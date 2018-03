El Big Data, la antesala de una nueva burbuja puntocom

Hace diez años no se hablaba de Big Data. Se hablaba de bases de datos. De hojas de Excel. Días atrás comentaba con un compañero de redacción lo que a su vez le había dicho el consultor de una reputada firma de análisis. "Ahora vamos a todas las entrevistas con un experto en Big Data, aunque luego no vendamos nada, pero hay que llevarlo".

Lo que ha cambiado de un tiempo a esta parte es la ingente cantidad de datos que se pueden recoger gracias a la tecnología, pero el concepto es el mismo. Si yo quiero poner una panadería gourmet, estudiaré posibles ubicaciones. No lo haré en un erial deshabitado de la Mancha. Buscaré un sitio con gente. A ser posible con poder adquisitivo, para que compren el pan de altísima calidad que voy a vender -no se lo podrá permitir cualquiera-. Miraré también qué carreteras pasan por la zona. Buscaré un punto bien comunicado, por aquello de que si el boca a boca funciona sea zona de paso y los vehículos se detengan. También miraré el precio del metro cuadrado. Con ese estudio de mercado, elegiré el pueblo que más me convenga.

Ahora el móvil y el ordenador generan una ingente cantidad de información que se puede convertir en dinero si es bien utilizada. Pero no nos engañemos. Ni antes se realizaban estudios de mercado como churros ni ahora va a pasar lo mismo con el Big Data.

La posibilidad de que se generase una burbuja con el Big Data viene de atrás. Han pasado ya meses de aquel pronóstico, y la cosa podría ser ya un zepelín

La cosa está en el envoltorio. Se le pone un nombre sofisticado, preferiblemente en inglés, y se le mueven a uno los pies como cuando suena la Macarena de Los del Río. No es lo mismo zamparse un pollo que una poularda. No es lo mismo un puré de calabaza con jamón y queso que una crema de zapallo sobre virutas crujientes de ibéricos y leche macerada. El marketing afloja la cartera. Más en un sector tan complejo como el de la tecnología.

Otra consultora, Gartner, ya alertaba de la posibilidad que se generase una burbuja hace tiempo. Han pasado meses de aquel pronóstico; la cosa podría ser ya un zepelín.

La compañía explicaba en un artículo en su blog que se debe tener en cuenta el alto número de empresas que cada vez apuesta por comercializar este tipo de servicios. También los miles de analistas de datos que surgen como setas. Con estos datos, propone que se sondee el mercado para ver cuántas compañías están ganando de forma activa dinero a través del Big Data.

La verdad es que no conozco demasiadas corporaciones que hayan contratado servicios de Big Data. Sin embargo sí conozco muchas que lo ofrecen. Ojo con la oferta y la demanda; al final pone a cada uno en su sitio. No es que vayan a desaparecer todas las empresas y servicios de Big Data, ni mucho menos, pero habrá criba. La crisis puntocom puso en su sitio al sector de Internet, pero siguen naciendo empresas, cada día, en torno a la web. Será lo mismo. De hecho dos de los principales operadores españoles, Telefónica y Vodafone, tienen ya divisiones enfocadas a este campo -Luca y Vodafone Analytics respectivamente-, lo que significa que será un sector estable y sostenido en el tiempo, pero todo apunta a que con muchos menos actores que ahora. La burbuja se pinchará.

Pasen el domingo sin pensar en el lunes, no me sean agonías. Serán mucho más felices.