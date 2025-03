Itziar Yagüe: "Yo no he elegido el blues, el blues me ha elegido a mí"

Cantante, compositora y apasionada del blues, Itziar Yagüe se ha consolidado como una de las voces más interesantes del género en España. Con una trayectoria marcada por su amor al soul, el jazz y el blues, ha lanzado discos como Delicious (2020) y Girl Like Me (2023), donde ha demostrado su talento no solo como intérprete, sino también como compositora. Ahora, junto al pianista Paul San Martín, ha dado un giro especial a su carrera con su nuevo trabajo: Sugar in My Bowl. A Tribute to Bessie Smith, un álbum que rinde homenaje a una de las figuras más icónicas del blues.

Hablar con Itziar Yagüe es descubrir a una artista que no solo canta blues, sino que lo vive, lo respira y lo transforma en una forma de expresión profundamente personal. Su historia es la de alguien que ha aprendido a vencer sus miedos y a creer en su voz, tanto dentro como fuera del escenario.

El pasado 14 de marzo de 2025, el disco vio la luz como un tributo íntimo y apasionado a la Emperatriz del Blues, con un formato sencillo pero poderoso: voz y piano, evocando el sonido crudo y auténtico de las grabaciones originales de Smith. “Toda la música popular americana del siglo XX está en deuda con el blues, y el blues le debe muchísimo a Bessie. Esa es la razón de ser de este trabajo: dar a conocer su figura y sus canciones”, explica Itziar.

Fotografía: Vanesa Nérida

El blues como viaje de autodescubrimiento

“Me interesa el blues tanto musical como históricamente,” confiesa cuando le pregunto por su conexión con este género. “Es un vehículo para contar el día a día, especialmente de las mujeres negras a principios del siglo XX. Estaban rodeadas de opresión, violencia y lograron plasmarlo todo en sus canciones.” Para Itziar, el blues no es solo música: es historia, es resistencia, es emoción pura. "¿Cómo no me va a fascinar eso?", se pregunta con admiración.

A lo largo de nuestra conversación, el nombre de Bessie Smith aparece varias veces. Itziar habla de ella con devoción, no solo por su talento, sino por su valentía. “Bessie Smith tiene una canción llamada Me and My Gin (Mi ginebra y yo),” menciona. “¿Te imaginas lo que significaba que una mujer negra grabara esa canción hace un siglo?.” Esa actitud desafiante, ese romper con lo establecido, es algo que resuena profundamente en ella.

Aunque hoy Itziar pisa con firmeza los escenarios, no siempre fue así. Durante años, el síndrome de la impostora la acompañó en cada paso. “No creía que tenía algo que contar, que mis canciones pudieran gustar o importar,” recuerda. Sin embargo, un día tomó una decisión que lo cambió todo: reservar un estudio de grabación y pagarlo por adelantado. “Lo hice para no darme la oportunidad de echarme atrás,” dice con una sonrisa.

Así nació su primer disco, un proyecto que le tomó años gestar, pero que marcó un punto de inflexión en su carrera. Lo grabó en 2020, aunque la pandemia retrasó su lanzamiento. Aun así, aquel fue el primer paso de un camino que hoy la ha llevado a consolidarse como una de las voces más destacadas del blues en España.

Lo curioso es que el verdadero reto no fue componer ni grabar, sino creer en sí misma. "Lo difícil no era hacer la música, sino convencerme de que tenía algo que contar y atreverme a hacerlo." Es una lucha interna con la que muchas mujeres artistas pueden identificarse.

Fotografía: Vanesa Nérida

La música como terapia

Para Itziar, componer es un acto de honestidad brutal. “Saco mis canciones de mi vida, de mis vivencias, de mis decepciones, miedos y éxitos. Todos sentimos lo mismo al final.” Y quizás por eso sus canciones conectan de una manera tan especial con su público. "Lo que quiero con mi música es llegar al corazón de la gente, que algo de lo que yo he vivido resuene en ellos.”

Uno de los momentos clave en su evolución artística fue el día que decidió cantar una de sus canciones en español en un concierto de cumpleaños. Hasta entonces, siempre había interpretado en inglés, pero aquel día se atrevió a romper su propia barrera. “Me daba un miedo espantoso enseñar mis canciones, pero ese día supe que era el momento.”

