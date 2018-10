Andalucía: los tópicos los carga el diablo

Como cada vez que hay elecciones en Andalucía, vuelve de nuevo el discurso de que el PSOE gobierna esa comunidad desde hace “demasiado tiempo” y que ya es hora de que, por fin, se produzca un cambio. La alternancia es valiosa en democracia, sin duda, pero en todo caso será consecuencia de la acción política adecuada y exitosa de quienes quieran sustituir a los actuales gobernantes, no un derecho, como parece reclamarse con tono lastimero elección tras elección. El poder no se sortea. No “toca” sino que se gana con el voto popular y con acuerdos políticos.

Cuando un partido gana las elecciones en nueve de diez ocasiones y cuando nada apunta a que vayan a robarle la próxima victoria, no basta con criticar lo que hace el ganador, sino que los demás deberían reflexionar sobre cuáles son las alternativas que ofrecen y por qué a todas luces no han funcionado en siete lustros. Si en lugar de propuestas para construir una Andalucía distinta a la del PSOE lo que hace la derecha es simplemente tirar de tópicos, lo normal es que Susana Díaz, con más o menos dificultades, o incluso facilidades cuando se habla con la torpeza con que lo hizo García Tejerina, siga en el palacio de San Telmo.

Ocurre que los tópicos, de los que Andalucía anda más que sobrada, forman un conjunto de ideas falsas, pero bien instaladas, que son muy venenosas porque conectan unas con otras de forma que cuando se evoca un tópico, automáticamente, como las cerezas, salen de la cesta otros muchos, quizás no tan del gusto de quien se aventuró a utilizarlos.

La alternancia es valiosa en democracia, pero no un derecho, como se reclama con tono lastimero en Andalucía elección tras elección

Si tiramos del tópico atraso secular de Andalucía nos sale enseguida el tópico del señorito de derechas, clasista, vividor y noctámbulo. Cuando se señala el atraso industrial se evoca inevitablemente el recuerdo de una clase dirigente andaluza de muy alta nobleza, pero de poca o ninguna iniciativa en su tierra. Cuando desde la derecha se denuncian las ayudas agrarias como clientelares y sin control, a todo el mundo le viene a la mente el férreo control que sobre los braceros agrarios y su miseria tuvieron secularmente los dueños de la tierra. Sin duda tópicos, con parte de cierto y parte de falso, pero que funcionan como destellos en la mente del receptor.

Andalucía puede que sea la Comunidad Autónoma de España con más “hecho diferencial” de ese del que otras presumen, pero no está para topicazos. Sin duda es una región más pobre que otras (y eso explica los peores resultados PISA que en toda Europa se corresponden siempre con los países y las regiones menos ricas), pero denunciarlo desde la derecha es un argumento fragilísimo porque los socialistas no entraron a gobernar una región próspera y puntera en 1982, sino una con un enorme atraso, por ejemplo con un 14% de analfabetismo, como ha recordado rápidamente la propia presidenta, algo impensable hoy en día. Por tanto, al evocar lo mal que pueda estar la educación ahora lo que se hace es ponderar la impresionante evolución de la región, que corresponde al esfuerzo de sus habitantes, pero que también puede reivindicar legítimamente el PSOE, y que nadie más puede afirmar fehacientemente que lo hubiera hecho mejor.

La derecha más tópica parece que tiene siempre dificultades para entender lo que pasa fuera de la M-30, pero su torpeza se demuestra aún mayor cuando se trata de Andalucía y es fácil que, si al desconocimiento se añade la rabia de saber que tampoco esta vez va a ser, se acabe por caer en el desprecio y a veces en el insulto, dando la mejor munición posible, la de las emociones, a Susana Díaz, que ha demostrado que sabe manejarlas con la habilidad de la que sus adversarios carecen.