Ni Madrid ni Barcelona: la ciudad donde todo el mundo va con la ITV caducada

La Inspección Técnica de Vehículos (ITV) es un control periódico obligatorio que verifica que los automóviles cumplan con los estándares de seguridad vial y emisiones contaminantes establecidos por la Dirección General de Tráfico (DGT).

Según la Ley 37/2015, su objetivo es reducir accidentes por fallos mecánicos y minimizar el impacto ambiental, alineándose con la normativa europea (Directiva 2014/45/UE). La DGT recuerda que no pasar la ITV conlleva multas de hasta 500€ (artículo 13 del Reglamento General de Circulación) e invalida el seguro en caso de siniestro. Fuentes oficiales como la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la ITV (AECA-ITV) destacan que estas revisiones evitan el 10% de accidentes graves, reforzando su importancia para la seguridad colectiva.

Hasta aquí, todo correcto, pero los conductores de Castellón están enfretándose a un grave problema: la imposibilidad de conseguir cita. Un ciudadano de Castellón aprovechaba sus redes sociales para denunciar lo que está ocurriendo al norte de la Comunidad Valenciana. Según este vecino, "en Castellón todo el mundo anda con la ITV caducada". Un vecino que habla desde la experiencia y quien comenta que sacar cita se ha convertido en una "carrera de obstáculos".

¿Qué están haciendo los vecinos para pasar la ITV?

Ante la imposibilidad de sacar cita, los vecinos se están viendo forzados a salir de su provincia para pasar la ITV e ir a otras cercanas como Tarragona o Teruel. El vecino en cuestión, cuenta que aprovechó un viaje para pasar la ITV, ya que allí no le pedían cita. "Igual empiezo a acostumbrarme a ir con la itv caducada y sin carné de conducir porque han pasado más de 3 meses y no me han enviado el nuevo", termina en su denuncia.