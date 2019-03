Violencia doméstica y denuncias falsas: usuarios de Twitter cuentan sus experiencias personales

A pocos días del 8M, el Día Internacional de la Mujer en el que hay programada una huelga, el debate sobre el feminismo y todo lo que lo rodea está muy candente en Twitter.

Hay un tuit, en concreto, que se ha hecho viral. Ha sido el publicado por Mònica Escudero, periodista, editora y coordinadora de El Comidista. La joven ha compartido su experiencia personal, a colación del tema de las denuncias falsas que tanto está dando que hablar.

"Cada vez que leo a alguien diciendo que las mujeres pueden mandar a un hombre a la cárcel durante años solo diciendo que les ha pegado, recuerdo la semana de arresto domiciliario a la que condenaron a mi padre por mandarme tres veces al hospital. En la casa donde vivía yo", ha escrito

"Fue una semana muy bien aprovechada. Me rompió la nariz".

El tuit, publicado este lunes, se ha hecho viral en pocas horas. Ya lleva más de 8.000 rt y 18.000 me gustas. Mònica ha querido dar las gracias:

Gracias por el apoyo y todo mi amor y ánimo a las y los que me estáis contando vuestros casos de violencia familiar. Voy a desconectar un rato porque estoy recordando demasiadas cosas sobre que llevaba mucho tiempo sin pensar y no está siendo fácil. Gracias. <3

La publicación de la periodista ha sido aplaudida por numerosos usuarios de la red social, a la vez que ha servido de aliciente para muchas personas, que se han animado a narrar sus experiencias personales. Recogemos algunas:

A mi hermano una ex le puso una denuncia falsa porque ella no quiso aceptar que iban a cortar, mi hermano tuvo que hablar con la policia y nada más porque la palabra de una mujer al igual que la de un hombre no manda a NADIE a la carcel, no sé desde que casos hablarán esta gente