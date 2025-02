El parque móvil sigue envejeciendo: ya hay casi nueve millones de turismos con más de 20 años

La antigüedad del parque de turismos que circula por España continúa creciendo y ya se sitúa en los 14,5 años de media, frente a los 14,2 años de 2023 segun un informe elaborado por Ideauto a partir de datos de la DGT.

Un envejecimiento que no se frena, principamente por una nula política de apoyo por parte del Gobierno a la compra de turismos que no sean eléctricos, al alcance de no todos los bolsillos.

Por lo que al resto de los vehículos se refiere, los industriales son los más antiguos del parque, con una media de 15,1 años, seguidos muy de cerca de los vehículos comerciales, con 14,7 años. Los autobuses, con 11,5 años de media, son los más ´jóvenes’.

Como viene siendo habitual en los últimos años, el parque móvil español aumenta dado que el saldo entre las nuevas altas y las bajas sale positivo. En 2024, había algo más de 31,3 millones de vehículos en el parque, lo que supone un alza del 1,9% respecto a 2023.

Es especialmente significativo que el peso de los vehículos de más de 20 años esté consolidando su crecimiento, representando el 27,7% del volumen total del parque, hasta los 8,7 millones de vehículos, un 11,2% más con respecto a 2023.

Este contexto, unido a que el mercado de vehículos nuevos no consigue despegar desde la pandemia, ha determinado que los vehículos de menos de cinco años de antigüedad solamente representen el 16,4% del total, especialmente en los turismos, cuyo peso es aún más reducido, un 16,2%.

Un 7% menos de coches sin etiqueta

Si nos fijamos en los datos de vehículos en función de su distintivo medioambiental, vemos que los que no lo tienen, dada su antigüedad, han descendido considerablemente en el último año, situándose en 8.413.586 unidades, un 6,9% menos con respecto a 2023, pero continúan suponiendo más del 25% del total.

Sin embargo, los vehículos con etiquetas ECO o CERO todavía representan una cuota muy baja en el parque, a pesar de que su presencia es cada vez mayor: aumentaron un 30% y 34,9% respectivamente, con una cuota del 5,8% (ECO) y el 1,6% (CERO).

Al observar los datos por tipología de vehículo, los autobuses y los turismos son los vehículos que más tienen etiquetas ECO, con un peso, sobre el total del parque de vehículos, del 11,7% en el caso de autobuses y un 6,6% en el de turismos.

En cuanto a la fuente de energía, el parque de vehículos electrificados ha alcanzado las 495.086 unidades en 2024, lo que representa el 1,6% del total. En este sentido, se constata un aumento de este tipo de vehículos, principalmente en los industriales y en los autobuses, que crecieron un 73,8% y casi un 60%, respectivamente.

A pesar de ello, el informe también revela que los vehículos diésel siguen siendo mayoría en el parque español, ya que casi 3 de cada 5 vehículos (58,9%) utiliza este combustible, reduciéndose ligeramente, un 0,5%, con respecto a 2023, y situándose en más de 18,4 millones de unidades. Los de gasolina representan el 33,8% del parque, principalmente impulsado por los turismos.

En este sentido, José López-Tafall, director general de ANFAC, ha afirmado que “el mercado de vehículos en España sigue envejeciendo, lo que resulta especialmente preocupante, no sólo si hablamos de reducir emisiones, sino porque incorporan menos sistemas ADAS y de seguridad que los vehículos nuevos”.