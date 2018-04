Ciudadanos salva a Cifuentes, pero queda tocada y casi hundida

Cristina Cifuentes intentó convencer ayer a sus fieles de que no hubo ninguna irregularidad en la obtención de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos. Los diputados del PP tenían mala cara ayer en la Asamblea de Madrid. La presidenta no llevó su Trabajo Fin de Máster (TFM), pero ellos se fueron tranquilos.

Los parlamentarios del PP están acostumbrados desde hace unos años a tardes de sobresaltos. La diferencia es que antes cuando les acusaban del ‘Tamayazo’, ‘Gürtel’ o similares tenían la mayoría absoluta.

Ahora ya no tienen los suficientes escaños para burlarse de todas las propuestas que hace la oposición. Ayer, la tarde se anunciaba trágica pues se temía que la reacción de Ciudadanos, siempre imprevisible, les pudiera dar un susto.

Los populares creen que es normal que una persona se matricule en un máster, no vaya a clase, no se examine porque llega a acuerdos con los profesores para personas que están sometidas a especiales circunstancias, y se haga una presentación de diez minutos que es premiada con un siete y medio. Ya afirman que el trabajo existe y que ya lo hará público pronto la Universidad.

La realidad es que la mayor parte de sus compañeros del PP no entiende para qué su presidenta se puso a hacer un máster sobre ‘El reparto competencial de la Seguridad’ cuando estaba metida en un lío como es la Delegación de Gobierno de Madrid. Pero aplaudieron a tope a Cifuentes que no aportó ningún documento nuevo y no convenció.

Si hubiera reaccionado con mayor agilidad rapidez y claridad quizá no se hubiera metido en el lío mediático del que se quejaba ayer

La presidenta haría bien en analizar todo lo que ha hecho mal desde que un medio digital publicó el cambio de sus notas. Si hubiera reaccionado con mayor agilidad rapidez y claridad quizá no se hubiera metido en el lío mediático del que se quejaba ayer.

Otra cosa es la universidad. Hace unos años un rector se tuvo que ir tras ser acusado de hacer un ‘corta y pega’ en uno de sus trabajos. El actual rector llegó apoyado por un grupo de personas a las que parece que ahora ha abandonado.

Al rector se le ocurrió cambiar a la gerente y la revuelta ha prendido en el centro universitario. Casualmente, poco después sale el asunto del máster de Cifuentes. Huele a ajuste de cuentas.

El PP ha estado patrocinando esta Universidad y si Cifuentes se salva va a ser la más perjudicada por este asunto. Su prestigio está por los suelos. Es una Universidad ¿o una máquina para dar máster sin ir a clase? o presentando un resumen de diez minutos de un trabajo sobre las competencia de Seguridad Ciudadana.

Ciudadanos hizo ayer suyas muchas de las denuncias que se han hecho desde los medios con esta chapuza de máster y por lo que se ve gestionado por una Universidad poco seria.

Sin embargo, no apoyará la moción de censura del PSOE. Ignacio Aguado quiere una comisión de investigación que aclare las cosas y sobre todo le permita ganar tiempo y desgastar al PP.

Las próximas semanas le darán caña a Cifuentes en todos los frentes, pero cuando llegue la hora de la verdad, la moción de censura del PSOE contra la presidenta, salvo sorpresa, apoyarán al PP.

Le han dado aire. Cifuentes está muy tocada y sale mal de su máster, pero acudirá a la convención del PP de Sevilla sólo herida, no muerta, gracias a Ciudadanos.