La CNMC y el escándalo del duopolio televisivo

“La desaparición de LA SEXTA como oferente de espacios publicitarios televisivos que pasarán a ser gestionados por ANTENA3, unido a la prohibición a TVE de emitir publicidad desde el 1 de enero de 2010, otorga a ANTENA3 tras la operación de concentración una cuota de mercado superior al 40% en términos de ingresos en 2011 y, en consecuencia, el bloque de publicidad televisiva en manos de ANTENA3 alcanzará tal envergadura que se reforzará su carácter imprescindible para una parte muy significativa de los anunciantes”. El párrafo (página 76), corresponde al “Informe y Propuesta de Resolución en segunda fase del Expediente C/0432/12 ANTENA3/LA SEXTA, de 9 de julio de 2012”, obra de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), relativo a la operación de integración de La Sexta en Antena3. Unas líneas antes, el texto afirma taxativo que “Los principales efectos horizontales se producen en el mercado de publicidad televisiva en España como consecuencia de la desaparición de LA SEXTA, que refuerza de forma significativa el poder de mercado de ANTENA3, y favorece la creación de un duopolio de facto entre ANTENA3 y MEDIASET, con importantes efectos sobre la competencia efectiva en este mercado…”

A lo largo de 150 páginas, la CNC advertía de forma reiterada de los riesgos que la salida de LA SEXTA del mercado iba a tener a la hora de reforzar “la capacidad y los incentivos de MEDIASET y ANTENA3 para actuar tácitamente de forma coordinada”, y dedicaba las últimas 50 a detallar una farragosa lista de supuestas cauciones destinadas a impedir ese final doloroso para la competencia. Y bien, ¿qué ha pasado con tamaña dureza normativa? Nada de nada. Ya en mayo de 2015, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) abrió expediente sancionador contra Atresmedia por vulnerar las limitaciones para comercializar publicidad que le había impuesto la extinta CNC cuando aprobó la fusión Antena3/La Sexta, y algo antes, en junio de 2012, había sido la propia CNC quien adoptó igual medida contra Mediaset por “incumplimiento de varios de los compromisos que asumió voluntariamente y que posibilitaron la autorización de la operación de concentración Telecinco/Cuatro”. Los gestores de Atresmedia y de Mediaset se han pasado por el arco de sus caprichos los expedientes sancionadores, y han sido unos cuantos, con los que, Aquiles y la tortuga, Competencia ha tratado de poner coto a sus manejos.

La decisión de Competencia ha provocado un auténtico terremoto cuyos ecos se han oído en toda la comunidad empresarial y naturalmente en Moncloa"

Lo único cierto en esta historia es que la CNC tenía razón cuando vaticinaba lo que iba a ocurrir tras las operaciones de concentración alentadas por el Gobierno Zapatero (Telecinco/Cuatro) y por el Gobierno Rajoy (Antena3/La Sexta): el duopolio es una realidad como un castillo a la altura de marzo de 2018. Los dos grandes grupos de la televisión nacional en abierto que aglutinan al 56% de la audiencia, acaparan el 94,9% de la tarta publicitaria televisiva, dejando un escuálido 5,1% para el resto de cadenas –Vocento (2), Unedisa (2), Dkiss, Real Madrid TV y 13tv, con Secuoya en el limbo de los justos, más la FORTA-. ¿Cómo esos dos grandes grupos han podido alcanzar tan llamativa posición de dominio? Por una serie de distorsiones del mercado que comienza en las agencias o centrales de medios, a través de las cuales llega al duopolio la mayor parte de sus ingresos publicitarios. Esas agencias se financian en un 80% de las propias cadenas a las que canalizan las campañas, no de los anunciantes como parecería lógico, lo que permite al duopolio ofrecer condiciones muy ventajosas difíciles de igualar por el resto (sean otras tv, prensa, radio o internet), prosigue con Kantar Media, la sociedad que audita las audiencias y que no pasa de ser otro monopolio más cuya facturación procede en gran medida del duopolio, y termina con Cellnex Telecom, la encargada de transportar la señal, que factura lo mismo (5,5 millones) a Telecinco que a 13tv, por poner un ejemplo, con independencia de cuales sean sus audiencias.

