Wayne Griffiths deja la dirección de Seat y Cupra

El directivo británico Wayne Griffiths, presidente y consejero de Seat, ha decidido dejar la dirección de Seat y de Cupra a petición propia desde hoy para emprender "nuevos retos". En un comunicado, Seat ha informado de que Markus Haupt, vicepresidente ejecutivo de Producción y Logística de Seat, asumirá la dirección interina de la empresa y de que el sucesor de Griffiths se anunciará próximamente.

Griffiths (Dukinfield, Reino Unido, 1966) era consejero delegado de Seat y de Cupra desde enero de 2020 y es el artífice de la vuelta a los beneficios de la filial española del Grupo Volkswagen y del crecimiento de la marca Cupra, motor en ventas de Seat en los últimos años. "Griffiths ha desempeñado un papel decisivo en la evolución de la marca Cupra. Bajo su liderazgo, Cupra se ha convertido en una marca independiente dentro del grupo Volkswagen y es ahora una de las marcas de automóviles de más rápido crecimiento en Europa", ha resaltado Seat en un comunicado. "Wayne Griffiths ha decidido dejar la compañía a petición propia, con efecto inmediato, para emprender nuevos retos", se asegura en la nota, sin dar más detalles sobre el destino del directivo británico.

El miembro del comité ejecutivo de Volkswagen Thomas Schäfer, que es también consejero delegado de la marca Volkswagen, ha destacado el "gran trabajo hecho por Griffiths en el desarrollo de la marca Cupra y en la reestructuración de la empresa". "Su comprensión de la marca es impresionante. Es, en el mejor de los sentidos, un verdadero amante de los coches. Le agradecemos su excelente contribución y le deseamos todo lo mejor para el futuro", ha añadido.

La incógnita pendiente del Tavascan

La salida de Griffiths tiene lugar en un momento delicado para Seat por los aranceles europeos impuestos al Cupra Tavascan, el vehículo eléctrico que Seat produce en China, y los efectos de esta decisión sobre la producción en la planta de Martorell (Barcelona). Estos aranceles de la UE a la importación del Cupra Tavascan suman actualmente un 30,7 %, del cual un 10 % ya estaba previsto anteriormente y un 20,7 % se ha fijado de forma adicional.

La producción de cada vehículo eléctrico permite compensar las emisiones producidas por los de combustión. En consecuencia, si Seat dejara de producir el Tavascan en China debido a los aranceles, la planta de Martorell debería recortar significativamente las unidades de coches de combustión que produce y podría exponerse a perder 1.500 empleos, advirtió en los últimos meses Griffiths.

La salida de Griffiths también ha supuesto una sorpresa para el sector. Este mismo mes, el directivo británico aseguraba a Efe que se veía en Seat hasta el final de su carrera.

Preguntado por cuántos años más se ve al frente de Seat, respondía a EFE: "Hemos lanzado una nueva marca (Cupra). Estamos en plena transformación de la empresa, hay mucho trabajo por hacer. No tengo otras ambiciones ni planes personales. Estoy 'all in' -comprometido por completo- y quiero seguir hasta el final aquí en esta empresa".