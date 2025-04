Bridgestone despedirá a 546 trabajadores en sus plantas de Basauri y Cantabria

Bridgestone Hispania Manufacturing ha anunciado este martes el inicio de un proceso de despido colectivo en sus fábricas de Basauri (Vizcaya) y Puente San Miguel (Cantabria) que afectará a 546 trabajadores. El ERE de la multinacional japonesa fabricante de neumáticos supondrá el despido de 335 trabajadores de la planta de Basauri y 211 de la de Puente San Miguel, según han informado a EFE fuentes sindicales.



La empresa ha comunicado formalmente esta mañana a los representantes sindicales la adopción de este medida, que responde a los "profundos cambios" que están teniendo lugar en el mercado europeo del neumático y a la necesidad de adaptar la estructura productiva de la compañía. La empresa ha destacado que los sectores de neumáticos radiales agrícolas (AGR) y de camión y autobús (TBR) han experimentado una "contracción significativa debido a un entorno macroeconómico desafiante, marcado por la inflación, la incertidumbre y cambios regulatorios". Ha argumentado también que el auge de fabricantes no europeos, que han ido ganando cuota de mercado de manera progresiva, ha intensificado la "presión competitiva", y que la compleja situación del mercado, junto con estos cambios estructurales, "hacen necesario un ajuste de la capacidad productiva" para poder competir en un entorno "cada vez más exigente y alinearse con la nueva realidad del mercado".



Bridgestone ha expresado en un comunicado su compromiso con "un proceso de diálogo abierto y transparente", y se ha mostrado "consciente de la incertidumbre y el impacto" que este proceso puede generar en los empleados. Por ello, ha asegurado que está llevando a cabo este procedimiento "de la manera más responsable y respetuosa posible" con su plantilla, "en colaboración" con los representantes de los trabajadores y "en línea con sus valores de integridad y responsabilidad social".



Un portavoz sindical ha señalado por su parte que esta medida supone "el golpe más duro" para la plantilla y ha acusado a la empresa de no hacer lo suficiente para buscar un plan de viabilidad en colaboración con los representantes sindicales para evitar los despidos. "Castigar tan duro" a las plantas de Basauri y Puente San Miguel "no es la solución", ha afirmado el representante sindical, quien ha lamentado que la empresa tampoco les ha trasladado "ningún mensaje de futuro".