Situación tan escandalosa ha llevado días atrás a la CNMC que preside José María Marín, aquí un valiente, a abrir un expediente sancionador contra Atresmedia (y su filial Atres Advertising) y Mediaset (y su filial Publiespaña) por posibles prácticas restrictivas de la competencia: “De la información disponible se deducen indicios racionales de la comisión de infracciones derivadas de las condiciones de contratación con anunciantes y agencias de medios, condiciones en las que se contienen obligaciones que podrían ser contrarias al buen funcionamiento del mercado, al reservarse de manera injustificada una parte del mismo y obstaculizar la competencia de terceros”. La decisión de Competencia ha provocado un auténtico terremoto cuyos ecos se han oído en toda la comunidad empresarial y naturalmente en Moncloa, principalmente en el despacho de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, la mujer que mantiene viva la llama de un incendio que no tendría un pase en cualquier país con auténtica separación de poderes.

Acabar con el abuso de posición dominante

Los “terceros” a que hace referencia la nota de CNMC alude básicamente a esos siete canales que luchan por sobrevivir con el escuálido 5,1% de inversión publicitaria que no se zampa el duopolio. “Si nuestra cadena tuviera unos ingresos por publicidad equivalentes a su índice de audiencia, ahora estaríamos ya en beneficios y no en pérdidas”, asegura el responsable de una de ellas. “Los gestores de ambos grupos dicen que tendremos que demostrar la concertación, pero yo me pregunto si es que la existencia de un duopolio no implica ya concertación per se. Queremos acabar con ese abuso de posición dominante y romper las barreras de entrada al mercado que nos impiden competir en igualdad de condiciones”. Una situación como la descrita preocupa igualmente en los grandes grupos de prensa, con Prisa y Unedisa a la cabeza, que consideran que el monopolio que ejercen Antena3 y Mediaset está afectando también a las cuentas de resultados de la prensa escrita y por supuesto también de los medios en internet.

Los responsables del duopolio niegan la mayor. Mediaset asegura “no disponer de posición de dominio ninguno en el mercado de publicidad y, por tanto, de capacidad para imponer condiciones abusivas de ningún tipo a sus clientes”, mientras Atresmedia insiste en “cumplir con rigurosidad las condiciones y limitaciones impuestas por Competencia”. La batalla se desarrolla en el seno de la patronal UTECA. La mosca cojonera se llama Blas Herrero, propietario de Dkiss, un tipo que dispone de tiempo –mucho más tras liberarse de la losa Duro Felguera- y dinero para pelear una batalla desigual, pero donde los minoritarios enarbolan con orgullo la bandera de la competencia, cosa que el duopolio no podría hacer sin sonrojarse. Silvio González, consejero delegado de Atresmedia en sustitución de Maurizio Carlotti, ha enviado esta semana varios recados a Ruiz-Gallardón, el asesor jurídico del grupo rebelde (“Vais por mal camino, Alberto”), mientras que Alechu Echevarria, presidente de la comisión gestora de UTECA y de Mediaset España, a las órdenes de Paolo Vasile, se ha reunido con Florentino Pérez para advertirle de que no entre en esa guerra.

