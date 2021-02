Para comprender el alcance de la mortalidad de una enfermedad, los demógrafos y epidemiólogos utilizan desde hace tiempo un valor conocido como los “años de vida potencialmente perdidos” (AVPP o YLL, por sus siglas en inglés), que sirve para mostrar cuáles son las enfermedades que producen muerte de manera más prematura. Este valor tiene la ventaja de que es muy fácil de calcular, pues solo se necesita conocer el número de defunciones por edad y la población total en un momento específico.

En un trabajo publicado este jueves en la revista Scientific Reports, el equipo de Héctor Pifarré i Arolas y Mikko Mÿrskyla han calculado este valor para la pandemia de covid 19 y el resultado ofrece una media de 16 años de vida perdidos por cada muerte producida por el SARS-CoV-2 e indica que globalmente este valor supera los 20,5 millones de años potencialmente perdidos. Debido a la virulencia con la que atacó la enfermedad, en algunos países esta cifra es entre dos y nueves veces más alta que la que produce la gripe estacional cada año.

El 45 por ciento de las muertes han ocurrido en individuos entre 55 y 75 años de edad

Para hacer este cálculo, los autores han utilizado los datos de 1.279.866 muertes en 81 países, así como los datos de esperanza de vida y la proyección de muertes totales por covid-19 para cada país. Según estas cifras, el 45 por ciento de las muertes han ocurrido en individuos entre 55 y 75 años de edad, el 30% en personas menores de 55 y el 25% restante en mayores de 75. En los países en los que hay datos sobre muertes en función del sexo, la mortalidad fue un 44% mayor en hombres que en mujeres.

!function(){"use strict";window.addEventListener("message",(function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"])for(var e in a.data["datawrapper-height"]){var t=document.getElementById("datawrapper-chart-"+e)||document.querySelector("iframe[src*='"+e+"']");t&&(t.style.height=a.data["datawrapper-height"][e]+"px")}}))}();

Los autores advierten de que estos resultados deben ser entendido en el contexto de una pandemia en marcha: aportan una instantánea del posible impacto de la pandemia en años de vida perdida a fecha de 6 de enero de 2021, por lo que el calor ha variado y seguirá variando con el tiempo. A fecha de 18 de febrero, la pandemia ha infectado a cerca de 110 millones de personas y ha costado más de 2,4 millones de vidas contabilizadas oficialmente. En España, el Ministerio de Sanidad ha notificado 3.107.172 de casos y 66.316 fallecidos por covid en lo que va de pandemia.

* Puede consultar las cifras actualizadas de la pandemia en este artículo de Vozpópuli.

!function(){"use strict";window.addEventListener("message",(function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"])for(var e in a.data["datawrapper-height"]){var t=document.getElementById("datawrapper-chart-"+e)||document.querySelector("iframe[src*='"+e+"']");t&&(t.style.height=a.data["datawrapper-height"][e]+"px")}}))}();

Referencia: Years of life lost to COVID-19 in 81 countries (Scientific Reports) DOI: 10.1038/s41598-021-83040-3