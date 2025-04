La UE exportó coches a EEUU por valor de 50.000 millones en la antesala de los aranceles de Trump

Las exportaciones de vehículos de la Unión Europea a Estados Unidos alcanzaron los 50.889 millones de euros en 2024, lo que supuso un descenso del 6,8% respecto al año anterior, según los últimos datos de la oficina de estadística comunitaria, Eurostat.

Estados Unidos fue, no obstante, el principal destino de las exportaciones. Por países, Alemania fue, con gran diferencia, el país de la Unión Eurpea que más coches exportó, por un valor de 32.709 millones de euros, representando el 64,27% del total.

El segundo país fue Italia (por un valor de 4.549 millones), seguido de Suecia 3.789 millones de euros) y Eslovaquia (3.175 millones). Por contra, Malta (28.696 euros), Chipre (62.772 euros) y Croacia (328.785 euros) fueron los tres países de la UE que menos exportaron a Estados Unidos.

En cuanto a España, se situó en décimo lugar, al haber exportado coches a Estados Unidos por un valor de 394,08 millones de euros.

Estados Unidos anunció que impondrá aranceles del 25% a los automóviles y vehículos comerciales ligeros, a partir del 2 de abril. Una decisión contra la que la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) se mostró "profundamente" preocupada y pidió al presidente estadounidense, Donald Trump, que reconsidere la decisión.

"Los fabricantes de automóviles europeos llevan décadas invirtiendo en EE.UU., creando empleo, impulsando el crecimiento económico en las comunidades locales y generando cuantiosos ingresos fiscales para el Gobierno estadounidense", declaró la directora general de ACEA, Sigrid de Vries, en un comunicado.

Sin represalias de momento

Esta patronal del automóvil europea se mostraba "profundamente" preocupada por la imposición de esas tasas adicionales al sector por Estados Unidos y advirtió de que perjudicarán simultáneamente a los fabricantes de automóviles globales y a la industria manufacturera estadounidense.

Por su parte, la ministra británica de Economía, Rachel Reeves, ha comentado que no planea de momento imponer aranceles de represalia a Estados Unidos; y el ministro alemán saliente de Economía y Clima, Robert Habeck, defendió la conveniencia de que la Unión Europea responda con firmeza a estos nuevos impuestos.

Desdec la CE, su portavoz Olof Gill comentó acerca de los aranceles que "la cuestión no es si estuvimos sorprendidos o no. La cuestión es si estamos preparados o no, y aquí la respuesta es, sigue siendo, que sí. Estamos preparados para proteger nuestros intereses económicos y, si es necesario, daremos una respuesta firme, proporcionada, fuerte, bien calibrada y oportuna a cualquier medida injusta y contraproducente de Estados Unidos".

El analista de Investigación de Mercados de Julius Baer Roberto Cominotto ha precisado que los fabricantes alemanes se encuentran entre los más afectados, "pero la industria automotriz estadounidense tampoco se librará, ya que depende de las importaciones de México y Canadá”.

Hasta el dueño de Tesla, Elon Musk, reconocía que estas nuevas tasas afectarán negativamente a su compañía.