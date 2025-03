Merche regresa con 'Tengo Fe' y una gira única: "La música ha cambiado, pero mi esencia sigue intacta"

Merche, una de las voces más icónicas del pop español, regresa a la escena musical con 'Tengo Fe', un tema cargado de significado que marca un nuevo capítulo en su trayectoria. Tras un año sin lanzar nueva música y en plena celebración de sus dos décadas en la industria, la artista vuelve con un mensaje de esperanza y amor universal. Además, anuncia su nueva gira, 'Tour Deluxe Abre Tu Mente Ahora', que ya ha arrancado en Madrid y la llevará por seis ciudades españolas.

Merche describe 'Tengo Fe' como una canción nacida desde lo más profundo de su ser, una declaración de principios en tiempos donde, según ella, "el egoísmo parece estar venciendo al amor". Sin embargo, la cantante se aferra a su convicción: "Prefiero creer en el amor, con mayúsculas".

Con influencias de la música italiana de los años 90 y 2000, el tema ha sido producido por Luca Germini y masterizado por Antonio Baglio, ganador de varios premios Grammy. "Llevo muchos años trabajando con ellos, y Lucas es un productor maravilloso, que me entiende a la perfección. Ha conseguido el sonido exacto que yo buscaba", comenta la gaditana.

La letra de 'Tengo Fe' habla del amor en su forma más pura, algo que para Merche es fundamental en una época donde la conexión humana parece diluirse en lo digital. "La música tiene poder. Escuchas algo que te marcó de pequeño y te transporta a ese momento, da igual el instrumento o el medio en el que la escuches", afirma. Su forma de componer siempre ha reflejado su personalidad y su manera de ver la vida: "Mis letras hablan mucho de amor y desamor, y siempre dejo en ellas un poco de cómo siento y vivo ese amor incondicional".

Evolución sin perder la esencia

Con más de 20 años de carrera, Merche asegura que su esencia sigue intacta. "No creo que vayan a ver a una nueva Merche. Soy la misma de siempre, con la misma manera de cantar, escribir y componer, solo que con un mensaje diferente. No voy a reinventarme a estas alturas", dice entre risas. Sin embargo, reconoce que le gusta evolucionar y seguir estudiando para ofrecer siempre algo más a su público.

La industria musical ha cambiado enormemente desde que comenzó su carrera, y Merche lo ha vivido en primera persona. "Antes, una canción podía estar sonando un año entero en la radio. Ahora, todo es rápido y efímero. Cada mes hay un single nuevo, y apenas da tiempo a saborear la música", reflexiona. Pese a ello, la artista no es nostálgica: "Me importa más lo que va a pasar ahora que lo que ya he vivido".

Un espectáculo renovado: 'Tour Deluxe Abre Tu Mente Ahora'

El regreso de Merche a los escenarios se materializa con 'Tour Deluxe Abre Tu Mente Ahora', un espectáculo renovado que promete emocionar a su público. "Va a ser un show visualmente muy atractivo, con bailarines, pantallas y mucha interacción con el público. Quiero que la gente se olvide de sus problemas y disfrute al máximo", adelanta la cantante.

La gira incluirá un recorrido por sus grandes éxitos, desde 'No me pidas más amor' hasta 'Eras tú', pasando por 'Abre tu mente' y 'Cal y arena'. "Es muy bonito ver que, después de tantos años, las canciones siguen emocionando y la gente las canta con la misma pasión", dice emocionada.

A pesar de su extensa trayectoria, Merche sigue teniendo metas por alcanzar. "Yo soy muy soñadora, y además a lo grande. Un dueto con Sting o Bruno Mars... solo me conformo con eso", dice entre risas. También le encantaría hacer un documental o un libro sobre su vida: "Creo que sería curioso, pero cuando llegue el momento. No quiero dejar cosas por contar".

Si tuviera que elegir una canción que definiera su carrera, menciona 'Eras tú' y 'Cal y arena', dos de los temas que el público más recuerda. Y si pudiera dar un consejo a la joven Merche que empezaba en la música, lo tiene claro: "No corras, respira hondo y disfruta".

La esencia de Merche, dentro y fuera del escenario

Cuando no está de gira, Merche disfruta de una rutina sencilla y hogareña. "Me levanto temprano, llevo a mi hija al colegio, vuelvo a casa y me meto en el estudio a componer. Si me da tiempo, cocino, me relaja mucho", cuenta. Y cada vez que vuelve a Cádiz, su ritual es claro: "Dar un paseo oliendo el mar y comer pescaito frito y ortiguillas. Eso no lo cambio por nada".

Con su gira en marcha y 'Tengo Fe' resonando en todas las plataformas, Merche sigue mirando al futuro con entusiasmo. "Música, gira, promoción... y mucha ilusión por lo que viene". Sus seguidores pueden esperar más sorpresas en 2025, con nuevas canciones y actuaciones en ciudades como Málaga, Vigo, Zaragoza y Cádiz.

Merche demuestra, una vez más, que su pasión por la música sigue intacta. "Mientras tenga voz y ganas, seguiré cantando y compartiendo mi esencia con el público". Y, sin duda, su público seguirá a su lado, cantando cada una de sus canciones con la misma pasión de siempre.