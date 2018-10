Enviado especial

Pablo Iglesias no ha ido a LLedoners para ver a Oriol Junqueras por encargo del Gobierno, como se vio obligado a precisar Pedro Sánchez, ante el malestar creciente de parte de sus ministros y de muchos “barones” del PSOE que, en puertas de unas autonómicas, recuerdan que Podemos es su principal adversario en el tablero del voto de la izquierda.

También, entre determinados miembros del equipo de Moncloa, crece la preocupación por el papel protagonista que Iglesias ha asumido tras la firma del acuerdo presupuestario y que Podemos vende como una especie de Ejecutivo de coalición en la sombra.

Para el líder de Podemos la única manera de rentabilizar su alianza con Pedro Sánchez consiste en apuntarse las ventajas de las propuestas sociales que permitirán las nuevas cuentas del Estado. Pese a reconocer que han tenido que renunciar a una mayor subida de impuestos o a que el salario mínimo llegara a los mil euros, el incremento de los ingresos para las Comunidades Autónomas es un magnifico banderín de enganche para arrancar su campaña electoral.

Precisamente, los 3.000 millones de euros que Cataluña recibirá, si los diputados de ERC y PDCAT suman sus votos en el Congreso, es el argumento que Iglesias repite estos días y que ayer trasladó a Junqueras. Resulta difícil para los de ERC, reconvertidos a un posibilismo práctico, justificar la merma en los ingresos para los servicios públicos catalanes con la defensa de la libertad de los presos -ellos que prometieron no utilizar las figuras de sus dirigentes encarcelados- .

Junqueras, que contempla desde LLedoners cómo la bajada del soufflé, que con tanto ahincó contribuyó a inflar, no castiga sus expectativas electorales, es hoy mucho más receptivo que el incendiario de Waterloo. Porque Puigdemont sabe que su supervivencia política y habitacional (teniendo en cuenta su situación de fugado) depende de mantener la bronca permanente.

La última encuesta, que refleja unas muy buenas expectativas para el candidato de Esquerra, Ernest Maragall, confirma que la estrategia marcada desde la cárcel por Junqueras no va desacertada. Y, en esa línea, el propio Conseller de Acció Exterior ha reconocido hace unos días que “el independentismo no tendrá ningún derecho a pedir apoyo internacional hasta que no supere, al menos, el cincuenta por ciento de ciudadanos favorables a la secesión”.

Pero esa propuesta, a ojos de ERC, necesitará años. Y un adelanto electoral en España o en Cataluña no les conviene. Las soflamas de Puigdemont, desde su cómoda libertad y con capacidad de hacer campaña desde la distancia, demostraron su eficacia en los últimos comicios.

De ahí la frase que algunos han interpretado como una bravuconada del ministro Josep Borrell, invitando a los diputados de la Comisión de Exteriores a apostar sobre el voto afirmativo de los independentistas a los presupuestos.

Borrell sabe muy bien que la “mediación” de Iglesias con Junqueras es un paso más (muy bien publicitado) de los diversos encuentros que han mantenido miembros del Gobierno de Madrid con los actuales dirigentes de ERC en el Govern de Quim Torra.

Para quitar hierro al malestar socialista por su visita a LLedoners, Iglesias se vio obligado a aclarar que no se puede reclamar al Gobierno que presione a la Fiscalía General del Estado para rebajar la petición de pena a los procesados, ni tampoco que modifique la calificación de unos hechos que deberá juzgar el Tribunal Supremo.

Pero lo cierto es que él y su formación política proclaman a los cuatro vientos que tanto Junqueras como el resto de los políticos presos deberían estar en su casa al no existir riesgo de fuga. Lo que irrita sobremanera a Susana Díaz y a García Page.

Los mensajes de PP y Ciudadanos, denunciando que no se pueden negociar las cuentas del Estado con un independentista preso y que es precisamente su traslado a una prisión catalana lo que permite esta visita, no se ajustan a la realidad.

Conviene recordar que, mientras Junqueras y el resto de procesados estaban en cárceles madrileñas, raro era el día en que los diputados de sus formaciones no acudían (acompañados de cámaras y periodistas) a visitarles. Porque diputados y senadores pueden entrevistarse, siguiendo el reglamento penitenciario, con los presos, incluso sin estar separados por un cristal. Además, Junqueras, mientras no sea condenado, mantiene la presunción de inocencia y todos sus derechos civiles.

Exagerar no es tener razón.