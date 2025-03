Santa Fe y Tang: probamos dos SUV con siete plazas en híbrido y eléctrico

Modelos con siete plazas cada vez resulta más difícil de encontrar en el mercado, aunque sigue teniendo su público. Hyundai y BYD apuestan por este tipo de carrocerías SUV que además las combinan con tecnologías de última generación, híbrido en el caso del Santa Fe -que también ofrece una versión híbrida enchufable- y 100% eléctrica en el modelo del fabricante chino, eso si, con una de las baterías de mayor capacidad en la actualidad, nada menos que casi 109 kWh.

HYUNDAI SANTA FE HEV

La quinta generación del Santa Fe es quizás la que más rompe con modelos anteriores, un salto generacional que se siente a primera vista con un diseño muy diferente, muy atrevido y que no pasa desapercibido allí por donde circula. Unas formas muy cuadradas con un diseño de las ópticas que le confieren una enorme personalidad.

Mide 4,83 metros de longitud y su interior de siete plazas es uno de sus atractivos, como también lo es su diseño interior. Éste cambia por completo con respecto al del modelo anterior y destaca el salpicadero por sus dos pantallas unidas por una superficie curva que sirven para mostrar la instrumentación (de 12,3 pulgadas) y todos los datos del sistema multimedia también de 12,3 pulgadas.

Además, en el centro de la consola hay una zona que combina mandos físicos con otra pantalla táctil más pequeña, de 6,6 pulgadas, que permite controlar el climatizador además de algunas otras funciones.

Al subirte, llama la atención lo amplio que parece, pues conductor y acompañante, separados por una ancha consola, quedan muy alejados disfrutando de unas plazas muy amplias y cómodas por el diseño y dimensiones de los asientos.

En la segunda fila, el espacio para las piernas es muy generoso, pero destaca sobre todo por la anchura disponible, muy amplia, y que permite acomodar a tres adultos mejor que en la mayoría de modelos similares. Además, la banqueta se puede desplazar en 25 centímetros y la inclinación de los respaldos puede también variar.

Y la tercera fila, salvo por el acceso algo incómodo, da para poder ser utilizada incluso por adultos, al menos para trayectos no demasiado largos. El maletero tiene también mucha capacidad, 628 litros con la configuración de cinco plazas y la tercera fila recogida, y sus formas cuadradas y muy regulables lo hacen ser muy aprovechable.

En marcha, esta versión híbrida con motor de gasolina de 1,6 litros de cilindrada con turbocompresor combinado con un eléctrico de 65 CV y una caja de cambios automática de seis velocidades, responde con mucha suavidad desde parado y acelera con un empuje que transmite sensación de ganar velocidad con rapidez cuando realizas un adelantamiento o te mueves en carreteras con muchas curvas y cambios de ritmo constantes.

El motor de gasolina pasa muy desapercibido cuando mantienes una velocidad estable y en general el sistema híbrido cumple correctamente, tanto por ruido como por suavidad. En consumo destaca más por su eficiencia en ciudad, donde sí puedes aprovechar mejor su motor eléctrico y lograr medias entre seis y siete litros.

En carretera, a ritmos estables de 120-130 km/h de marcador son más altos y se mueven en unos 9 l/100 km de media, no muy elevado para un SUV de las dimensiones, peso y formas de esta peculiar carrocería.

Dinámicamente, la suspensión de muelles convencionales sin ajustes de ningún tipo, cumple bien en todo tipo de situaciones. No es un SUV especialmente dinámico en su conducción ni invita a ello, pero se defiende entre curvas con eficacia, con un balanceo que se nota pero no enturbia sus reacciones a ritmos medios incluso ligeramente altos. No está diseñado para cambios rápidos de trayectoria de curva en curva, pero por aplomo y estabilidad puedes ir a buen ritmo en carreteras con curvas de media o alta velocidad con la seguridad que transmite además la tracción total.

También la calidad de rodadura merece buena nota y, aunque no llega al nivel de los grandes y más sofisticados SUV de marcas Premium como BMW, Range Rover o Mercedes-Benz, transmite mucho confort en marcha y permite cubrir largos recorridos con comodidad.

