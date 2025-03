Preocupación con los patinetes eléctricos

El uso de patinetes eléctricos sigue en auge en España, consolidándose como una de las alternativas de movilidad urbana más utilizadas. Sin embargo, esta popularidad también ha traído consigo un aumento de los siniestros viales, generando preocupación entre autoridades y expertos en seguridad vial. La falta de concienciación, el desconocimiento de la normativa y el incumplimiento de las medidas de protección han convertido a estos vehículos en protagonistas de numerosos accidentes.

Las cifras más recientes sobre accidentes de patinetes eléctricos reflejan una tendencia preocupante, con un incremento significativo tanto en el número de incidentes como en las consecuencias derivadas de ellos. A pesar de los intentos por reforzar la regulación de los patinetes eléctricos y mejorar la seguridad en las vías urbanas, los datos muestran que aún queda un largo camino por recorrer para reducir la siniestralidad y garantizar una movilidad más segura.

Y es que, según un informe de la Fundación Mapfre bajo el título ‘Análisis de la Siniestralidad de Vehículos de Movilidad Personal 2024’, un total de 13 personas, la mayoría hombres, perdieron la vida como consecuencia de un siniestro ocurrido cuando utilizaban un vehículo de movilidad personal (VMP), a esta cifra se suma un 1 motociclista fallecido en un siniestro con un VMP implicado, lo que hace un total de 14 víctimas mortales, lo que representa 2 fallecidos más, es decir un 18% más que en 2023. Además, durante el año pasado (2024), la entidad ha contabilizado un 23% más de siniestros con patinetes implicados que en 2023.

Colisión con otros vehículos: principal causa de los siniestros

Las principales causas de todos los siniestros contabilizados fueron: la colisión con otros vehículos (65%), seguida de las caídas (22%) y el atropello a peatones (10%). Las CCAA con mayor número de fallecidos han sido Cataluña (4) y la Comunidad Valenciana (2).

Estas cifras reflejan “un incremento preocupante” en el número de personas lesionadas, según destaca Jesús Monclús, director de prevención y Seguridad Vial de Fundación Mapfre, quien considera necesario continuar difundiendo buenas prácticas y seguir mejorando la seguridad con respecto a este tipo de movilidad.

Para evitar atropellos a peatones, el director de Prevención y Seguridad Vial de Fundación Mapfre advierte de la importancia de “no invadir la zona por la que circula un peatón, es decir las aceras y zonas peatonales, y bajarse del patinete cuando vayan a cruzar por un paso de peatones. También aconseja no utilizar el pie sobre la calzada como freno (para evitar fracturas), llevar prendas de alta visibilidad, especialmente de noche. Así mismo recomienda no utilizar dispositivos para escuchar música (algo que, por otra parte, está prohibido como en el caso de cualquier otro vehículo) y usar casco en todas las ocasiones”. Fundación Mapfre recuerda que los patinetes eléctricos, al igual que las bicicletas son vehículos y por lo tanto deben cumplir con el reglamento de circulación y ordenanzas locales.

Más de 40 siniestros fueron por incendios

Para evitar un incendio en el patinete, los expertos aconsejan no manipular las baterías ni los controladores electrónicos de los VMPs, así como revisar estos dispositivos en el caso de que haya sufrido algún impacto y evitar cargar las baterías con dispositivos no recomendados por el fabricante. Según el estudio, estas situaciones pueden provocar un incendio y en 2024 el informe de Fundación Mapfre registró 46 siniestros de este tipo.