La banca y la próxima 'guerra de las tarjetas' contra Visa

En septiembre se cumplirán tres años del inicio de la guerra de los cajeros por parte de la banca. Una sacudida con muchas más aristas que la simple liberalización de las comisiones en los cajeros. Una subida de precios que es apenas la punta del iceberg de la radical transformación que está viviendo el sector de los medios de pago. Aquellos lodos concatenaron una serie de hitos. El más profundo se fraguó apenas hace seis meses con la fusión de Servired, 4B y Euro 6000 en una sola marca, para adaptarse a ese nuevo ecosistema. Una integración que aúna a casi 50.000 cajeros en toda España bajo la misma red interbancaria. El fin a esa guerra de los cajeros pero el inicio, sin embargo, de otra revolución que está gestando la banca y que puede acabar en otra nueva guerra. En este caso con Visa y Mastercard.

Los bancos preparan una tarjeta de crédito única. Un plástico ‘made in spain’ que sustituya a las tarjetas Visa o Mastercard que aparecen ahora en nuestras carteras. Una verdadera moción de censura a las dos grandes marcas que copan el mercado del dinero de plástico en nuestro país. La idea es compartida por todas las entidades. Más cuando, precisamente la unificación de las tres redes, permite operar bajo una misma infraestructura que reduzca los costes. La subida en los ‘fees’ que tanto Visa como Mastercard han comenzado a repercutir a las entidades se ha convertido en uno de los motivos principales en la búsqueda de esta alternativa. Esta tarjeta ‘made in spain’ aún no tiene nombre, ni tampoco plazos de su puesta en funcionamiento. Pero el interés por su puesta en funcionamiento es máximo en todo el sector. "El beneficio es general, pero más si cabe para aquellas entidades que cuenten con un menor número de cajeros porque tendrán que pagar menos comisiones a sus competidores con el uso de esta tarjeta única", explican desde el sector. Algo apuntó en esa línea, María Dolores Dancausa. "Vamos a firmar un acuerdo que no hará necesario tener una mayor red de cajeros", aseguró la CEO de Bankinter sin ahondar más en el proyecto de la banca.

El órdago a Visa y Mastercard está sobre la mesa. Algunas entidades, incluso, no descartan que este proyecto de tarjeta única, que debe soportarse bajo una nueva sociedad que aún no se ha concretado, pueda ser independiente de Visa y Mastercard para el mercado internacional. "Todo depende de las comisiones que repercutan a las entidades por la utilización de los cajeros fuera de España. Si es muy alto se buscarán otras alternativas. No son los únicos que operan en el Mundo", aseguran en el sector. De hecho, la idea sería explorar acuerdos con aquellos países en los que existe una red única de cajeros. En Alemania la red Girocard o en Francia, Carte Bleue, gestionan prácticamente el 100% de los cajeros de esos países. Dos ejemplos de colaboración que ya maneja la banca en caso de que el acuerdo con Visa y Mastercard sea imposible para el mercado internacional, donde este plástico 'made in spain' necesita de cobertura de otra red.

El negocio del dinero de plástico no hace más que crecer en nuestro país. Según los últimos datos del Banco de España, durante el primer trimestre de 2017, los pagos con tarjeta crecieron el triple que las retiradas de efectivo de cajeros. En esos tres meses, los españoles gastamos con plástico un total de 30.327 millones, un incremento del 9,03% frente al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, la guerra de los cajeros sí se está dejando notar ya en las estadísticas. Para el mismo período, la retirada de efectivo apenas creció un 2,95% interanualmente, sobrepasando ligeramente los 27.000 millones. La generalización de otros servicios compartidos de pago, como Bizum, que generan muchas operaciones sin comisiones para los bancos, también es otra causa de esta reducción de la extracción de efectivo en cajeros.

"Se ha generado la situación idónea para llevar a cabo esta iniciativa. La reducción del parque de cajeros -fruto del cierre de oficinas- y la guerra de precios está alejando a la gente de los cajeros. Hay que revertir esa tendencia", explican desde un par de entidades. A falta de rentabilidad en el negocio tradicional, ante la sequía de tipos de interés, la aportación de las comisiones se ha convertido en una de las líneas determinantes para las cuentas de resultados. Más, cuando el ritmo de emisión de tarjetas prosigue su escalada con la recuperación económica. Durante el primer trimestre de 2017, se produjo un incremento del número de tarjetas en el mercado del 8,2% interanual, el mayor crecimiento en los últimos 13 años. En función del tipo de tarjeta, el plástico de crédito experimentó una subida del 11,15%, frente al 2,95% del débito. La estadística del BdE reflejaba que existían 74,5 millones de tarjetas a 31 de marzo de 2017.

Las cifras reflejan una curva de crecimiento del pago con estos plásticos en detrimento del efectivo. Un bocado demasiado apetitoso que la banca española quiere aprovechar con su tarjeta propia. Un proyecto que tendrá en el examen de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia uno de sus hitos decisivos para su puesta en marcha. La guerra de los cajeros no gustó en exceso en la CNMC por el posible daño que podía causar en los clientes. De hecho, en julio de 2016, la institución que preside José María Marín Quemada emitió un informe sobre esta materia en el que apuntó que “el nuevo sistema de comisiones en los cajeros podría favorecer a las entidades con grandes redes”, y señaló a CaixaBank, Santander y BBVA, que controlan el 49% de las máquinas y no habían firmado acuerdos con otros bancos. La cuota de las tres grandes entidades es prácticamente similar en la nueva sociedad fusionada de las tres redes. Santander, CaixaBank y BBVA ostentarán una participación del 18% cada una en la sociedad resultante, mientras que la cuota de Bankia y Sabadell será del 9,8% y del 9,4%, respectivamente.

