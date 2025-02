Industria asegura que habrá ayudas directas al coche eléctrico y con carácter retroactivo

La quinta edición del Foro ANFAC, “Movilidación”, ha tenido como protagonista al ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, quien ha intervenido junto a José López-Tafall, director general de ANFAC, y Arancha González Laya, decana de la Escuela de Asuntos Internacionales de París & ex ministra de Asuntos Exteriores de España.

Hereu ha clausurado la quinta edición de este foro promovido por la principal patronal del sector español del automóvil haciendo un llamamiento precisamente a la movilización de todo el sector y de los gobiernos, nacional, autonómicos y locales.

En este sentido, aseguró que esta industria es una prioridad del Gobierno español, al igual que para todos los países europeos. “En esta coyuntura nos jugamos el futuro de Europa. No podremos defender el modelo social europeo si no es en base a una mayor fortaleza industrial” indicó.

Anunció en su ponencia algunas medidas concretas -reclamadas desde hace tiempo por todo el sector- en las que está trabajando el gobierno, entre ellas el esperado plan de ayudas e incentivos para dinamizar el mercado de coches eléctricos.

Hereu confirmo que se volverá a aprobar el Plan Moves III, con efecto retroactivo, y a establecer una nueva metodología, en diálogo con Faconauto y ANFAC, para ser más directos con los ayudas. “Queremos que los compradores se lleven el descuento cuando salen del concesionario. Igualmente, impulsaremos la plataforma para poder visualizar la red de recarga en la que está trabajando Redeia”, señaló.

Durante el Foro Anfac 2025, el director general de la asociación, José López-Tafall, ha abogado por conseguir un "círculo virtuoso" con una industria "competitiva y fuerte", y ha urgido a adoptar un plan país a medio y largo plazo, que incluya ayudas directas a la demanda y herramientas fiscales para que las empresas renueven sus flotas, entre otros puntos.

En su discurso, ha repasado las principales magnitudes del último ejercicio, que cerró con unos "números mixtos", es decir, bien en demanda y "algo peor" en producción; y ha insistido en que lo importante es darse cuenta de que han tenido que pasar años desde la crisis sanitaria de la COVID para recuperar el millón de matriculaciones en el mercado total.

Con todo, estos guarismos se encuentran por debajo de los registros prepandemia, ha recordado, para después defender que hay que recuperar el volumen de ventas porque "da empleo, pedidos y estabilidad".

Impacto en el empleo

Además, 2024 no fue el año que se esperaba en materia de electrificación, ha reconocido López-Tafall, que ha incidido en que no sólo no subió la cuota de mercado de estos vehículos, sino que "bajo" al 11,4%.

Pero "no fue un problema de oferta sino de demanda", ha lamentado el director general de Anfac, que ha afirmado que los planes de apoyo "tienen que configurarse de forma diferente", ya que si los consumidores no compran puede haber un posible impacto negativo en las fábricas.

La última intervención ha corrido a cargo de Arancha González Laya, decana de la Escuela de Asuntos Internacionales de París & ex ministra de Asuntos Exteriores de España, en la que ha hablado de las principales conclusiones y resultados del Informe Camino hacia la nueva estrategia de la automoción europea.

González Laya ha afirmado que “El sector de la automoción es esencial para la autonomía estratégica europea. La UE necesita encontrar un nuevo equilibrio entre sostenibilidad, competitividad y seguridad que permita al sector seguir contribuyendo al crecimiento, empleo e innovación en Europa. el tiempo de la acción es ahora”.

A lo largo de la jornada, el Foro ha reunido a los principales autores de la automoción del país y entidades tanto públicas como privadas, que han podido abordar los retos y oportunidades a los que se enfrenta la industria actualmente y los próximos pasos a seguir para llevar a cabo la transformación integral del sector y aumentar su competitividad.