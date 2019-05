El irónico zasca de la RAE a Rosalía en Twitter

La artista catalana Rosalía está en todos lados. Este mismo jueves ha puesto punto y final a su gira por Norteamérica y ya regresa a España para iniciar la temporada de festivales en este país. Sin embargo, este mismo viernes ha sido protagonista en las redes sociales por algo totalmente distinto a su música y la RAE ha tenido la culpa.

El community manager de la Real Academia Española ya ha sido artífice de momentos muy comentados en Internet y esta ocasión no la iba a desaprovechar. Que la catalana es sinónimo de éxito es un hecho y, por ello, el último tuit de la RAE ya se ha hecho viral.

La RAE ha compartido un mensaje de la artista en su cuenta de Twitter. A priori era un simple texto, pero si se analiza ortográficamente, las tildes brillan por su ausencia.

Rosalía ha escrito: "Te piensooooo. Tu también me piensas a mi? [sic]". Rápidamente, la RAE ha querido explicar a la catalana que esa frase estaba mal escrita y lo ha hecho tirando de ironía. "Ojalá las tildes de 'tú' y 'mí' estuvieran en todas partes, como Rosalía", ha dicho la Academia.

Ojalá las tildes de “tú” y “mí” estuvieran en todas partes, como Rosalía pic.twitter.com/WuHnZkjcKk 3 de mayo de 2019

No solo eso, en un hilo, la RAE ha añadido: "Cuando sean pronombres personales, no me vayas poniendo por ahí 'pienso en tú mirá'".

Cuando sean pronombres personales, no me vayas poniendo por ahí “pienso en tú mirá”, Rosalía 🙊 — RAE (@RAEinformal) 3 de mayo de 2019

Las respuestas de los usuarios

Pronto se han hecho eco los usuarios aplaudiendo la corrección de la Academia a la cantante.