La música, para ella, ha sido también una forma de terapia. Y lo dice en el sentido más literal. "Llevo 14 años yendo a terapia, y sin eso, no habría tenido una carrera artística.” La salud mental ha sido clave en su proceso de crecimiento, en su forma de enfrentarse a la autoexigencia y en su capacidad para disfrutar de la música sin sentirse atrapada por el miedo al fracaso.

El desafío de ser artista independiente

Aunque su carrera ha ido en ascenso, Itziar sabe bien que ser artista independiente implica mucho más que subirse a un escenario. “El reto no es solo escribir canciones, sino todo lo que viene después: la gestión, los ensayos, organizar los bolos, facturas… ¡todo eso me vuelve loca!”

Pero lejos de verlo como un obstáculo, lo ha convertido en una ventaja. Gracias a su trabajo en comunicación, ha aprendido a gestionar su propia carrera con una visión estratégica. “Tengo la suerte de poder compatibilizar dos profesiones que me apasionan. Mi trabajo en comunicación y mi carrera artística se retroalimentan.”

Fotografía: Vanesa Nérida

Sugar in My Bowl: Un tributo íntimo a Bessie Smith

El proceso de grabación de su nuevo álbum ha sido un ejercicio de honestidad musical. "Queríamos capturar la frescura de las grabaciones originales, por eso las tomas se hicieron en directo, sin correcciones.” La idea era replicar la crudeza y la emoción de aquellas grabaciones históricas, en las que la interpretación primaba por encima de la perfección técnica. Un dato curioso es que el disco se ha grabado por un lado en un estudio, y por otro en conciertos en directo. Ambos se han realizado con el mismo proceso de grabación "tocamos en directo igual, solo que sin público, para que se me entienda y es por ello que al escucharlo es un disco muy coherente". Esto se debe a la intencionalidad de reflejar como se hacía la música hace 100 años.

Para ello, Itziar contó con la colaboración de Paul San Martín, un pianista donostiarra con una larga trayectoria en el blues y el boogie-woogie. “Paul es un músico excepcional, con un conocimiento profundo de este estilo. Su forma de tocar tiene una sensibilidad y una fuerza que encajan perfectamente con la esencia de Bessie Smith”, comenta Itziar. San Martín, que lleva años investigando y reinterpretando el legado del blues, aporta un sonido rico en matices, con una pulsación que evoca el espíritu de los antiguos barrelhouses. “Trabajar con él ha sido un lujo, porque entiende esta música desde dentro y la respeta profundamente”, añade la cantante.

El álbum incluye ocho temas emblemáticos de Bessie Smith, como After You’ve Gone o Nobody Knows You When You’re Down & Out, pero también algunas joyas menos conocidas de su repertorio, piezas que, aunque no tan populares, reflejan la riqueza y la diversidad del legado de la Emperatriz del Blues.

El disco, editado en vinilo de 12”, es una carta de amor al blues en su forma más pura, pero también un desafío artístico para Itziar y Paul San Martín. "Interpretar estas canciones sin más acompañamiento que un piano y mi voz es un reto. Te deja completamente expuesta, pero también es increíblemente liberador.” Esa desnudez instrumental permite que cada interpretación cobre una intensidad especial, acercando al oyente a la emoción genuina de aquellas canciones que, un siglo después, siguen resonando con fuerza.

Una noche especial en el Teatro Tribueñe

Para presentar Sugar in My Bowl, Itziar Yagüe y Paul San Martín ofrecerán un concierto el 22 de marzo de 2025 en el Teatro Tribueñe de Madrid, dentro del ciclo Primavera Blues. Será una oportunidad única para disfrutar de la magia del blues en un formato íntimo, donde el público podrá sumergirse en el universo de Bessie Smith a través de sus voces y el sonido envolvente del piano.



Este evento no solo marcará el inicio de una nueva etapa para Itziar, sino que será también una celebración de la música que la inspira. "Es un concierto que me emociona muchísimo, porque es nuestra forma de rendir homenaje a una artista que cambió la historia del blues y nos sigue enseñando tanto.”

Con Sugar in My Bowl. A Tribute to Bessie Smith, Itziar Yagüe no solo honra a una de las grandes, sino que sigue construyendo su propia historia: una llena de autenticidad, emoción y profundo respeto por la música que le da sentido a su vida.