Netflix cancela un documental de Prince tras alcanzar un acuerdo con sus herederos

Netflix canceló el polémico documental de Prince después de que sus herederos alcanzaran un acuerdo con la plataforma de contenidos en línea para desarrollar un nuevo proyecto con contenido en exlusivo de la estrella estadounidense.



"Los herederos Prince y Netflix han llegado a un acuerdo mutuo que permitirá a los herederos desarrollar y producir un nuevo documental con contenido exclusivo del archivo de Prince. Como resultado, el documental de Netflix no se estrenará", anunciaron este jueves los familiares del cantante en un comunicado en Instagram.



Los representantes del patrimonio del artista estadounidense, fallecido en abril de 2016 de forma repentina, afirmaron anteriormente que el documental contenía partes inexactas, ficticias y en algunas ocasiones sensacionalistas sobre ciertos aspectos de su vida, según recogió 'Variety'. 'The New York Times' también dijo que el documental iba a presentar a las exnovias de Prince acusándolo de abuso físico y emocional. La película documental de Netflix, de seis episodios dirigidos por Ezra Edelman, tenía como propósito abordar la trayectoria de Prince con relatos de su propia infancia abusiva y el abandono de su joven esposa Mayte García después de que la pareja perdiera a su hijo, de acuerdo con el periódico.