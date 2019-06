El vídeo viral que te enseña increíbles trucos de cocina para pelar alimentos con los que ahorrarás tiempo

Está corriendo como la pólvora a través de las redes sociales. En Twitter ya acumula más de un millón de interacciones entre retuits, me gustas y respuestas. Se trata de un vídeo viral que en apenas dos minutos te muestra sencillos trucos que (seguramente) no conocías y te enseñarán cómo pelar alimentos de la forma más rápida.

Pelar una gamba en menos de cinco segundos, quitarle la piel al pescado, pelar un bogavante con una toalla o una naranja con una cuchara o un melocotón con hielo y agua.

El vídeo, que llega apenas días después de enseñarnos cómo pelar ajos, ha sido subido por una usuaria de Twitter y que ha ya sido compartido por casi medio millón de personas.

At the rate I am now convinced I have been breathing all wrong pic.twitter.com/fpyRCRTdwm — Proxcey ✪ (@ItsProxcey) 18 de junio de 2019

"Me ha volado la mente"

La mayoría de las respuestas son gente que asegura haber quedado totalmente sorprendida por los trucos que muestra el vídeo.

Fuck off that's blown my mind — Conor Mason (@NBTConor) 18 de junio de 2019

Hahaha I feel like I’ve been doing so much wrong in my life after watching this 😂 — Mike C. (@mikecroc92) 18 de junio de 2019

Am I the only one confused about the peach one? Wash and eat how it is.... they are amazing! — S U M M E R (@summercrrai) 18 de junio de 2019