“Yo a los 16” se convierte en viral tras la emisión de ‘Élite 2’

El estreno de la segunda temporada de ‘Élite’ a nivel mundial el pasado 6 de septiembre en Netflix fue todo un éxito. Sin embargo, la vida desenfrenada de sus jóvenes protagonistas sigue llamando la atención a sus seguidores hasta el punto de que más de uno considera que al lado de ellos, ha sido un mojigato y su adolescencia ha sido de lo más monótona y aburrida.

A sus 16 años, los personajes de ‘Élite’ ya han hecho tríos, tienen relaciones abiertas, han practicado sexo en el baño del gimnasio, consumido drogas, han extorsionado, robado, matado y cometido algún que otro delito más. Vivencias impensables para un joven normal de esta edad. Por no hablar de las mansiones, coches y artículos de lujo que tienen algunos de los estudiantes del colegio Las Encinas.

La vida de los jóvenes de 16 años nada tiene que ver con la de Carla, Polo, Ander, Marina, Lucrecia, Fernando, Christian o Rebeka (una de las últimas incorporaciones en esta segunda temporada de ‘Élite’).

Su estilo de vida choca tanto con la de un joven de su misma edad, que sus seguidores han comenzado a compartir imágenes y anécdotas de cómo son o han sido sus 16 años comparándose con los personajes de 'Élite' a través de la frase “Los de Élite a los 16 / Yo a los 16”, convirtiéndose en viral en la redes sociales.

Después de mucho pensar en ello, o quizás para no aceptar que he sido un mojigato, he llegado a la conclusión de que ese ‘porno adolescente’ que vemos no puede ser real, sino que es la fantasía erótico festiva de una generación y que los guionistas, más listos que los ratones colorados, han puesto todos los deseos y sueños húmedos de la chavalería juntos y bien mezclados para que se convierta en su nuevo fenómeno favorito.

los de élite con 16 años: follando a saco, drogándose, de fiesta a diarioyo ahora: pic.twitter.com/LFmo8AiY38 — F. (@fonsowho) September 10, 2019

Los de Élite a los 16 / Yo a los 16 pic.twitter.com/EP8cO2jNjO — Barrera H., Daniel (@barbacongafas) September 13, 2019

Los de Élite con 16 años: drogas, poder, alcohol, dinero, fiestas, sexo en el baño del colegioYo con 16 años: viendo Disney Channel y preguntándome "¿pero cómo nadie se da cuenta que ella es Hannah Montana!?!?" — nash (@olivernashbb) September 10, 2019

Los de Elite a los 16 / Yo a los 16 pic.twitter.com/atTEVUtlyy — nancy 🇲🇽 (@MACYMISA2_0) September 10, 2019

Los de élite a los 16 // yo a los 16 pic.twitter.com/vPPYlub85W — Dante Stark (@DNTBrand_stark) September 12, 2019

Lo pelados de Élite a los 16 años: Fiestas, drogas, mansiones, sexo, incesto, ropa de diseñador.Yo a los 16 años: Blackberry curve 8520. — Daniela (@dfsanabria) September 9, 2019

Los de Élite a los 16 // Yo a los 16. Jajajaja pic.twitter.com/8qahVCPTap — Diego Prieto (@DIEGONOREA) September 12, 2019

Yo a los 16 años estaba jugando a la play y en elite con 16 años EsTaaAn FoLLaNdo En LaA DuUUcChHaAaA — Raúl 🤴🏻 (@raulcaballerof_) September 12, 2019

Así era yo a los 16, no como los de elite en las encinas csmr https://t.co/9ObwoskrpX — ⚡️ (@misterjagger15) September 13, 2019

los de elite a los 16 / yo a los 16 pic.twitter.com/4g5OXGpeKz — rafa polinesio (@happyydianaa) September 13, 2019

La serie de Élite me impactan yo a los 16 años iba a una iglesia Cristiána y lo más grave que hice fue salir con alguien que no iba a la iglesia por que nos gustabamos mucho, pero jamás paso nada.Ahora nos gustamos sexualmente pero tampoco ha pasado nada! 🤔😖✋ — TatiAlmanzaC! (@TatiAlmanzaC) September 12, 2019

En elite los pibes con 16 años tienen quilombos con narcos y políticos corruptos, yo con 19 el único problema que tengo es que mierda voy a hacer con mi vida — Dou (@MarascoFabri) September 13, 2019

Los de Élite a los 16 años/ Yo a los 16 años pic.twitter.com/xOlnAfjDGY — Franco Fusaro (@FranFusaro6) September 12, 2019

Los de Élite a los 16 | Yo a los 16 pic.twitter.com/UTSwGTmFIj — Un Macedo (@hermac_10) September 12, 2019

Los de elite tienen 16 años y se la pasan drogandose, cogiendo, matando, sobornando gente y entre policias, yo con 22 lo mas exorbitante que hago es llegar a las 4 de la mañana con los zapatos en la mano pa que mi ama no reniegue🤯 — tingolingolili (@GermanInzunzaV) September 8, 2019

Pos no me gusta Élite, desde la primera temporada me pareció muy “fresca” yo a los 16 años, solo quería jugar al Spyro e irme al McDonald a comerme un cono. — AlbertoTM ⚡ (@soyalbertotm) September 8, 2019

Estamos todos conscientes de que en Élite tienen 16 años y no mamen yo a los 16 me tomaba dos chelas y ya decía que andaba peda y fumaba sin saber nomás por queda bien y estos vatos ya mataron, practicaron incesto, venden droga y arman cenas de beneficencia, está cabrón. — Contreras✨ (@monnvcv) September 8, 2019