FICHA TÉCNICA:

VERSIÓN Santa Fe 1.6 T-GDI HEV 4x4 Tecno; MOTOR Gasolina, 4 cilindros, turbo + électrico de 65 CV; CILINDRADA 1.598 cm3; BATERÍA 1,49 kWh; POTENCIA CONJUNTA 215 CV; PAR MÁXIMO 367 Nm; TRACCIÓN Total; CAMBIO Automático de 6 vel.; VELOCIDAD MÁXIMA 180 km/h; ACELERACIÓN 0-100 KM/H 9,8 s; CONSUMO EN RECORRIDO PRUEBA 9 l/100 km; AUTONOMÍA 740 km; DIMENSIONES 4.830 / 1.900 / 1.770 mm; NEUMÁTICOS 255/45 R 20; PESO 2.040 kg; MALETERO 628 l; PRECIO 61.270 €

BYD TANG EV

El SUV más grande de BYD recibe una profunda renovación estética, más elegante ahora con una zaga marcada por los nuevos faros angulares full-LED y un distintivo embellecedor con el anagrama BYD. La línea descendente del techo con los raíles integrados logra una silueta muy dinámica para un modelo que roza los cinco metros.

Mide exactamente 4,97 metros de longitud, tiene como el Santa Fe un interior de siete plazas y tracción total, aunque la potencia de este eléctrico sube por encima de los 500 CV y, para una mejor eficiencia, monta una batería de las de mayor capacidad del momento, para asegurar largas distancias entre recargas. Una batería que se puede recargar en cargadores rápidos a un máximo de 170 kW -no es de los mejores en este sentido- pero permite pasar del 10 al 80% de carga en unos 45 minutos.

El interior destaca por su gran pantalla central giratoria de mayor tamaño que antes (15,6 pulgadas frente a 12,8), y por el altísimo nivel de equipamiento, con grandes asientos de cuero con ventilación, calefacción y masaje. Mucho espacio para disfrutar de un confort muy elevado en viajes de largo kilometraje.

Detrás, también hay anchura de sobra para tres ocupantes con ajuste longitudinal de la banqueta y de inclinación para el respaldo, mientras que los dos asientos individuales de la tercera fila pueden plegarse para quedar enrasados con el piso. Dan para ser usados pero mejor en distancias cortas. Y en cuanto al maletero, ronda los 500 litros con cinco plazas.

Es en el apartado mecánico donde los avances son más relevantes. Mantiene los mismos dos motores eléctricos, uno delantero de 245 CV y otro trasero de 272 CV -que se desconecta cuando no es necesario- que suman 517 CV, pero la batería pasa de los anteriores 86,4 kWh de capacidad a 108,8 kWh, que permiten incrementar la autonomía WLTP desde 400 hasta 530 kilómetros. Se puede escoger entre 4 modos de conducción (Eco, Normal, Sport y Snow) que modifican la respuesta de la dirección y la entrega de potencia del motor.

Acelera desde parado hasta 100 km/h en apenas 4,9 segundos, prueba de su potencial y de un dinamismo que permite disfrutar de su conducción a ritmos altísmos con facilidad, aunque el chasis tampoco permite apurar en exceso las 2,6 toneladas que pesa y que se dejan sentir entre frenada y frenada. No es un SUV para carreteras estrechas y lentas, sino para trazados amplios que permitan dar rienda suelta a su potencial. Eso sí, de hacerlo el consumos se dispara y la autonomía baja mucho.

Pero en una conducción más eficiente, a la hora de viajar, a ritmos mucho más normales, mantener unos 25 kWh/100 km de media en autovía y carreteras rápidas es una cifra que puede considerarse muy real, y permite acercarte con cierta regularidad a unos 400 kilómetros de autonomía.

Las suspensiones, por su parte, cuentan con un tarado bastante suave que contribuyen a un muy buen confort de marcha -además son de tipo adaptativo- aislando a los ocupantes de las irregularidades del asfalto. Si te mueves en carreteras viradas se nota esa suavidad en los apoyos, pero mantiene bien la trayectoria y la dirección transmite la suficiente precisión para guiar al Tang con confianza.

FICHA TÉCNICA:

VERSIÓN Tang Flagship; MOTOR Eléctrico de corriente alterna; BATERÍA De litio hierro fosfato de 108,8 kWh; POTENCIA MAXIMA 517 CV; PAR MÁXIMO 350 Nm; TRACCIÓN Total; CAMBIO Automático; VELOCIDAD MÁXIMA 190 km/h; ACELERACIÓN 0-100 KM/H. 4,9 seg; DIMENSIONES 4.970 / 1.955 / 1.745 mm; MALETERO 332 litros; PESO 2.630 kg; AUTONOMÍA EN CIUDAD 470 km; AUTONOMÍA EN CARRETERA 400 km; PRECIO 72.000 euros