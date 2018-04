Canción triste de un país llamado España

Cualquier lector atento de la prensa internacional habrá sentido en estos días el efecto ineluctable de la depresión al haber leído una caterva de columnas, artículos y reportajes dedicados en términos poco elogiosos a este país llamado España. El desiderátum de todos los análisis hace referencia al retroceso de libertades que ha sufrido nuestra sociedad, lo cual, si non e vero e ben trovato, al menos en la percepción que transmitimos hacia el mundo. La idea de que España no acaba de sacudirse el ominoso legado de la dictadura continúa alimentado a día de hoy, aunque parezca increíble, la imagen que los ciudadanos de otros países tienen de nosotros.

A la correcta percepción no ayuda, precisamente, el bochornoso episodio de los máster que nunca existieron en el currículo de una parte significativa de nuestros políticos. Resulta un ejercicio de vergüenza ajena comprobar cómo representantes de todos los partidos adecentan su vida académica tras el caso Cifuentes y eliminan de su historial educativo todo aquello que suponía un adorno mentiroso: MBA, doctorados, máster, cursos de postgrado y demás reconocimientos intelectuales que únicamente existieron en su imaginación. Además de resultar tan epatante como paleto el querer engañar con el historial universitario, no es sino la constatación de una lamentable clase política que considera a los ciudadanos como estólidos y que es capaz de cualquier mentira para intentar superar las evidentes carencias y limitaciones que le adornan.

La idea de que España no acaba de sacudirse la dictadura es una lacra que nos persigue en la prensa internacional por la falta de iniciativas en contra de esa imagen

El hecho de que la fiscalía tipificara nada menos que como delito de terrorismo la actuación de la cabeza visible de los CDR catalanes (Comités de Defensa de la República), exagerando la nota hasta el punto de tener que ser corregida por un juez de la Audiencia Nacional, evidencia el grado de desorientación que aqueja, no sólo al poder ejecutivo, sino también al judicial. Asistimos estos días a un desesperado intento de la Fiscalía General del Estado para convencer a sus colegas holandeses aportando pruebas y evidencias que tuerzan la primera decisión del tribunal de Schleswig-Holstein y convencer a Alemania de que el delito por el que debe de aplicarse la euroorden contra Carlos Puigdemont, es el de rebelión, asimilable en Alemania al de alta traición. Los vídeos aportados y la documentación, en este caso perfectamente traducida al inglés, persiguen un propósito que contrasta con el escaso interés mostrado durante todos estos años por transmitir al exterior la imagen de España como un Estado plenamente democrático y homologable a cualquier país de la Unión Europa, por encima de estereotipos y campañas interesadas y, por cierto, muy bien ejecutadas.

Desde las instancias responsables se creyó, en un error de cálculo gravísimo, que la manipulación abyecta de los independentistas catalanes no iba a caer en el saco de los argumentos utilizados por la prensa internacional. Alguien puede entender que en Moncloa no se tuviera la previsión de atajar la intensa labor internacional de la Generalitat de Cataluña, quizá en la idea de que vendían una clase de humo que no iba a encontrar comprador en la selectiva opinión pública internacional. Ocurre, sin embargo, que los miembros del Govern, con Raúl Romeva al frente, llevaban años desarrollando una efectiva labor con los medios de comunicación internacionales, invitando a periodistas a Barcelona y desarrollando con ellos una labor de apostolado que les ha permitido colocarles todas sus sesgadas tesis, mientras en las inmediaciones del poder se tocaba la cítara pensando que esos argumentos no iban encontrar eco alguno en los medios más influyentes. El trabajo de manipulación ha dado sus frutos y es justamente ahora, cuando se evidencia el daño a la imagen del país, el momento en que alguna mente preclara ha decidido traducir a un perfecto inglés toda la documentación disponible y aportar, vía reunión con fiscales en La Haya, todo el tráfago de documentos que permiten demostrar los episodios de violencia urbana sufridos en los días álgidos del “procés. Una acción que llega, como siempre, demasiado tarde y que se revela como un suavísimo lenitivo para paliar el daño que ya hemos sufrido como país y como sociedad, sin que se vea nítidamente un proyecto genuinamente político para atajar tamaños desmanes.

El ministro Montoro activa un torpedo en la línea de flotación de la estrategia del juez Llarena que podría exculpar a Puigdemont, en Alemania, del delito de malversación

Carlos Puigdemont, que se encuentra fugado de la justicia española desde octubre, es un dolor de cabeza en la democracia española porque se le ha dejado actuar hasta el momento en el que la cefalea ha resultado ya insoportable. A pesar de que la fiscalía alemana se ha visto desautorizada por el tribunal regional que no considera el delito de rebelión, y pide pruebas del delito de malversación, España intenta que este tribunal revise sus fallo y, si esto no diera resultado, es el Supremo el que podría recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea planteando una cuestión de forma para deliberar si los jueces de Schlesweig-Holstein se extralimitaron al no tramitar la euroorden que pesaba sobre el expresidente catalán. Hay instancias jurídicas que defienden que sí que lo hizo, al entrar a valorar los hechos en lugar de limitarse a la comparación de delitos entre ambos códigos penales. Sea como sea, el daño a la imagen de España y a la calidad de su democracia está ya hecho y tardará años en revertirse. Aquí ha faltado visión, contactos y trabajo en ámbito internacional. La desidia e indolencia de las instancias monclovitas y del ministerio de Exteriores, nos han conducido hasta aquí, al momento en el que proyectamos inquietantes sospechas democráticas de manera injusta y torticera.

Para acabar de rematar el cuadro es ahora el inefable ministro Montoro quien puede dar una baza legal impagable a los abogados del fugado Puigdemont al mantener que no se gastó un euro de dinero público en la campaña del referéndum ilegal para la independencia de Cataluña. Todo un torpedo en la línea de flotación de la estrategia del juez Llarena que podría exculpar al huido del delito de malversación de caudales públicos en Alemania. Y, además, un ejercicio de incongruencia si tenemos en cuenta que el ministerio de Hacienda está personado como acusación particular, a través de la Abogacía del Estado, al existir indicios de la utilización irregular ese dinero público. Así somos, así actuamos y así nos ven desde fuera, plenos de perplejidad. No damos otra opción.