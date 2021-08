El comportamiento de las cámaras de magma que alimentan las erupciones de los volcanes está relacionado con la presión descendente del material superpuesto, entre otros muchos factores. Desde hace tiempo los geólogos saben que los procesos erosivos y tectónicos que eliminan o agregan sedimentos pueden modificar potencialmente la actividad eruptiva durante largos períodos de tiempo, pero no se comprende bien la importancia de estos cambios, a menudo vinculados a las condiciones climáticas globales, en el momento y la gravedad de las erupciones volcánicas.

Ahora, un equipo de investigadores ha demostrado que en escalas de tiempo de varios miles de años, los niveles fluctuantes de agua superficial (en el océano o dentro de los glaciares) también podrían desplazar suficiente masa para impactar en las cámaras de magma y afectar al número de erupciones.

Un catálogo de erupciones

En un trabajo publicado en la revista Nature Geoscience, el equipo de Chris Satow ha comparado los alrededor de 360.000 años de registros que relatan las erupciones del volcán Santorini, en Grecia, con registros globales del nivel del mar de alta resolución a lo largo de los últimos cuatro ciclos glaciares. Investigaciones anteriores sobre capas de piedra pómez o ceniza conservadas en sedimentos marinos cerca del volcán proporcionaron un archivo de 211 erupciones pasadas, que van desde violentamente explosivas a más efusivas.

208 de las 211 erupciones registradas ocurrieron después de que el nivel del mar cayera al menos 40 metros por debajo de los niveles actuales

El equipo descubrió que 208 de estas erupciones ocurrieron después de que el nivel del mar cayera al menos 40 metros por debajo de los niveles actuales, un fenómeno que ocurre regularmente debido a la expansión y contracción de grandes capas de hielo en la tierra. El modelado numérico reveló que cuando se supera este umbral del nivel del mar, se crea suficiente tensión de tracción en la parte superior de la cámara de magma de Santorini para fracturar la corteza y permitir la propagación ascendente del magma a través de diques. Y algunos de estos diques llegan a la superficie provocando erupciones.

“Una gran erupción hace 3.600 años causó que el centro de lo que entonces era una isla cónica se hundiera en el mar, revelando una historia extraordinariamente detallada de más de 200 erupciones volcánicas conservadas dentro del círculo restante de acantilados”, explica Satow. “La comparación de esta historia de erupciones con un registro del nivel del mar nos permitió mostrar por primera vez que el nivel del mar ha tenido un papel importante en determinar el momento de las erupciones en Santorini, y probablemente en muchas otras islas volcánicas de todo el mundo”.

Como quitar el tapón de un baño

El mecanismo es bastante simple, según el investigador. “La caída del nivel del mar elimina la masa de la corteza terrestre y, como resultado, la corteza se fractura”, explica. “Estas fracturas permiten que el magma se eleve y alimente las erupciones en la superficie”. Los investigadores dicen que las erupciones en cientos de otras islas volcánicas alrededor del mundo también pueden haber sido influenciadas por fluctuaciones en el nivel del mar. “Al igual que cuando se saca un tapón del baño, el nivel del agua cae en todas partes durante el baño al mismo tiempo; de manera similar, los cambios en el nivel del mar ocurren al mismo tiempo en todo el mundo”, indica el investigador principal.

Una de las figuras del artículo | Chris Satow et al. Nature Geoscience

Los autores del estudio concluyen que, con el aumento del nivel del mar desde la última edad de hielo y ahora también debido al calentamiento global, las erupciones relativamente pequeñas del pasado reciente de Santorini pueden cesar, pero la amenaza de grandes erupciones explosivas persiste. También enfatizan la necesidad de considerar los cambios pasados del nivel del mar al evaluar los peligros volcánicos en todo el mundo.

Referencia: Eruptive activity of the Santorini Volcano controlled by sea-level rise and fall (Nature Geoscience) DOI 10.1038/s41561-021-00783-4