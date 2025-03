Muere Roy Ayers, autor de 'Everybody Loves the Sunshine', a los 84 años

El vibrafonista californiano Roy Ayers, pionero del jazz-funk y autor del tema 'Everybody Loves the Sunshine', falleció a los 84 años después de una larga enfermedad. Su familia informó el deceso a través de la página de Facebook de Ayers, asegurando que el también cantante y compositor había fallecido el pasado 4 de marzo en Nueva York, pero no mencionó la enfermedad que padecía. "Vivió 84 hermosos años y se le echará mucho de menos. Su familia pide que se respete su privacidad en este momento, una celebración de la vida de Roy será próximamente", anuncia la publicación.



Ayers nació el 10 de septiembre de 1940 en Los Ángeles, California, en el seno de una familia de músicos y comenzó a tocar el vibráfono a los cinco años. El músico comenzó su carrera musical en sus veintes, desveló su primer álbum en 1963, 'West Coast Vibes', en donde colaboró con el saxofonista Curtis Amy, pero saltó a la fama cuando se unió al flautista de jazz Herbie Mann en 1966. A principios de la década de 1970, Ayers formó la banda llamada Roy Ayers Ubiquity, con la que hizo algunos de sus discos más destacados: 'Virgo Vibes' (1976) y "Ubiquity" (1971) o 'Everybody Loves the Sunshine' (1976). Este último dio nombre a la popular canción homónima que en la que mezcla de jazz-funk, soul y R&B.



Ayers fue una figura clave en el movimiento jazzístico, y su música fue clave en la creación del acid jazz, que se desarrolló a partir de los años 90, de la que son representantes artistas como Guru y Jamiroquai.