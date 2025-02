E220d y Xpeng P7: pros y contras de viajar en una berlina diésel o eléctrica

Queramos o no, al menos en Europa, la electrificación es la decisión de futuro marcada en la hoja de ruta de la Unión Europea. Pero la tecnología diésel de última generación, apoyada en la electrificación, sigue siendo una opción con mucho camino aun. El E220d de Mercedes-Benz y el novedoso P7 del fabricante chino Xpeng representan dos mundos opuestos pero que ofrecen una altísima eficiencia con sus diferentes tecnologías.

MERCEDES-BENZ E220d

Sigue siendo una de las berlinas más eficientes y confortables para viajar. Un Clase E cuyas novedades más relevantes en su última versión está en el interior, con un diseño completamente distinto gracias a un salpicadero con tres pantallas de grandes dimensiones (con la opción MBUX Superscreen cuenta con una tercera enfrente del acompañante) y en el que se han eliminado casi todos los botones y mandos físicos.

Un aspecto mucho más moderno y tecnológico pero que obliga a llevar a cabo casi todas las funciones desde la pantalla central en la que, eso sí, casi todos los accesos a las funciones están bien organizados. El volante también tiene mandos táctiles, más complicados de manejar que los botones tradicionales.

El habitáculo sigue siendo destacable por amplitud, con unas plazas delanteras perfectas por el diseño y dimensiones de los asientos y la multitud de regulaciones que ofrecen, con una postura muy cómoda y natural. Detrás, la banqueta va ligeramente más elevada que las delanteras, ofreciendo mucho espacio a lo largo y a lo alto para acoger dos adultos y aceptando un tercero sin demasiadas estrecheces. El tamaño del maletero es grande, con 540 litros de capacidad, accionamiento automático de la tapa y un hueco de carga algo pequeño, aunque no tanto como el del Xpeng.

Una vez acomodados, en marcha es donde más y mejor se disfruta de este E220d, sobre todo por lo que a las suspensiones se refiere. Una amortiguación blanda y confortable que controla de forma lenta los movimientos de carrocería al pasar sobre las irregularidades. Pero gracias a la amortiguación neumática, cambia su personalidad dinámica cuando adoptamos el modo Sport y nos adentramos en carreteras más viradas.

Y es que mantiene la trayectoria muy fielmente y reacciona de forma previsible a los movimientos de volante siempre de forma muy progresiva transmitiendo mucha confianza en sus reacciones. No es tan dinámico en este sentido como un Serie 5, pero hace muy fácil la conducción. Y es que sorprende el resultado en conducción en curvas para una berlina de su tamaño y peso, con un ritmo alto que se puede mantener con facilidad.

Todo ello reforzado por uno de los motores más eficientes del momento, un diésel de cuatro cilindros con micro hibridación -y etiqueta ECO- que con sus 197 CV ofrece un brillante funcionamiento en ciudad a baja velocidad gracias al pequeño motor eléctrico y un notable rendimiento en carretera.

Inicia la marcha de una manera suave y ágil gracias al sistema de hibridación ligera y, aunque a baja velocidad no es especialmente silencioso y se nota que es diésel, una vez que ganas velocidad el ruido apenas se siente en el interior.

No es un prodigio de prestaciones y no empuja con la inmediatez de berlinas eléctricas como el Xpeng P7, pero no falta potencia casi ningún momento. Muestra una gran facilidad para circular a velocidades legales y por encima de ellas y, sobre todo, sorprende por la facilidad con que rueda a esas velocidades sin pisar el acelerador, por la buena aerodinámica y por la caja de cambios de nueve relaciones, de desarrollos muy largos en las últimas marchas y que tiene función de avance por inercia que ayuda además a que el consumo sea muy bajo.

Y es que viajando a ritmos de 130-140 km/h de marcador y conduciendo de forma suave sin cambios bruscos de ritmo, tras más de 500 kilómetros logramos una media de poco más de 5 l/100 km para una autonomía de unos 1.200 kilómetros. En conducción algo más viva en carreteras de curvas se mantiene en seis litros o poco más. Un coste que supone en esas distancia de unos 42 euros.

FICHA TÉCNICA:

VERSIÓN E220d Berlina; MOTOR Diésel, 4 cilindros, turbo + eléctrico de 23 CV; CILINDRADA 1.993 cm3; BATERÍA - kWh; POTENCIA CONJUNTA 197 CV; PAR MÁXIMO 440 Nm; TRACCIÓN Trasera;CAMBIO Automático de 9 vel.; VELOCIDAD MÁXIMA 238 km/h; ACELERACIÓN 0-100 KM/H 7,6 s; CONSUMO EN RECORRIDO PRUEBA 5,2 l/100 km; AUTONOMÍA 1.200 km; DIMENSIONES 4.949 / 1.880 / 1.468 mm; NEUMÁTICOS 225/55 R 18; PESO 1.900 kg; MALETERO 540 l; PRECIO 64.500 €

XPENG P7

FICHA TÉCNICA:

VERSIÓN P7 RWD Low Range; MOTOR Eléctrico; BATERÍA De iones de litio de 86,2 kWh; POTENCIA MAXIMA 276 CV; PAR MÁXIMO 440 Nm; TRACCIÓN Trasera; CAJA DE CAMBIOS Automática; VELOCIDAD MÁXIMA 200 km/h; ACELERACIÓN 0-100 KM/H. 6,7 seg; AUTONOMÍA EN CIUDAD 460 km; AUTONOMÍA EN CARRETERA 400 km; DIMENSIONES 4.888/ 1.896 / 1.450 mm; NEUMÁTICOS 245/50 R 18; PESO 2.020 kg; MALETERO 440+80 litros; PRECIO 52.000 euros