La advertencia del '¡se van a enterar!' va también dirigida a un Gobierno en una situación de debilidad tan llamativa como el que preside Rajoy y comanda su ama de llaves"

Porque el duopolio no parece dispuesto a ceder un ápice de las posiciones conquistadas, sino más bien a resistir la presión de quienes pretenden un reparto más equitativo de la tarta. Ellos son muy fuertes y pueden hacer daño durante los tres años que la CNMC podría tardar en sustanciar el expediente. Para este martes está convocada una reunión de urgencia en la patronal UTECA que podría terminar como el rosario de la aurora: con el duopolio abandonando la organización o con los pequeños en la puta calle. La advertencia del “¡se van a enterar!” va también dirigida a un Gobierno en una situación de debilidad tan llamativa como el que preside Rajoy y comanda su ama de llaves, el espejo en el que se mira esta España extraviada por la sublime ambición de una mujer dispuesta a seguir trabajando, como desde enero de 2012, pro domo sua. Soraya ya ha recibido las quejas de los afectados por la iniciativa de la CNMC. Ya no está Mauricio Casals al aparato, muy mermado por sus enganchones judiciales, pero a los Vasile, Carlotti y compañía les sobran emisarios. Y la señora, a través de los hermanos Nadal, tiene sus peones infiltrados en la CNMC. José María Marín ha abierto un melón que podría devorarlo.

Es la historia de siempre de esta España en perenne lucha por hallar su camino en la modernidad como democracia efectiva con organismos de control (caso de la CNMC o la CNMV) independientes capaces de asegurar un mercado en libre competencia, no sometido al capitalismo de amiguetes, libre de grupos de presión, más aún cuando, como en este caso, ni siquiera son españoles. Porque la posición de control del duopolio no se limita al mercado publicitario, sino que se refleja en el mucho más importante aún mercado de la comunicación o la información. Ellos son, con La Sexta y Ferreras, el íntimo de Florentino, como gran campeón, los grandes expendedores de ideología populista en la España actual. Ellos son los que levantan a miles de pensionistas airados y les convierten en “todos” los pensionistas; ellos son los mantenedores de la izquierda radical; ellos, la quinta columna del independentismo catalán en Madrid; ellos, los expertos en agitar de lunes a viernes el olmo seco hendido por el rayo de esta España atribulada, porque el viernes por la tarde se van a Barajas y toman un avión para pasar el fin de semana en su lujosa casa de Roma, ¿verdad Paolo? ¿Y cómo podría importarles a estos señores la suerte de España, o los valores que sus televisiones expanden entre la juventud española? Impensable resultaría que en la Italia del machismo, la corrupción y la mafia, la Italia de ese cavalieri Berlusconi presto a salir hoy de nuevo a flote tras la jornada electoral, existieran operando dos empresas de comunicación españolas destilando ideología mugre y controlando el 95% de la tarta publicitaria. Inimaginable.

Un Gobierno cercano a la prevaricación

Agitan España y se hacen ricos en España. Mediaset registró un beneficio neto de 197,5 millones durante el ejercicio 2017, con incremento del 15,5% sobre el año anterior, mientras que el de Atresmedia –que superó los mil millones de facturación- alcanzó los 142 millones, con incremento del 10%. El dividendo es glorioso. Prácticamente se lo llevan todo. En las compañías no dejan ni las raspas. Si RTVE entrara de una vez a pelear en el mercado publicitario en lugar de cubrir sus déficits con cargo a los impuestos de los españoles, podría recaudar fácilmente los 400 millones poniendo en pérdidas tanto a Mediaset como a Atresmedia. Fue un regalo de Zapatero a sus amigos, que ha perpetuado Rajoy y una Soraya a la que todos tratan con mimo exquisito. Precisamente este domingo se celebra en Suiza un referéndum que aboga por la supresión del canon -390 euros al año- que paga cada casa suiza tenga o no televisión, para que la radiotelevisión pública SSR-SRG se financie con la publicidad, como las privadas. Aquello es Suiza; esto es España. Parece cada día más evidente que la profunda crisis política que vive nuestro país está inextricablemente unida a la no menos profunda crisis de los medios de comunicación españoles, crisis que abarca desde el nepotismo de algunos prebostes hasta la corrupción de no pocos periodistas, y es también evidente que la una no se resolverá sin solucionar la otra. Desde luego no parece que vaya a ser Rajoy, presidente de un Gobierno más cercano a la prevaricación que a otra cosa, quien lo haga. Seguimos parados en la cuneta de una carretera de provincias.