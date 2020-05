Covid-19, beneficios corporativos y bolsas

Es por todos conocidos los efectos devastadores que la imposición de la restricciones por el Covid19 están causando a la economía, un tipo de pandemia totalmente inusual en economías modernas desarrolladas, muy alejadas de casos como el Ébola en Sudán del Sur. Ante esa enorme limitación en la estimación del futuro económico exploramos el consenso de los expertos, en "Cisne negro, peste roja e IBEX35", para luego las expectativas de los agentes económicos españoles en "Previendo lo incalculable".

Tras haber hecho esas aproximaciones, ahora que tenemos más datos, hoy realizaremos un ejercicio de macroeconomía bursátil contrastando los beneficios corporativos con los índices, a ver si unos y otros se corresponden adecuadamente y la previsión que hicieron se va cumpliendo. Para ello utilizaremos los beneficios de las empresas del S&P500, tal vez el mejor índice del mundo, uno que arrastra a los demás y donde ya han reportado sus beneficios del primer trimestre el 88,1% de las empresas, resultados que además dependen casi en un 50% del negocio global.

Beneficios por acción

La previsión que nos daba el suelo secular del índice (del que avisamos el 20 de marzo), que es donde se construye o reconstruye la cartera bursátil, era de una recesión promedio, gracias en buena parte a la rapidez con que se ha actuado -sobre todo en Estados Unidos (4 de marzo)- para plantear un enorme plan de estímulo fiscal y monetario (3 billones), casi el 14% del PIB; si con eso la economía no rebota, enfrentaríamos el mayor desastre económico conocido.

Hoy los "bpa" están como a principios del 2008, vísperas del crack anterior, cuando el índice estaba por los 1.200 puntos, mientras que hoy está en torno a los 2.900, una diferencia enorme, debida, entre otras cosas, a que se espera un recesión corta (máximo tres trimestres), promediando una contracción anual suave (menor al 2%). Adicionalmente, los márgenes operativos (beneficios operativos/ventas, siguiente gráfica), tienen un comportamiento; lógicamente, no todos los sectores han sido afectados de la misma forma, lo cual nos lleva al siguiente punto.

Margen por sectores

Aunque aquí se dieron largas hasta después del 8 de marzo para la fiesta de la ideología de género (600.979 personas), la crisis estaba clarísima en enero y, de hecho, Trump prohibió el ingreso de viajeros de China el día 31 de ese mes. Como en Europa la pandemia iba más adelantada, el resultado ha sido una caída mayor del PIB (estimación preliminar), del 3,8%, mientras que Estados Unidos creció cerca del 0,25% en el primer trimestre.

Los datos de los márgenes en las operaciones ordinarias por sectores los tienen en la siguiente tabla y, en la primera columna por la izquierda, destaca el sector petrolero, cuya guerra de precios vimos en "Precios del Petróleo y la guerra de Putin", y que, en conjunto, pierde la burrada de un 9,98% del valor de las ventas, influyendo mucho la obligación de valorar los inventarios a precios de mercado, pero también el parón en el transporte, entonces principalmente aéreo, que es mayormente "consumo discrecional"; a señalar las ventas de acciones del fondo soberano noruego, unos 40.000 millones de dólares, por la crisis petrolera y sus efectos en su fisco. Luego está el sector financiero, que en conjunto pierde un 2,21%, también muy castigado por las valoraciones tras el crack de marzo del 2020, que también estudiamos aquí en el artículo sobre el cisne negro.

Otro aspecto de interés lo tenemos en la segunda columna, que muestra la caída del margen del primer trimestre de 2020 respecto al primero de 2019. Como ven, todos caen menos las tecnologías de la información, de ahí que cuando vociferan sobre la burbuja del Nasdaq, afinen más, que hay mucho ruido. Normalmente se debe comparar dos trimestres similares (mismo trimestre año anterior), sin embargo, esta vez, interesa ver la caída respecto al anterior, donde, lógicamente, subió el margen del sector salud ("health care") y el de las "utilities" (luz, agua, electricidad) altamente intensivas en consumo de energía.

