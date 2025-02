Un paciente al que diagnosticaron un cáncer por error pide 100.000 euros al Servicio Murciano de Salud

Un paciente al que diagnosticaron lo que finalmente resultó ser un falso positivo de cáncer de pulmón ha reclamado al Servicio Murciano de Salud (SMS) una indemnización de 100.000 euros por los daños morales sufridos hasta que se comprobó que sufría otra patología, de menor gravedad que la anterior. El paciente incluyó en esa cantidad los daños sufridos en su negocio por los meses que estuvo de baja médica y los perjuicios igualmente padecidos al no poder haber sido atendida de forma precoz la enfermedad que sí presentaba.



El reclamante expuso en su demanda que hubo un error de diagnóstico inicial de cáncer de pulmón, que fue repetido en dos ocasiones por el Servicio correspondiente del Hospital Comarcal del Noroeste, por lo que, añadió, tenía derecho a ser indemnizado por la Administración por lo que consideraba un anormal funcionamiento de los servicios públicos.



La reclamación ha sido sometida al preceptivo dictamen del Consejo Jurídico de la Región de Murcia (CJRM), que se ha mostrado contrario a su estimación al señalar que no se ha probado la existencia de mala praxis en la asistencia prestada al paciente. Y añade el dictamen, al que ha tenido acceso EFE, que el informe de la Inspección Médica incorporado a las actuaciones recalca que “la actitud de los profesionales intervinientes fue acorde con lo establecido en la literatura científica al respecto del cuadro clínico que presentaba”. La Inspección Médica comenta igualmente que “el sistema sanitario procuró los medios y la asistencia necesaria para concretar el diagnóstico definitivo mediante diferentes pruebas, centros sanitarios y varias especialidades que contribuyeron a un proceso de diagnóstico correcto y adecuado”. Finalmente, el CJRM indica que el paciente no ha presentado prueba pericial alguna capaz de acreditar su alegada existencia de mala praxis.