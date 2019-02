El increíble vídeo viral que muestra cómo ha evolucionado el valor de las marcas en los últimos años

El pasado jueves, el usuario de Twitter, Nick D subió un increíble vídeo que, en apenas 24 horas, ya acumula más de 32.000 retuits y casi 70.000 'me gusta'. Y no es para menos.

El clip, hipnótico por cierto, resume en apenas un minuto la evolución del valor de las marcas en los últimos años, así como el porcentaje de lo que han crecido.

El rango temporal que utiliza es desde el 2000 al 2018. Métrica que hace que veamos un llamativo cambio al principio y al final del vídeo. No sólo eso, sino también la rapidez de cómo algunas compañías se han posicionado entre las más grandes en tiempo récord.

This is wild pic.twitter.com/HKZkPTaSsb

Un ejemplo es Coca-Cola, que aparece en primer lugar a principios de siglo y termina cayendo a quinto puesto en 2018. ¿Y en primera posición? Apple, marca que hace su aparición en el gráfico en 2011 y que termina en el primer escalón del podio.

Pero la que se lleva la palma, en cuanto a crecimiento, es Amazon, cuyo crecimiento se cifra en un 56%. Se muestra también el valor de Microsoft, Siemens, Facebook o McDonals, entre otros.

Seeing Marlboro fall off the list pic.twitter.com/r1L218Fggz