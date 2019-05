España, cerca de ganar la Guerra Mundial en el nuevo Risk que ha conquistado Internet

2094, España ha conquistado el territorio de la República Democrática del Congo, anteriormente ocupado por Zimbabwe. Dos años más tarde, también asedia Angola. Este es, a día de hoy, el escenario que se vive en WorldWarBot 2020,el nuevo Risk viral del que todo el mundo está hablando.

Eso sí, antes que nuestro país, también han ganado la guerra Italia o Paraguay, logrando asediar la mayor parte del mapa. Su éxito es ya una realidad. En Facebook cuenta con más de 225.000 seguidores. En Twitter, acumula 32.000 (y subiendo).

Vale, pero cómo que un Risk viral y quién decide el destino de cada país. Se trata de un bot automático que genera publicaciones por azar. Es decir, no se puede enviar una solicitud para obtener un resultado específico. Todos los países se consideran un territorio soberano, por lo que cualquiera puede ganar y no se rige por la capacidad económica o militar de cada país en la realidad.

El bot funciona de forma que cada territorio calcula su centroide -posición promedio de todos los puntos de la figura- y luego busca el centroide más cercano desde territorios no controlados. Es decir, en el caso de España -que es quien está ahora a punto de conquistar el mundo- lo que hace es ocupar el espacio que tenga más cerca calculando su punto más céntrico.

Esto supone que las posibilidad de que un país sea elegido como atacante son iguales a la cantidad de territorios que controla.

Ahora, como decimos, es España quien tiene más probabilidades de acabar conquistando el mundo. Y, claro, en Twitter todo esto se está viviendo con enorme expectación. Sobre todo, después de la 'guerra' que se puede estar produciendo contra Zimbabwe.

Y es que en 2096, este territorio ha conquistado Sudan, previamente ocupado por España, quien -posteriormente- ha quitado Angola a Zimbabwe.

April 2096, Spain conquered Angola territory previously occupied by Zimbabwe. Check the original post at: https://t.co/4CztQY65Fupic.twitter.com/G8jmdPmLQ2