemos de ofrecerle encabezar la entonces aún lejana lista a la Presidencia de la Comunidad, era una oferta que le abría un espacio propio.

El ‘zasca’ de Iglesias ha sido tan brutal -“ni media tontería”-, que ha habido que recomponer deprisa y corriendo la posición del candidato para rebajar los efectos de la desautorización del líder

Las autonómicas se acercan y, por si fuera poco, el caso Cifuentes ha acelerado los plazos, de forma que en Podemos han decidido que ha llegado el momento de poner en marcha la maquinaria de designación de Errejón (según lo previsto) y de elección de las listas. Ahora es cuando este hombre de gafas y cara angelical debía haber recordado aquella frase de Iglesias, que también puede expresarse al revés: “Alguien cuyas ideas y equipo son minoritarios no puede estar al frente de una formación política". Y resulta que Errejón no lo está, ni al frente de todo ni al frente de un cachito, aunque no lo sepa o no lo quiera saber, de forma que en cuanto abrió la boca la semana pasada, para reclamar su papel como cabeza de la lista, el propio Iglesias se lo recordó con toda claridad: “Ni media tontería con cuestiones internas”.

El problema fue que el zasca resultó tan brutal, evidente y mediático que este fin de semana han tenido que recomponer un poco la figura porque ningún partido puede presentarse con un aspirante tan desautorizado, del mismo modo y por la misma razón que ningún propietario de un Rolls Royce permitiría que su Espíritu del éxtasis, la estatuilla alada que adorna el frontal de esos coches (pero que no los conduce), aparezca sucio y maltratado. No otra cosa es el candidato podemita.

Los arreglos y apaños para disimular lo evidente no tendrán más recorrido que el que haya desde ahora hasta el minuto en que haya que formar las listas definitivas de personas para la candidatura a la Asamblea de Madrid. Personas que no acompañarán, sino que rodearán al candidato decidido por Iglesias.

Íñigo Errejón me recuerda mucho al personaje encarnado en la película “El sexto sentido” por Bruce Willis, el Dr. Malcolm Crowe que creía que estaba vivo mientras se movía entre personajes reales solo porque el niño sí le veía. Pero era que no.