Índice y riesgo bursátil

Todos estos datos que hemos visto son sin haber llegado lo peor de la crisis, con lo que surge de nuevo la pregunta: ¿No será que estos millones de inversores y cientos de miles de "expertos" se han equivocado en la estimación? Llevarle la contraria al mercado ("contrarian view") no suele ser muy buena idea, sobre todo a corto plazo, y para ir de "contrarian" hay que tener muchas tablas, décadas de análisis económico y político, de investigación estadística, y, por supuesto, haber operado en períodos como el 1999-2002 y el 2007-2010. Ir de 'contrarian' es muy 'fashion', sobre todo cuando se está fuera y los cuartos se los juegan otros, que hay mucho fantasma y sí, ha habido verdaderos 'contrarians' que han pegado unos pelotazos espectaculares.

Hecha la advertencia, hagamos un repaso rápido al índice S&P500, sobre el que hemos construido otro en el que 2013 es el 100% y en el que colocamos puntos claves con el valor cotizado. Por un lado destaca el hecho de que, aunque los márgenes cayeron un 45%, el crack solo lo redujo en un tercio, luego se ha comprado futuro y, por otro, se paró tras tocar los 2.200 (2.400 media semanal), con lo que señaló un posible suelo bursátil secular, dejando una marca muy importante si las expectativas empeoran según aparecen nuevos datos.

Hoy el índice está entre 2.900 y 3.000 y está intentando superar esa marca para apoyarse en ella, con lo que, vistos los márgenes y sin haber llegado lo peor, vuelve a surgir la pregunta: ¿Cómo puede ser que el índice solo esté un 12% más bajo, no se habrán "equivocado"?

Sell in May?

La pregunta anterior lleva implícita la relación beneficios por acción y precios de la acción, que da un ratio muy importante, con bastante trasfondo psicológico, el conocido PER. Pues veamos el PER (siguiente gráfica, línea azul oscura). La media histórica desde que hay datos está en torno a 15 y, si ponemos los "bpa" últimos y lo calculamos para un S&P500 de 2.950 nos da casi 25,25, un valor extremadamente alto propio de las burbujas. Mi conclusión es que la previsión de consenso es la siguiente: tras un segundo trimestre desastroso (¿"bpa's" negativos tipo Q4 2008?), el tercer trimestre sería similar al primero y, gracias al último, ya digerida la guerra petrolera y relanzada la economía, se promediaría un valor de "bpa" superior al visto hoy, con lo que el PER retomaría la tendencia secular correspondiente, que es bajista.

¿Podemos entonces estar tranquilos? No. Por un lado está el patoso de Powell, aficionado a salir en los medios y que suele liarla; luego está que la guerra comercial con China, que Trump paró porque tenía pandemia, se ha reactivado al verse claramente que mintieron; y, finalmente, un posible rebrote, que suele ser más suave, del que no hay evidencia empírica para la previsión que sustenta los índices. Así que, si quieren tranquilidad, igual es mejor hacer un 'sell in May and go away' (total o parcial) y volver después de las elecciones americanas. ¿No creen?

¿Y qué pasa en España?

En España la ideología está por encima de las personas, sean trabajadores sanitarios, ancianos en residencias, parados o accionistas del IBEX35 (¿Lo dejarán como Prisa?). Ese es el principal instrumento de manipulación de los españoles con el cual se justifica la posesión del Poder, y todo con un fin: expoliar el territorio y sus habitantes. Así se explican tantas cosas, como el sistema electoral, el cártel mediático, hoy intentando blanquearse, el 8-M o la cantidad de irregularidades en la adquisición de equipamiento médico, 30.000 muertos escondidos salvo uno, q.e.p.d., las burradas de Garzón, o políticas pensadas para destruir sectores (turismo, comercio) y a laspequeñas empresas, creando a la vez una clientela sumisa activada oportunamente, el CIS, etc.; una lista larguísima imposible de tratar hoy. Así que seguirá el deterioro, porque el orden y el pensamiento dominantes, como hemos explicado tantas veces, seguirá degenerando salvo que el Gobierno se justifique de forma natural, esto es, mediante un sistema electoral representativo del votante. ¿Qué será de nosotros cuando rebrote el mal en otoño o qué tipo de vacuna nos impondrán cuando tengan una? Cualquiera sabe.

Por lo demás, todo bien. Cuídense.