Borrell le hace un 'favor' a Rufián

Sin quererlo, José Borrell ha proporcionado un balón de oxígeno a sus íntimos enemigos, los independentistas catalanes del PDCat y ERC gracias a la multa de 30.000 euros que le ha impuesto la Comisión Nacional del Mercados de Valores (CNMV) por la venta de acciones de Abengoa un día antes de que la empresa entrara en suspensión de pagos.

De nada le ha valido explicar que solo sea un 7% del total que posee, correspondiente al porcentaje que compartía con su exmujer. Hay auténtica euforia en gentes como Carles Puigdemont, Quim Torra o Gabriel Rufián. Hace una semana, éste último se las tuvo tiesas con el ministro al que llamó "indigno" por alinearse con lo que él considera "los fascistas" de Sociedad Civil Catalana.

Porque, para ese independentismo de la rauxa que no del seny, Borrell, catalán pata negra de la Pobla de Segur (Lérida) y español que hace gala de ello sin complejos, representa la "cuña de la misma madera". No en vano al ministro de Asuntos Exteriores le quieren quitar la calle que lleva su nombre y no resulta nada arriesgado aventurar que hoy tendría serios problemas para pasear por su pueblo sin sufrir algún altercado.

La reacción de Pedro Sánchez y todo el Gobierno sin excepción, saliendo en defensa de su continuidad pese a las peticiones de dimisión del PP y Podemos, tiene mucho que ver con eso. "Si cae Borrell, cae la estrategia de Pedro", me hace ver una fuente socialista ante mis dudas por aquello del doble rasero socialista según te llames José Borrell o Maxim Huerta.

Así que, paradójicamente, el ímpetu con el que los independentistas catalanes se han sumado a la maniobra política para forzar su salida del Ejecutivo puede acabar siendo la tabla de salvación que anda buscando todo el PSOE para que el titular de Asuntos Exteriores aguante.

Para Sánchez, su marcha no supondría solo el incordio de sustituir a un importante miembro del Gabinete, sino decir adiós al más que probable cabeza de lista de los socialistas a las Elecciones al Parlamento Europeo el próximo 26 de mayo y algo más. Palabras mayores... Así que si Borrell aguanta la presión, Rufián & Cia habrán pinchado en hueso.