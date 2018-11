La verdad del viral del osezno que nos vendieron como una "lección de vida"

En menos de 48 horas la reacción ha sido abrumadora por una parte de los tuiteros y seguidores de redes sociales en España y todo el mundo a uno de los virales del momento y que algunos han calificado como: "Una lección de vida en 3 minutos".

We could all learn a lesson from this baby bear: Look up & don't give up. pic.twitter.com/nm0McSYeqY

Un vídeo en el que puede observarse cómo una osa y su osezno tratan de salvar la inclinada pendiente de la ladera de una montaña nevada, en este caso, en la región de Magadan, en Rusia, y que, como es habitual, tuvo sus réplicas en forma de publicaciones y respuestas masivas también en España.

Ante el esfuerzo del pequeño oso no fueron pocos los que se animaron a difundir de una forma u otra la hazaña con el eslogan de que aquello era un auténtico "espíritu de superación" sin darnos cuenta de que el vídeo distaba de ser un trabajo inocuo a aquel par de ejemplares de oso grizzly, una subespecie del oso pardo.

Hasta que desde la cuenta de Twitter: Dr. Bioblogo nos enseñó a ver más allá de unas tiernas imágenes y dejar a un lado frases más propias de libros de autoayuda y ver cuál era la realidad: los osos huían de un dron y que la captura de aquel vídeo no había hecho más que poner en peligro la vida de los animales.

El hilo de Dr. Bioblog no deja indiferente a casi nadie y desgrana en una concatenación de tuits la verdad que se esconde en dicho vídeo publicado hace varios días a través de Youtube por un canal de vídeos y que ya en ese momento se había propagado a buena parte de las redes sociales del mundo y los medios de información se hacían eco del mismo:

En dicho hilo se argumenta con claridad que la situación a la que se están enfrentando la osa y su pequeño bebé oso ha sido motivada claramente por la presencia de un objeto extraño, el dron, dado que, tal y como afirma el tuit que abre dicho hilo:

A pesar de la claridad con la que el visionado completo del vídeo hace ver que es el dron el que está provocando la situación de estrés y huida de los osos, hubo quien en redes sociales siguió tratando de ver en aquella escena una situación más propia de una frase motivadora impresa en una foto en tonos pastel y dudaban de que fuese el artefacto volador el que provocaba la escena.

Sin embargo no todo quedó en aquellos que no querían ver más de los pocos segundos con los que se habían conformado y fueron muchas las cuentas que se hicieron eco del hilo publicado por Dr. Bioblogo advirtiendo de la realidad del vídeo.

Incluso la cuenta de Twitter @ziyatong que publicó y ayudó a difundir el vídeo confirmaba poco después, que aquel era un mal ejemplo acerca del uso inapropiado de drones.

Thank you for sharing. For those of you who love the baby bear, please keep in mind this is also an example of poor & improper drone use. See below for more information: https://t.co/GGs3tQHlh9