Andrea Levy, la ‘novicia rebelde’

En los partidos, la unanimidad es la norma. Quien la incumple se arriesga al ostracismo. Así, Margallo, en el PP, que iba por libre hasta que perdió la cartera. El verso suelto mal se lame. Prohibido discrepar, hacer ruido. Ni una palabra más alta que otra. Los osarios de los partidos están repletos de espíritus indómitos.

No es el caso de Cristina Cifuentes, dicho sea sin ánimo de señalar. Sus problemas son de otra índole. Metió la pata y le tenían ganas. Y no precisamente en el PP, donde Cospedal la defiende como una mamá loba. Ella es bien consciente de dónde vienen los tiros. O de Cristóbal Montoro, que repitió por duplicado lo que había sentenciado su jefe, con pasmosa solemnidad, ante el Congreso. Andan ambos en la cuerda floja. Se les sostiene, de momento, por no darle alas al enemigo. Bien sea a Ciudadanos o Traktoria.

No agradan en los partidos las disputas internas o los criterios propios. Quien osa pacer fuera del redil sabe a lo que se expone. Incluso en asuntos menores, en cuestiones nimias. A veces, sin embargo, ocurre. Alguien saca la patita y dice lo que piensa. No es usual. Pero ocurre. Donde menos se espera. Andrea Levy, por ejemplo, que lleva unos días en avanzado estado de rebeldía (que no rebelión, no mentemos la bicha). Levy, vicesecretaria general del PP, reconoció que era partidaria de la intervención de TV3 y hasta anunció su particular boicot a la ‘cadena del odio’. La tele estelada acababa de ensañarse con Inés Arrimadas. Lo usual. El 155 ha pasado por la emisora pública catalana como el ángel San Gabriel. Sin rozarla. Cuando se habla de TV3, en el PP se callan, o se ponen nerviosos. Albert Rivera, siempre a la que salta, se aprovecha y se lanza a la yugular. “Que la controle el Parlament, o el Senado”, balbucean los del PP. Salvo Levy, que no se mordió la lengua. ¿Y eso?

No lo tiene fácil la novicia en el convento de las madres regañonas de Génova. Pero liberada de Moragas y, pronto quizás, de Arenas, ha empezado a soltarse. Con brío insolente

Pero hubo más. Levy, en estos días, ha ejercido el papel de ‘replicante’ en un partido en el que nadie rechista. Al ministro Zoido, más perdido que turco en la neblina, le respondió que lo de pitar el himno en el estadio no implica violencia. Es, simplemente, “una falta de respeto”, apuntó. “Más que violencia, podría llamarse violencia sentimental, porque afecta a los sentimientos de muchos españoles”.

También se adentró en los terrenos pantanosos del locuaz Montoro. Y dijo la frase más sensata de todas cuantas se han escuchado en la trifulca con el Supremo. “De algún sitio ha tenido que salir el dinero para comprar las urnas”, dijo Levy. Es lo que piensa todo el mundo. Que algo se le ha escapado al ministro en su papel de cancerbero fiel de los dineros del Estado. De algún sitio salió la pasta. Y Llarena lo sabe. Ahí está su auto.

La renovación de Génova

Andrea Levy está a punto de cumplir los 34 años. Nació en Barcelona, estudió en el Liceo Francés, comme il faut, anduvo por Londres, se recibió en Derecho, ganó una beca para ejercer en el departamento de Agricultura de la Generalitat, entró en Nuevas Generaciones del PP, se ganó la confianza de Alicia Sánchez Camacho y, finalmente, Jorge Moragas, por entonces jefe de Gabinete de Rajoy, la trajo a Madrid y la situó en el vértice de Génova. Entró con el grupo de los jóvenes leones del partido, junto a Casado, Maroto y Maíllo. Eran la ‘renovación’. Pantalones Chinos y sin corbata. Gente joven en la cúspide de una organización otoñal. Un año después del desembarco, y tras un intento fallido, el PP ganó las elecciones y Rajoy se mantuvo en Moncloa.

Habitualmente pasa inadvertida. Tuitea con esmero, habla de música indie y siempre es requerida en su partido cuando hay que hablar de libros y literatura. Se conoce que es la que más lee. O simplemente, la que lee. En reciente entrevista osó decir que “La casa de Bernarda Alba” le hizo “reivindicativa y revolucionaria”. Palabras que animaron un cierto revuelo no exento de choteo. Nadie en el PP, hasta el momento, se había reclamado ‘revolucionario’. Como mucho, lo de Cifuentes, que se proclama republicana, agnóstica y tatuada. Pero… ¿‘revolucionario’? Válgame Dios. A Mariano se le aparecería Marlon Brando embetunado de Zapata.

Quizás no se la toman demasiado en serio. Por su descarada juventud, su engañosa liviandad, su horror por el énfasis, su sonrisa. Le han creado la imagen de una novicia rebelde a lo Dúrcal. Ahora ha levantado la voz. Se ha enfrentado a la postura oficial, ha contradicho a dos ministros y, mientras tanto, defiende con ardorosa pasión a García Albiol, su jefe en Cataluña, escrachado, perseguido, hostigado, amenazado, a la hora de plantarle cara al totalitarismo.

No lo tiene fácil la novicia en el convento de las madres regañonas de Génova. Liberada de Moragas y, pronto quizás, de Arenas, ha empezado a soltarse. Con brío insolente. Si el PP pretende abandonar el sendero hacia el cementerio de elefantes en el que ahora anda, debería darle más cancha, más minutos, a gente como Levy, o como Casado, que no tontean ni con el PNV ni con el dragón amarillo, que tienen el valor de no abrazarse a los pretextos. La novicia les ha salido respondona.