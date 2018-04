Cifuentes apostó y... perdió

Habrá quien tenga la tentación a esta hora de presentar a Cristina Cifuentes como una víctima. Y lo es... pero de sí misma; por no haber sabido irse a tiempo y con dignidad institucional, y por no haber intuido que sus enemigos internos iban a pasarle factura política de la peor forma: con unhumillante vídeo del hurto de unas cremas anti-edad en un híper en 2011, que sirve para cuestionar toda una carrera.

Porque la única pregunta cabal a estas alturas es: ¿Cómo la misma persona que protagoniza esas imágenes pudo ser nombrada delegada del Gobierno en Madrid siete meses más tarde? ¿Nadie susurró nada a Mariano Rajoy y a Jorge Fernández Díaz, el ministro del Interior que la eligió, a pesar de que en el incidente intervinieron agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de que el PP tiene notoria conexión con todas las cúpulas policiales que han sido? ¿De verdad quieren que nos creamos eso?

Más preguntas. Si Cifuentes sabía -tenía que saberlo- que en Eroski había cámaras de seguridad y sospechaba -tenía que sospechar- que alguna copia acabaría circulando por ahí -para que su enemigo Ignacio González se paseara mostrando pantallazos en el móvil-... ¿Cómo fue tan osada de aceptar ser jefa de esos mismos policías que fueron a detenerla meses antes aunque al final no lo hicieran?... Y, siete años después, ¿Por qué se atornilló a la poltrona una vez descubierto el fraude de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos intuyendo que se ha puesto en marcha la máquina de picar carne?

La única interpretación que cabe es que no supo, o no quiso, interpretar las señales que iba ofreciendo Rajoy de que sus días como presidenta de la Comunidad de Madrid estaban contados; la más importante de todas, quitarle el poder negociador del PP de Madrid con Ciudadanos, para dárselo al coordinador general, Fernando Martínez Maillo.

Que intente quedarse como presidenta del PP de Madrid después de que Rajoy dijera que comienza "una nueva etapa" en el PP regional, sugiere lo que puede pasar en los próximos días. Esperemos que no con otro vídeo mediante

Probablemente se vino arriba cuando vio que nada menos que toda una secretaria general, María Dolores de Cospedal, salía al quite de las primeras intenciones de Rajoy/Maillo, pero lo interpretó mal: la ministra de Defensa no salió a hacer patriotismo de partido por Cristina Cifuentes ella sino en defensa propia, para no perder cuota de poder en la batalla sucesoria que prevé en el PP contra Soraya Sáenz de Santamaría y, eventualmente, Alberto Núñez Feijóo.

Se llama mal de altura; lo sufren los alpinistas y, en una variante metafórica los políticos. Es lo que ocurre cuando llevas meses escuchando por lo baijini a tu círculo más cercano en la madrileña Puerta del Sol que eres una de las llamadas; que, si se me permite, la sucesión "está entre Feijóo o tú", que representas la modernidad del PP, porque, además, el presidente nunca se atreverá a dividir al PP entre Santamaría y Cospedal.

Nadie es inmune a eso, y menos que nadie una mujer que hizo del coraje bandera contra sus antecesores Esperanza Aguirre, González y Francisco Granados. Se notó mucho en aquel primer vídeo que la ya expresidenta de Madrid colgó en Facebook la misma noche del 21 de marzo en que estalló el escándalo del máster. Su retador "no me voy a ir" desde el búnker en que había convertido el despacho -quince horas sin dar la cara- ya daba para barruntar el "esto no va a acabar bien" que se decía en los despachos de Génova a la misma hora.

Queda todavía algún capítulo no menor del caso Cifuentes: la sucesión en Madrid. Queintente quedarse como presidenta de la organización regional después de que el jefe dijera en los pasillos del Congreso que comienza "una nueva etapa" en el PP regional dice mucho de lo que puede pasar en los próximos días. Esperemos que no con otro vídeo mediante.