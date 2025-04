Leiva conquista el número 1 de las listas con su nuevo álbum 'Gigante'

Aunque en su más reciente álbum de estudio Leiva cante, "los chavales ya no quieren canciones tristes, sólo necesitan un iphone", su disco 'Gigante' ha logrado debutar en el número 1 en España contraviniendo muchos de los principios básicos del éxito actual que trazan los algoritmos tecnológicos.

Así consta en la lista oficial que ha publicado Promusicae este lunes con los datos de reproducciones digitales y ventas del 4 al 10 de abril pasados, en la que ha logrado situarse por delante de 'Debí tirar más fotos', el trabajo de Bad Bunny que se ha convertido este año en el referente a batir, inamovible salvo cuando se produce un estreno potente.

"No me puedo subir al manicomio del consumo voraz y de la idea de que la gente tiene la paciencia muy limitada. Me siento un pelín desfasado en las formas, afortunadamente no en la falta de la conexión con la gente", avisó ya Leiva a EFE, al ser preguntado precisamente por los riesgos de lanzar un álbum lleno de emociones incómodas, con 14 canciones, muchas por encima de los 5 minutos.

En el 'top 10' de la lista de los discos de mayor éxito en España se han colado otras dos novedades, uno de ellos otro álbum destacado en el mundo de la música urbana latina, 'Don Kbrn', de Eladio Carrión, que ha entrado directo al número 3. Por su parte, 'La balada de Delirio y Equlibrio', de la banda toledana de pop-rock Veintiuno, se ha estrenado en octavo lugar.

No entra el homenaje a Los Planetas

En el resto de posiciones de honor han quedado esta semana 'Nacer de nuevo' de JC Reyes (cuarto), 'Buenas Noches' de Quevedo (quinto), 'La madrugá' de Delaossa (sexto), 'Nave dragón' de Lola Índigo (séptimo), 'Un verano sin ti' de Bad Bunny (noveno) y 'La ciudad' de Alleh y Yorghaki (décimo).

Fuera se ha quedado el homenaje que bandas de pop y rock alternativo como Carolina Durante o Alcalá Norte han brindado al primer disco de Los Planetas, 'Super 8', bajo el título de 'Super H'. Este ha entrado al duodécimo puesto.

Mejor suerte ha corrido en la lista de vinilos, el formato físico más popular actualmente, donde ha sido el tercero más vendido, por detrás del citado álbum de Veintiuno, que ha sido segundo, y de 'Gigante' de Leiva, primero, que ostenta así la doble corona.

Entre las canciones de mayor éxito de la última semana, se mantiene estable 'La plena (W Sound 05)' de W Sound, Beéle y Ovy On the Drums, por delante de 'Flipa' de JC Reyes y Dei V y de 'Still Luvin' de Delaossa en compañía de Quevedo y Bigla The Kid.

'Romeo y Julieta', la colaboración de Eladio Carrión y Quevedo, ha logrado entrar no obstante bastante fuerte a esta clasificación, en la que se ha estrenado en quinto lugar.